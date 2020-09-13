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Питерские мэтры Москвина и Мишин взяли Москву без единого выстрела
13 сентября 18:05
автор: Лев Тигай

Питерские мэтры Москвина и Мишин взяли Москву без единого выстрела

Во второй, заключительный день контрольных прокатов сборной России фигуристы исполняют произвольные программы

Сегодня я собирался использовать ту же схему, что и накануне: одна статья – про мужчин и парные виды, вторая – о женском катании. Но одиночницы уже в начале дня напомнили о себе и тем самым скорректировали мои планы. Начинать и здесь придется с них.

СТРАСТИ ПО КОСТОРНОЙ

Еще в субботу поздно вечером Алена Косторная приковала к себе всеобщее внимание, разразившись острым интервью о своем недавнем переходе от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Те коллеги и болельщики, для которых писать-читать-следить за спортивной стороной вопроса – всякими прыжками да вращениями – это чересчур скучно, радостно ухватились за «наезд» Косторной на Тутберидзе и занялись любимым делом: стали исправно раздувать скандал. А наутро с сайта ФФККР прилетела новая весточка про Алену: действующая чемпионка Европы и Гран-при не выступит в воскресной произвольной.Более того, ее выступление там и не планировалось - по словам Плющенко, программа элементарно не готова. В том числе потому, что ставить ее знаменитой канадке ШеЛинн-Бурн приходится удаленно, по видеосвязи.

Напомню, что переход Косторной состоялся не весной, как в случае Александры Трусовой, а в самом конце июля, уже после закрытия трансферного окна и де-юре до сих пор не оформлен. То есть, цейтнот, в который угодили Алена с Плющенко, - не выдуманный, а вполне реальный и даже предсказуемый. Новую же короткую программу она в субботу показала, и хотя технически прокат не совсем удался (две помарки на выездах и двойной аксель вместо тройного), сама постановка на очередную песню Билли Айлиш смотрелась вполне органично. Там чувствовались отголоски произвольной из золотого прошлого сезона под саундтрек к вампирской киносаге «Сумерки».

В общем, если абстрагироваться от интернет-ругани и закулисных интриг, ничего страшного не случилось. Да, Косторная пока не очень-то готова к сезону, но времени до первого турнира – этапа Кубка России в Казани 8-12 ноября – у нее еще предостаточно. Кроме того, Алену беспокоит травма, в субботу она каталась «на уколах».

СНОВА КОЛЯДА – И СНОВА МОЗАЛЕВ

После супервозвращения Михаила Коляды, накануне покорившего «Мегаспорт» своей короткой программой, его произвольной ждали с нетерпением и тревогой одновременно. Уж слишком редко в последние годы ему удавалось (если удавалось вообще – лично я давненько не припомню) выдать два качественных проката кряду. Однако новый тренер фигуриста Алексей Мишин вновь посрамил скептиков.

Музыку для новой произвольной питерский Профессор выбрал Коляде сам, причем необычную – из фильма «Белый ворон» о танцовщике Рудольфе Нурееве. В качестве постановщика пригласил не кого-нибудь, а Илью Авербуха. И вот поди ж ты: коренастый крепыш, вроде бы давно приучивший нас к задорным и ритмичным мелодиям, вдруг обернулся балетным лебедем – если не стопроцентным, то почти.

Четверной Коляда прыгнул только один, зато в каскаде и, что называется, на высокий «плюс» - пусть на прокатах оценок и не выставляют. В остальном – никаких падений, никаких еще недавно хронических «бабочек», всего одно касание льда рукой на выезде с акселя – и громовая овация трибун. Вот что тренерский гений животворящий делает!

Хотя если бы их сегодня судили, то произвольную, в отличие от короткой, Коляда вполне мог бы и не выиграть. Виной тому вчерашний юниор Андрей Мозалев – единственный, из шестерки одиночников, кто за два дня приземлил четыре прыжка в четыре оборота. С флипом он в воскресенье решил не рисковать, зато парочка тулупов пошла «как дети в школу» (см. видео из трансляции Первого канала). Мозалев, как и накануне, обошелся без серьезных ошибок, вновь подтвердив реноме надежного бойца с истинно мужским характером.

А вот наши гренадеры на сей раз подкачали. Макар Игнатов (рост 183 см) замахнулся на три четверных, но с двух упал (в первом случае - очень болезненно, на поясницу) и чудом доволокся до конца проката. Александр Самарин (178) тоже сразу рухнул с флипа, недоделал один из каскадов и вдобавок разбавил этот винегрет «бабочкой».

РОЯЛЬ И СКРИПКА

В парном катании тоже доминировали ученики питерского тренера-мэтра - только уже не Мишина, а Тамары Москвиной. В музыкальной палитре «фигурки» вроде бы трудно найти более затасканного исполнителя, чем Фредди Меркьюри. Однако стоило заменить оригинальную версию We Are The Champions нетрадиционно-сдержанной под скрипку и фортепиано, как программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова сразу заиграла возвышенными красками. Кстати, ставил ее другой опытнейший специалист- Александр Жулин.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, с которыми Мишина и Галлямов с недавних пор тренируются вместе у Москвиной, произвольную оставили с прошлого сезона. Но их «Джеймс Бонд» - это опять же не совсем Бонд. Не бравурно-напористый из времен Холодной войны, а отчасти лирический (опять рояль и скрипка!), из последней серии «Спектр». Бойкова с Козловским допустили несколько мелких помарок, но на общее впечатление это не повлияло.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, возглавлявшие «оборону Москвы от дуэтов из северной столицы» тоже выступили прекрасно. Они чисто исполнили очень дорогой тройной флип, и если бы не степ-аут партнерши на втором выбросе…

Впрочем, не будем придираться. Пока это только контрольные прокаты, в программе которых остается один вид. Главный, он же последний – женское одиночное катание. Пусть даже без Косторной и Софьи Самодуровой, которая снялась с произвольной в самый последний момент из-за простуды.

источник: «Советский спорт»
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