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Увольнение Василенко – ошибка «Факела»?

Во вторник, 6 сентября, футбольный клуб «Факел» объявил об отставке главного тренера, что стало большой неожиданностью для большинства болельщиков. Справедливо ли это решение или воронежский клуб делает большую ошибку?
Увольнение Василенко – ошибка «Факела»?
07 сентября 2022 09:26
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Факел"

С самого старта сезона «Факел» сильно отличался от других клубов РПЛ, и особенно от других новичков лиги. Воронежские фанаты мечтали о выходе в премьер-лигу, что вылилось в постоянно забитые битком трибуны и многокилометровые очереди в попытке купить билеты. И надо признаться, что игроки отвечали поклонникам взаимностью, сыграв несколько очень ярких матчей: с «Краснодаром» (1:1), с «Динамо» (3:3), с «Крыльями Советов» (1:1). «Факел» не стал отходить от своего наработанного стиля, играя в атакующей манере даже против более мастеровитых команд. Но даже это не спасло от главного - команда не победила ни разу за восемь туров. Именно ноль в графе «победы» сыграл ключевую роль в увольнении Олега Василенко.

Отчасти оно справедливо, ведь за красивой и самоотверженной игрой против фаворитов стояли унылые 0:0 против «Урала», 1:2 против «Ахмата» и 1:3 против «Нижнего Новгорода» в последнем туре. Но разве можно было требовать чего-то большего от Олега Петровича? Главный тренер «Факела» получил лишь несколько трансферов игроков, далеких от больших заслуг в футболе. Эти приобретения были бы нормальными для ФНЛ, но они откровенно плохи, чтобы требовать что-то серьезное в РПЛ.

Также стоит упомянуть календарь, в котором «Факел» за первые восемь матчей шесть раз встретился с командами, занявшими места в первой восьмерке по итогам прошлого сезона. Трудно найти команду РПЛ (разве что «Торпедо»), которой повезло еще меньше с расписанием. Чего ждало воронежское руководство? Место в пятерке? Четыре ничьи - это уже отличный результат, учитывая все вышеперечисленные проблемы.

Боссов «Факела» можно было бы оправдать, если бы у них был четкий план по спасению команды, но его, скорее всего, нет. На данный момент источники сватают на место главного тренера Игоря Черевченко, Александра Кержакова и Сергея Юрана, но с большим трудом верится, что они смогут выжать больше, чем Василенко, который проработал в команде два года. Причину неудач нужно было искать точно не в главном тренере. Моджет быть, в подготовке к сезону, где по неведомым причинам «Факел» решил не усиливаться?

Василенко не заслужил столь раннего увольнения. Это выглядит как неуважение клуба к специалисту, который обеспечил исторический взлет «Факела» в РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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