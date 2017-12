@diegogodin @LuisSuarez9 @ECavaniOfficial

Get ready for the Pharaohs. We are not just 11 players , we are 100 million 😁💪🏻🏆🏆

استعدوا جيدا لمواجهة الفراعنة نحن لسنا مجرد 11 لاعب نحن 100 مليون مصري 😉 pic.twitter.com/fQIkrLUQI3