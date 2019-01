Месси, Роналду и Модрич вошли в команду года FIFA 19

🏆 The #FIFA19 Team of the Year! 🏆



GK: De Gea

DEF: Marcelo

DEF: Sergio Ramos

DEF: van Dijk

DEF: Varane

MID: De Bruyne

MID: Kante

MID: Modric

FWD: Mbappe

FWD: Messi

FWD: Ronaldo



Forwards will be available in-game from 6 pm UK! #TOTY #FUT pic.twitter.com/jgF2Zg6Owv