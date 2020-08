Бельгийский велогонщик Эвенепул упал с моста на «Джиро ди Ломбардия»

Как сообщает BBC, гонщик команды Deceuninck-Quick Step входил в группу лидеров однодневной гонки «Джиро ди Ломбардия», но не справился с управлением на одном из спусков и свалился через край моста.

Отмечается, что бельгийцу оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

«Он находится в одной из больниц Комо. Находится в сознании, а его состояние сейчас оценивается медицинской бригадой. Надеемся вскоре получить больше новостей», - говорится в сообщении пресс-службы бельгийской команды.

Добавим, что победу в гонке одержал датчанин Якоб Фульсанг («Астана»), российский велогонщик Александр Власов («Астана») стал третьим.

#ICYMI 🇧🇪@EvenepoelRemco crashed on the descent of Colma di Sormano. He has been reached by the medical team and he is conscious 🙏 #ILombardia (📺@lachainelequipe) pic.twitter.com/40iMpqi1OQ