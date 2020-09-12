Прыгающая балерина. Плющенко показал нам новую Трусову

Уникальный случай: Этери Тутберидзе , чьи ученицы обычно разыгрывают между собой медали и, соответственно, катаются последними, сегодня «отстрелялась» раньше всех – по жребию ее фигуристкам выпали первый и второй стартовый номера. Что, впрочем, совершенно не сказалось на качестве их выступлений. И Анна Щербакова , и лучшая юниорка мира Камила Валиева , в 14 лет допущенная в лагерь «взрослых» в виде исключения, откатались безупречно.

И пять из них занимали там места не ниже шестого. Сплошные чемпионки и призерши ЧМ и ЧЕ разных лет. Для полного комплекта не хватало разве что обладательницы олимпийского золота Алины Загитовой , но об ее отказе от прокатов ради участия в телешоу сказано-написано уже столько, что возвращаться к этой теме я не вижу смысла, да и, признаться, не имею никакого желания. Бог с ней, с Загитовой, в «Мегаспорте» и без нее было на что посмотреть.

Такое возможно только в одной стране: в течение каких-то 40 минут на лед одна за другой вышли шесть фигуристок, входящих в топ-9 по сумме баллов за две программы минувшего мирового сезона.

Кто из них был лучше – не имею понятия, спросите чего-нибудь полегче. Или выбирайте сами – по этим фрагментам из трансляции на сайте Первого канала. Щербакова под звуки скрипки Джошуа Белла в сотый раз порадовала хореографией и музыкальностью, а также отменным каскадом лутц-ритбергер. С другой стороны, таких уникальных вращений, как у Валиевой, у Ани, конечно, нет. Камила тоже выбрала для новой программы лирическую мелодию, только фортепианную – в исполнении экс-чемпиона мира в парном катании Эрика Рэдфорда.

Алена Косторная, выехавшая на каток под №3, теперь занимается не у Тутберидзе, а у Евгения Плющенко, так что на тренерском посту у бортика произошла замена. Короткая программа под песню Билли Айлиш у действующей чемпионки Европы вышла небезупречной. Тройной аксель Косторная делать и не пыталась, ограничившись двумя с половиной оборотами, а кроме того подпортила выезды с двух остальных прыжковых элементов.

ВАЛЬС МЕДВЕДЕВОЙ И «БАБОЧКА» ТУКТАМЫШЕВОЙ

Елизавета Туктамышева, в отличие от других фигуристок, выступала не в тренировочном костюме, а в «боевом» – в белоснежной греческой тунике, сшитой для адажио из балета «Спартак». На разминке она один триксель успешно скрутила, со второго – упала, а во время проката… взяла и ляпнула на акселе «бабочку». После чего вместо каскада сделала лишь один, первый прыжок. Очевидная неудача.

С появлением на катке Евгении Медведевой зал взорвался аплодисментами. Двукратная чемпионка мира, замахнувшаяся на «Вальс-маскарад» Хачатуряна, поначалу выглядела слишком закрепощенной. Она не столько вальсировала, сколько боролась с прыжками, причем с переменным успехом. Хотя до грубых ошибок дело, к счастью, не дошло – ограничилось одним степ-аутом. Лишь под конец, уже отпрыгав положенное, Медведева показала, наконец, те эмоции, которых требует эта непростая балетная музыка. А едва выйдя со льда, Женя прямо от бортика позвонила в Канаду тренеру Брайану Орсеру и принялась живо обсуждать с ним только что законченный прокат.

Оставалась последняя фигуристка – еще одна «беглянка от Тутберидзе» Александра Трусова. Выступи она, как Косторная, то есть, с помарками, и тогда для Плющенко весь первый день пошел бы «в минус». Однако Трусова откаталась не просто хорошо, а великолепно.

ТРУСОВСКИЙ ТРИКСЕЛЬ – НЕ ЗА ГОРАМИ

Во-первых, ее программа началась не с чего-нибудь, а с акселя, как у Косторной и Туктамышевой. Да, пока двойного – но это явно пока. Дело не только в расположении элементов: Саша скрутила дупель с таким громадным запасом, что мне даже померещилось, не полтора ли оборота там на самом деле было? Оказалось, что нет, все чин-чинарем. Ну, и, во-вторых, это была какая-то другая, новая Трусова. Не девчонка-попрыгунья, старающаяся поскорей добежать от одного прыжка до другого, не особо вдаваясь в то, что между ними напихано, а настоящая фигуристка с классной хореографией и отточенной пластикой рук. Словно сашину курносую головку вдруг взяли и пришили к телу от какой-то балерины.

Что ж, похоже, начинающий тренер Плющенко в своей академии тоже не лаптем щи хлебает. Напомню, что Трусова перешла к нему намного раньше Косторной, еще в мае, времени на работу с Сашей было больше – и вот результат.

Впрочем, давайте подождем воскресной произвольной программы, где появятся четверные и ставки резко возрастут. Ведь Тутберидзе сегодня тоже показала, что просто так сдаваться не собирается.