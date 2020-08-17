Овечкин в шаге от провала, «Севилья» в шестом финале Лиги Европы, Куман может возглавить «Барсу»

Впрочем, лидер «Кэпиталз» по-прежнему не сдается. «Еще ничего не кончено, хотя ситуация сложная», - подчеркнул после игры Овечкин, вспомнив о том, что были случаи, когда команды отыгрывались и со счета 0-3.

У «Кэпиталз» провальный плей-офф проводит Илья Ковальчук. За три матча он не нанес ни одного броска в створ, что случилось с ним впервые, и получает мало игрового времени. Хорошо известно, что Кови может играть в свой лучший хоккей, когда чувствует доверие тренера и часто выходит на площадку. Ничего этого у Ковальчука в «Вашингтоне» нет и в помине. Мечта о Кубке Стэнли, который Илья никогда не выигрывал, уплывает от него на глазах. Не исключено, что с таким раскладом этот плей-офф может стать последним в его карьере.

Главный тренер ньюйоркцев Барри Троц приводил команду Александра Овечкина к победе в Кубке Стэнли в 2018 году, а потому прекрасно знает все секреты и слабые места лидеров «столичных». Их капитан вчера остался без голов, ассистировав Евгению Кузнецову, который стал автором единственной шайбы «Вашингтона». «Островитяне» позволили сопернику в трех матчах всего пять раз огорчить своего голкипера. Надежен на последнем рубеже «Айлендерс» наш Семен Варламов, который вчера сделал ключевое спасение в овертайме, отразив выход один на один Якуба Враны.

«Вашингтон» проиграл и третий матч серии 1/8 финала плей-офф с «Айлендерс» - на этот раз – 1:2 в овертайме, поставив себя на грань катастрофы. Один из фаворитов Востока горит в противостоянии с практически неотыгрываемым счетом 0-3, но самое главное, непонятно, за счет чего «Кэпиталз» могут переломить ситуацию.

А вот для восходящей российской звезды НХЛ Андрея Свечникова плей-офф, похоже, завершился. Наш легионер «Каролины» в третьем матче серии с «Бостоном» (1:3) повредил ногу после неудачного падения в борьбе с защитником соперника Здено Харой и покинул лед с посторонней помощью. Накануне главный тренер «Каролины» Род Бриндамор заявил, что сильно сомневается в скором возвращении россиянина.

«МЮ» НЕ ВЫИГРАЛ НИ ОДНОГО ТРОФЕЯ ПОСЛЕ УХОДА МОУРИНЬЮ

Вчера в Кельне состоялся первый полуфинал Лиги Европы. «Севилья» выиграла у «Манчестер Юнайтед» - 2:1 благодаря голам Сусо (26-я минута) и Хесуса Наваса (78-я). У англичан отличился Бруну Фернандеш, открывший счет на 9-й минуте.

Соперником испанцев станет победитель пары «Интер» — «Шахтер», которые играют 17 августа в 22.00 (мск). «Севилья» уже в шестой раз вышла в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы. Во всех предыдущих пяти случаях клуб выигрывал трофей. Андалусцы являются рекордсменами по количеству успехов в этом турнире.

Что касается «МЮ», то английский клуб свой последний трофей брал еще при Жозе Моуринью, в 2017 году. Тогда манкунианцы выиграли как раз Лигу Европы, одолев в финале «Аякс» (2:0). В декабре 2018-го португальцу указали на дверь, а пост наставника «Манчестер Юнайтед» занял Уле-Гуннар Сульшер. У норвежца с большими победами пока проблемы.

«МЮ» был последним клубом АПЛ, продолжавшим борьбу в еврокубках. Англичане остались без финалов главных клубных турниров Старого Света впервые с сезона-2014/15. Напомним, что в прошлом году в финале ЛЧ «Ливерпуль» победил» «Тоттенхэм», а Лигу Европы выиграл «Челси», взяв вверх в решающем матче над «Арсеналом».

«БАРСЕЛОНА» ОПРОВЕРГАЕТ УХОД МЕССИ

«Барселона» опровергает информацию ряда источников, что Лионель Месси хочет уйти из клуба после унизительного поражения каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» - 2:8. Инсайдеры накануне сообщили, что лидер «сине-гранатовых» и ряд его звездных партнеров требуют смены руководства клуба и выражают желание увидеть на посту главного тренера бывшую суперзвезду «Барсы» Хави.

Контракт Месси с испанским грандом действует еще год, однако он не готов продлевать его при нынешнем положении дел в клубе. Логично предположить, что при таком раскладе игрока надо продавать. На просторах интернета аргентинца уже сватают в «Манчестер Сити» к бывшему тренеру «Барселоны» Хосепу Гвардиоле. Англичане снова вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв «Лиону», но горят желанием добраться до заветного трофея через год.

Тем временем президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил об увольнение главного тренера Кике Сетьена, который возглавил команду в январе после отставки Эрнесто Вальверде. На замену ему сватают Маурисио Почеттино. Однако Sport.es полагает, что основным кандидатом является Роналд Куман. Наставник сборной Нидерландов в воскресенье был замечен в аэропорту Барселоны. Помешать назначению может участие голландцев в чемпионате Европы, который должен пройти в следующем году.

ХЭМИЛТОН ПРОДОЛЖАЕТ ШТАМПОВАТЬ ПОБЕДЫ

В «Формуле»-1 интрига умирает, так и не зародившись. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» выиграл четвертую гонку из шести со старта сезона. На этот раз шестикратный чемпион мира финишировал первым на Гран-при Испании, опередив почти на 25 секунд Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Наш Даниил Квят из «Альфа Таури» занял 12-е место.

Хэмилтон одержал 88-ю победу в карьере и обошел Михаэля Шумахера по количеству подиумов – у британца их теперь 156. В общем зачете он лидирует с 132 очками. У ближайшего преследователя Ферстаппена – 95, у Валттери Боттаса («Мерседес») – 89.

Квят в шести гонках набрал лишь два очка и расположился на 16-й позиции. После Гран-при Испании он признал, что остался разочарованным его исходом.