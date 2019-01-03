Стали известны имена кандидатов в команду года FIFA 19

Киберспорт 03 января 2019 20:50 Источник: SportGame.Pro

Стали известны имена футболистов, которые претендуют на попадание в команду года футбольного симулятора FIFA 19, сообщает SportGame.Pro.

В число номинантов вошли 55 футболистов, из которых пять вратарей, 20 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Тибо Куртуа («Реал»).

Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Диего Годин («Атлетико»), Джошуа Киммих («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Самюэль Умтити («Барселона»), Калиду Кулибали («Наполи»), Марсело («Реал»), Лукас Эрнандес («Атлетико»), Костас Манолас («Рома»), Серхио Рамос («Реал»), Тиаго Силва («Пари Сен-Жермен»), Матс Хуммельс («Бавария»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Рафаэль Варан («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Шиме Врсалько («Интер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Давид Силва («Манчестер Сити»), Иско («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Иван Ракитич («Барселона»), Н’Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Блез Матюиди («Ювентус»), Серхио Бускетс («Барселона»), Иван Перишич («Интер»), Марко Ройс («Боруссия» Д).

Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эден Азар («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Марио Манджукич («Ювентус»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Луис Суарес («Барселона»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Гарет Бейл («Реал»), Садьо Мане («Ливерпуль»).

В этом году второй раз подряд команда года будет выбираться специально отобранными представителями прессы, спортсменами и членами сообщества EA Sports FIFA. Голоса, отданные этой группой голосующих, составят 60% от общего количества голосов. Оставшиеся 40% голосов будут отданы в EA Sports.