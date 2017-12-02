Результаты жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 несказанно обрадовали россиян: нам достались команды, похоже, вполне по нашим еще прорезающимся зубам.

Это мнение не только обычных болельщиков, но и серьезных специалистов.

Таких как известные эксперты с "Матч-ТВ":

Или, например, авторитетный футбольный агент Алексей Сафонов:

Россия,Саудовская Аравия,Египет и Уругвай⚽️⚽️⚽️группа💥💥💥не выйти из неё можно,только не выходя на поле⚽️⚽️⚽️ — Алексей Сафонов (@safonov016) 1 декабря 2017 г.

Агентство France Presse сообщило: "Россия выдохнула с облегчением - ей выпала "идеальная группа". Польский портал Sportowefakty: "Россияне после жребия впали в эйфорию: все 140 миллионов мечтали именно о настолько удачном раскладе".

А президент Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек, сам бронзовый призер ЧМ1982, признался после пятничной лотереи, которая свела его страну с Сенегалом, Колумбией и Японией: "Все группы - очень сильны, что там говорить. Если бы я и поменялся местами с кем-то, то только с Россией".

Выпавшее на долю хозяев счастье кажется всем настолько невероятным, что английский таблоид "Сан" даже поднял шум о "подставе" - впрочем, ссылаясь только на извечных "конспирологов" - юзеров социальных сетей в Интернете.

Но СМИ в других странах, чуть завидуя, отмечают: на этот-то раз, однако, и самой Англии тоже выпал счастливый билет. "Англии и России повезло со жребием" - утверждает, например, ирландская Irish Times.

Не будет излишним заметить также, что одним из ведущих церемонии был Гари Линекер, футбольная звезда из той самой Англии, который уже несколько лет настаивает на особой тщательности и щепетильности в проведении данной процедуры.

Тренер российской сборной Станислав Черчесов, как передают присутствующие в кулуарах иностранные корреспонденты, остался бесстрастен: "Не могу сказать - доволен я или нет. Ни одну из доставшихся нам команд я пока не изучал. Единственно могу признаться: из второй корзины мы не хотели получить Испанию".

Но вот и "ложка дегтя": испанцы все равно неминуемо встанут на пути команды, которую за границей давно уже знают как "sbornaja" (подобно "сквадре адзурре" или "тре крунур"), если та выйдет из группы со второго места, а чемпионы мира 2010 в своей группе опередят португальцев, марокканцев и иранцев.

Более того, разговоры о везении российской сборной выглядят не очень убедительно и на фоне… не поверите, немалого оптимизма, охватившего ее соперников по группе.

Особенно Саудовской Аравии и Египта, которым предстоит сойтись между собой в "арабском дерби", предварительно "разобравшись" с хозяевами чемпионата и Уругваем.

Президент саудовской Федерации футбола Адель бин Мохаммед Эззат, например, открыто заявил: "Ожидаю, что в плей-офф выйдут "сыны пустыни" и "фараоны", опередив Россию и Уругвай".

Он рад и тому, что саудовцы открывают чемпионат игрой с россиянами: такие встречи находятся в центре внимания всего мира, становятся центральным событием чемпионата и как бы придают игрокам крылья.

Тем более, что Саудовская Аравия станет первой в истории сборной из арабского мира и Азии, которой выпала честь участвовать в матче открытия чемпионата мира.

"Матч с Египтом может стать сражением за одну из путевок во второй раунд турнира, но я не преувеличиваю, когда говорю: этим кандидатам по силам квалифицироваться в плей-офф вместе", настаивает Эззат.

Дополнительную уверенность "сынам пустыни" могут придавать воспоминания о победе саудовской сборной над российской 4-2 в товарищеской встрече 1993 года.

Этот оптимизм разделяют и средства массовой информации Эр-Рияда.

Онлайн-газета ALmadaen, например, отмечает: "Все надеются, что во второй раунд ЧМ, оставив позади Уругвай и Россию, выйдут именно команды Египта и Саудовской Аравии, открыв новую страницу в истории арабского футбола, особенно с учетом того, на чемпионате впервые за все время участвуют целых четыре сборных из арабских стран, включая еще Тунис и Марокко".

Саудовская Аравия не проигрывала ни одной арабской команде еще ни на одном крупном международном турнире, хотя в общем итоге из 6 встреч на всех уровнях она выиграла лишь раз, проиграв египтянам 4 встречи и одну сведя вничью.

Эта статистика, возможно, несколько охлаждает пыл саудовских болельщиков, один из которых представил реальное, по его мнению, положение в группе А посредством вот такого ироничного поста в твиттере:

О реакции в Египте можно судить хотя бы по признанию черногорского тренера тамошнего клуба "Замалек". Он рассказал, что накануне важного матча национального чемпионата запретил своим игрокам, в числе которых - члены египетской сборной, обсуждать расклады на ЧМ18, дабы не сбить настрой.

Каково же было его возмущение по поводу нескрываемого ликования и оживленных пересудов, вспыхнувших среди сборников по мере поступления новостей из Москвы. Огня добавили нескончаемые возбужденные звонки от других членов национальной сборной.

Не сдерживали себя от радости они и в Интернете.

Вингер Махмуд "Трезеге" Хассан, например, запостил свое фото с товарищами по национальной команде со словами: "Мы можем сделать это!"

Другие сопровождали публикацию новостей о жеребьевке изображением поднятого вверх большого пальца.

А экзальтированные рядовые болельщики уже "вангуют" грядущие победы сборной во главе с Мохаммедом Салахом из Ливерпуля - по их мнению, грозой всех остальных команд, рассылая по "мировой паутине" такие видения будущих матчей:

Это приподнятое настроение разделяют египетские СМИ. Каирская "Аль-Ахрам", например, не скрывает: "О лучшем результаты пятничной жеребьевки фараонам, наверное, и мечтать не приходилось".

Спонтанный подъем патриотизма отражает твит полузащитника Мохамеда Эль-Ненни:

"Готовьтесь к пришествию фараонов! Нас не 11 игроков, нас 100 миллионов."

@diegogodin @LuisSuarez9 @ECavaniOfficial

Get ready for the Pharaohs. We are not just 11 players , we are 100 million 😁💪🏻🏆🏆

استعدوا جيدا لمواجهة الفراعنة نحن لسنا مجرد 11 لاعب نحن 100 مليون مصري 😉 pic.twitter.com/fQIkrLUQI3 — Mohamed ELNeny (@ElNennyM) 1 декабря 2017 г.

Пожалуй, самая спокойная реакция на итоги жеребьевки - в Уругвае, откуда в Россию приедет самая титулованная сборная группы А. Но в комментариях прессы и там откровенно слышится: таких соперников нужно проходить.

Тренер сборной Оскар Табарес на кремлевскую церемонию приехать не смог: проблемы со здоровьем, но его помощник Сельсо Отеро назвал главными конкурентами за путевку во второй раунд Россию ("это и хозяева, и евро-команда") и Египет "("сумели попасть в финальную пульку из труднейшей африканской зоны").

Уругвайскую прессу в предстоящих играх смущает одно: никто давно не видел российскую сборную в реальном деле. Она внушает поэтому опасения.

Портал Ovaciondigital: "Эта команда - большой знак вопроса и остается настоящей загадкой предстоящего ЧМ. Отрадно, что Уругвай выйдет на нее только в своей самой последней игре в группе, когда хозяева уже сыграют два матча и их сильные и слабые стороны наконец станут ясны."