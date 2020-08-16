Победа и новый рекорд. Хэмилтон обошел Шумахера по количеству подиумов

Хэмилтон, конечно, опять привычно радовался – как будто вырвал победу в заключительном повороте в жесткой схватке с соперником. Но у всех, кроме личных поклонников Льюиса, эта наигранная радость вызывает одно раздражение. Нет, он, конечно же, великий чемпион. Но много чести от подобных триумфов? Когда в квалификации привозишь всем другим командам почти секунду с круга. А в гонке напарник – единственный реальный конкурент – постоянно проваливается то на старте, то ближе к финишу, и в битве за титул участвует лишь на словах? Второе место Ферстаппена – вот это действительно почти подвиг! Седьмая позиция Себастьяна Феттеля , удержавшегося в очковой зоне всего с одним пит-стопом, на изношенных шинах, впереди плотной группы более быстрых машин – это подвиг. А дежурный успех Льюиса – так, очередная скучная страничка в истории первой «Формулы».

Все, что надо знать об этой гонке – Хэмилтон лидировал от старта до финиша и одержал 88-ю победу в карьере (попутно обошел Михаэля Шумахера по количеству подиумов – у британца их теперь 156). Отрыв от Ферстаппена, ставшего вторым, составил 25 секунд. От Валттери Боттаса , замкнувшего тройку призеров – без малого минуту. Все остальные отстали… на круг. Включая два болида «Рейсинг Пойнт» (по сути – прошлогодние «Мерседесы»), которые в умелых руках Лэнса Стролла и Серхио Переса (переболевшего коронавирусом) были на финише четвертым и пятым.

Ну что ж, забудьте об этом. В Испании все было по-старому.

Глотнули свежего воздуха во второй гонке в Англии? Порадовались победе Макса Ферстаппена (точнее даже – поражению «Мерседеса»)? Поверили ненадолго, что в «Формуле-1» есть место интриге, а седьмой титул у Льюиса Хэмилтона пока не в кармане? И нас, возможно, все же ждет интересная и яркая борьба?

И боссам королевских гонок нужно экстренно что-то менять.

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!

Они, кстати, пытаются. И все на самом деле не так страшно, как казалось в Испании. Просто «Каталунья-Монтмело» – необгонная, скучная трасса, каковой всегда и была. Здесь даже в лучшие годы редко случались зрелищные гонки (хотя мы помним много исключений). Чего теперь-то было ждать?

А так, если вдуматься, интрига действительно есть. И Ферстаппену рано прощаться с возможностью стать самым юным чемпионом в истории (для этого ему необходимо выиграть титул именно в этом году).

– По гоночному темпу «Мерседесы» не так далеко, – отмечают эксперты. Да и боссы «Ред Булла». – На некоторых трассах они и вовсе не владеют преимуществом. Плюс фактор шин имеет значение – в критических режимах черные болиды гораздо хуже сохраняют резину, чем машины «Ред Булла». Так что при правильной стратегии и при доле везения их действительно можно обыгрывать. Что продемонстрировал Макс в Сильверстоуне.

Главная проблема соперников «Мерседеса» – их превосходство в квалификациях. Которое пока действительно подавляющее – во всех шести гонках этого года, кроме одной, Хэмилтон с Боттасом заполучали первый стартовый ряд. Причина – особый режим работы двигателя. Так называемый, «режим вечеринки». Дающий кратковременную, но очень солидную прибавку в мощности. У «Мерседеса» и так лучший «движок», а в этом режиме с ним просто бороться бессмысленно. Другое дело, что повышенная мощность сильно влияет на ресурс. Как понимаете, не в лучшую сторону. Поэтому его не используют в гонках – мотор просто не выдержит. А два-три круга в квалификации на надежность особенно не влияют…

Так вот, в ФИА решили, что это – перебор. И с «Гран-при Бельгии» – уже со следующего этапа – на «режим вечеринки» наложат табу. Это, конечно, касается всех команд. Но именно по «Мерседесу» (а также их клиентам – «Рейсинг Пойнт» и «Уильямсу») ударит сильнее. Не факт, что Хэмилтон и Боттас больше не смогут выигрывать поулы. Конечно же, смогут. Но делать это станет сложнее. Борьба в квалификации усилится. И все это может серьезно повлиять на итоговый расклад сил.

Как все будет на практике – что ж, посмотрим. Пока можем только надеяться – так и будет. Смотреть на серию унылых побед Льюиса желания нет никакого. Пусть даже под соусом установленных им рекордов.

КВЯТ ХУЖЕ ГАСЛИ

Что касается Квята, то у российских болельщиков было несколько поводов для расстройства. Первое – Даниил вновь проиграл Пьеру Гасли в квалификации (шестой раз в этом сезоне и девятый раз кряду – с учетом конца прошлого года). Второе – не сумел опередить француза в гонке, оставшись без очков.

Пока Юки Цунода – протеже «Хонды» и «Ред Булла» – блистает в «Формуле-2», набирает очки для суперлицензии и мечтает про контракт с «Альфа Таури», такое положение вещей для Квята особо опасно. Велика вероятность, что на будущий год он останется без места в команде. Найти другое в «Формуле-1» будет сложно.

По ходу предыдущих «Гран-при» мы успокаивались тем, что в гоночном режиме Даниил просто быстрее, чем Пьер. Во второй гонке в Сильверстоуне он стартовал 16-м, но отыграл в сравнении с напарником сразу девять позиций, став в итоге десятым (Гасли – 11-м)! Француз набирал очки тогда, когда Квят сходил (один раз – из-за столкновения с Оконом по вине Эстебана, второй раз – из-за взрыва покрышки). И набирал сразу много – в сумме 12 баллов! Везло, конечно – именно в этих гонках у лидеров случались проблемы, и Пьер сумел добраться до двух седьмых мест. Дважды же Квят его опережал, но оба раза был только десятым. Отсюда и такая разница в общем зачете – 12:2 в пользу француза перед «Гран-при Испании».

Проблема в том, что все эти нюансы – они для болельщиков. А в паддоке никого не волнуют. Да и не в каждой гонке Квяту удается лучше работать с резиной, чем Пьеру. Тогда как в квалификации Гасли не просто быстрее – он быстрее намного!

К чему это в итоге приводит, мы увидели в Барселоне. Гасли начал гонку десятым, Квят – 12-м. Оба проехали дистанцию почти в одном темпе. Но Пьер стал девятым на финише после схода Леклера. А Квят так и остался 12-м – не смог пройти Дэна Риккардо, который выбрал тактику с одним пит-стопом. Плюс получил аж десять секунд штрафа за игнор синих флагов (не слишком рьяно пропускал кого-то, кто обгонял его на круг). Стартуй Квят выше – в очках был бы он. А каждое очко для него сейчас – на вес золота…

Может, хоть в Бельгии ему повезет больше?