«Вашингтон» в третий раз подряд проиграл «Айлендерс», несмотря на гол Кузнецова

Третий матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в серии «Айлендерс» – «Вашингтон» завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Нью-Йорка. Для определения победителя понадобился овертайм. Счет в серии 3-0.

На 15-й минуте счет открыл нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, однако на 26-й российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов восстановил равновесие, реализовав большинство. Его ассистентами стали Джон Карлсон и Александр Овечкин.

Третий период прошел без заброшенных шайб, а на пятой минуте овертайма автором победного гола «Айлендерс» стал Мэтью Барзал.

Стоит отметить, что российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 22 броска игроков команды из столицы США.

Четвертый матч серии до четырех побед состоится в ночь с 18 на 19 августа.