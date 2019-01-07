Месси, Роналду и Модрич вошли в команду года FIFA 19 - Советский спорт
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Киберспорт07 января 2019 18:29Источник: EA Sports

Месси, Роналду и Модрич вошли в команду года FIFA 19

Компания EA Sports объявила имена футболистов, которые по итогам голосования вошли в команду года FIFA 19.

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (оба – «Реал»), Вирдгилил ван Дейк («Ливерпуль»).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Н'голо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал»).
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Напомним, в этом году второй раз подряд команда года выбиралась специально отобранными представителями прессы, спортсменами и членами сообщества EA Sports FIFA. Голоса, отданные этой группой голосующих, составили 60% от общего количества голосов. Оставшиеся 40% голосов были отданы в EA Sports.

В число номинантов вошли 55 футболистов, из которых пять вратарей, 20 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

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