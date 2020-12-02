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Россия пятый год без плей-офф ЛЧ, «Локо» теряет евровесну, «Реал» третий перед последним туром
02 декабря 07:34
автор: Дмитрий Кузнецов

Россия пятый год без плей-офф ЛЧ, «Локо» теряет евровесну, «Реал» третий перед последним туром

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«Локо» проиграл «Зальцбургу» и опустился на последнее место

«Локомотив» проиграл в Москве важнейший матч Лиги Европы «Зальцбургу» - 1:3 и практически лишился шансов на выход в евровесну. Австрийцы благодаря победе набрали 4 очка, на одно опередив железнодорожников. В последнем туре москвичам играть на выезде с «Баварией». С трудом верится, что «Локо» способен выиграть в Мюнхене. Ничья не поможет красно-зеленым выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. Про борьбу за плей-офф ЛЧ «Локомотив» после поражения может забыть. Команды из России не могут пройти в плей-офф ЛЧ пятый сезон подряд, учитывая, что ранее шансы на продолжение борьбы в турнире досрочно потеряли «Зенит» и «Краснодар».

Что до игры, то уже в первом тайме гости забили дважды. Оба раза отличился Мергим Бериша. Небольшую надежду на спасение подарил гол Антона Миранчука с пенальти, назначенного за фол против Зе Луиша. Но буквально через пару минут ужасную оплошность допустил Мурило: игрок замешкался на ровном месте, и это завершилось выходом к воротам Адейеми, который без труда переиграл Гилерме.

«Зальцбург» победил абсолютно по делу. Гости в отличие от россиян играли в быстрый и главное - результативный футбол. Наши клубы довели свою безвыигрышную серию в группах ЛЧ и ЛЕ до 17 матчей.

В другом матче группы «Атлетико» сыграл вничью с «Баварией» - 1:1. Испанцы были близки к победе, но Томас Мюллер сравнял счет с 11-метрового на 86-й минуте. Немецкий клуб прервал свою 15-матчевую победную серию в ЛЧ. Возможно, по той причине, что досрочно выиграл группу еще в прошлом туре. У «Баварии» стало 13 очков, у команды Диего Симеоне – 6. Судьба второй путевки в плей-офф ЛЧ решится 9 декабря во встрече «Зальцбург» - «Атлетико».

«Аталанте» лучше играть в гостях

«Шахтер» одержал вторую победу над мадридским «Реалом» – 2:0 (Дентиньо, Манор Соломон). Главный тренер гостей Зинедин Зидан отметил после игры, что «мяч просто не хотел идти в ворота соперника». Ему можно было бы поверить, но почему-то в Испании украинская команда также была сильнее – 3:2. После пяти туров «сливочные» идут на третьем месте с семью очками. Столько же у «Шахтера», но украинцы выше за счет личных встреч. Лидирует «Боруссия» из Менхенгладбаха, которая вчера проиграла дома миланскому «Интеру» - 2:3 (Плеа-2 – Лукаку-2, Дармиан). У немцев 8 очков, итальянцы четвертые – 5.

Удивительные перепады в игре выдает «Аталанта» Алексея Миранчука, который пропускал вчерашний матч с «Мидтьюландом» (1:1) из-за коронавируса. В гостях итальянцы разбили датчан 4:0 (россиянин тогда забил свой дебютный мяч за клуб, выйдя в концовке на замену), а дома с ними же потеряли два очка. Перед этим «Аталанта» победила в Англии «Ливерпуль» - 2:0, хотя на своем поле проиграла ему – 0:5. «Красные» были сильнее «Аякса» - 1:0 и набрали 12 очков. У голландцев – 7, на одно меньше, чем у итальянцев, с которыми теперь разыграют второе место в Амстердаме.

В группе С «Порту» и «Ман Сити» сгоняли нулевую ничью, а «Марсель» победил «Олимпиакос» - 2:1. Здесь обладатели путевки в плей-офф известны: у англичан 13 очков, у португальцев – 10. Французы с греками (по 3 очка) определят участника Лиги Европы.

Газизов договорился с Федуном об уходе

По информации источника, генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов все-таки покинет клуб. Скорее всего, это случится после окончания календарных матчей этого года. Последняя встреча у москвичей запланирована на 16 декабря в Санкт-Петербурге против «Зенита». Газизов достиг принципиальной договоренности с боссом красно-белых Леонидом Федуном о разрыве контракта. Сообщалось, что сумма отступных при расторжении соглашения составляет примерно три миллиона евро.

И Федун, и Газизов пока не подтверждает уход гендира. Впрочем, это может быть сделано для того, чтобы не привлекать лишнее внимание к клубу. Газизов был не согласен с недавним назначением на должность спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова, который уже работал в клубе ранее. Камнем преткновения, судя по всему, стала сфера ответственности за трансферные дела. По некоторым данным, Федуна не устроили летние приобретения, которые произошли по инициативе Газизова, а потому в клубе снова появился Попов, отвечающий за кадровые покупки.

«Авангард» снова выиграл у «Ак Барса», Зарипов провел 750-й матч в КХЛ

«Авангард» за восемь дней выиграл у «Ак Барса» с одинаковым счетом - 3:0 два матча. Первый был приурочен к 70-летию омского клуба, а потому проходил в Москве, где не закрыт допуск зрителей на спортивные мероприятия. В Балашихе вчера играли без болельщиков, без почетного гостя Яромира Ягра, который прилетал на юбилей, но на расстановку сил это не повлияло. Все голы в матче забили легионеры: Каски, Найт и Покка. «Ястребы» на данный момент просто лучше играют в хоккей.

Капитан казанского клуба Данис Зарипов провел 750-й матч в КХЛ. По количеству игр в лиге он на третьем месте, уступая Сергею Мозякину (810) и Евгению Бирюкову (812).

«Авангард» в девятый раз подряд победил «Ак Барс» на своем льду и отстает теперь от команды Дмитрия Квартальнова, лидирующей на Востоке, на два очка, но имеет две игры в запасе. Так что в потенциале может перебраться на первую строчку. В Западной конференции столь упорной борьбы за лидерство нет. Там ЦСКА уверенно обосновался на самом верху с девятиочковым отрывом от СКА и «Локомотива». Вчера, правда, московские армейцы с превеликим трудом спасли встречу с «Куньлунем», последней командой лиги. «Китайцы» вели в счете 2:0 после двух периодов. Победу ЦСКА в овертайме принес гол новичка Никиты Сошникова, который был выменян у «Салавата Юлаева» на прошлой неделе. Это был дебют форварда за красно-синих.

источник: «Советский спорт»
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