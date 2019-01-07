Месси, Роналду и Модрич вошли в команду года FIFA 19

Киберспорт 07 января 2019 18:29 Источник: EA Sports

Компания EA Sports объявила имена футболистов, которые по итогам голосования вошли в команду года FIFA 19.

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (оба – «Реал»), Вирдгилил ван Дейк («Ливерпуль»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Н'голо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

🏆 The #FIFA19 Team of the Year! 🏆



GK: De Gea

DEF: Marcelo

DEF: Sergio Ramos

DEF: van Dijk

DEF: Varane

MID: De Bruyne

MID: Kante

MID: Modric

FWD: Mbappe

FWD: Messi

FWD: Ronaldo



Forwards will be available in-game from 6 pm UK! #TOTY #FUT pic.twitter.com/jgF2Zg6Owv — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 7 января 2019 г.

Напомним, в этом году второй раз подряд команда года выбиралась специально отобранными представителями прессы, спортсменами и членами сообщества EA Sports FIFA. Голоса, отданные этой группой голосующих, составили 60% от общего количества голосов. Оставшиеся 40% голосов были отданы в EA Sports.

В число номинантов вошли 55 футболистов, из которых пять вратарей, 20 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.