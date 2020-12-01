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«Ред Булл» обнуляет. «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и почти лишился шансов на евровесну (видео)
01 декабря 22:57
автор: Артем Зибрак

«Ред Булл» обнуляет. «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и почти лишился шансов на евровесну (видео)

После поражения 1:3 от австрийцев «Локо» опустился на четвертое место за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов. Чтобы подняться выше, нужно через неделю победить в Мюнхене «Баварию».

ЭКСПЕРИМЕНТ НИКОЛИЧА

Не многие изначально ожидали, что к пятому туру Лиги чемпионов из трех российских клубов только «Локомотив» сохранит шансы на выход в плей-офф главного еврокубка. Однако благодаря двум престижным ничьим с «Атлетико» команда Марко Николича перед игрой с «Зальцбургом» действительно все ее претендовала на итоговое второе место в группе смерти…

С другой стороны, было понятно, что и третья – лигоевропейская - строчка «Локо» отнюдь не гарантирована. Выездная ничья с австрийцами (2:2) была давно. И к ответному поединку против весьма опасных «быков», которые отставали всего на два очка, ряды нашего клуба успели еще больше поредеть. Теперь Николич не смог выставить с первых минут приболевшего Антона Миранчука (он появился после перерыва, когда было уже поздно). А Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов чуть ли не в день матча сдали подозрительные тесты на коронавирус.

В результате хозяева начали игру с шестью (а то и семью, если добавить Станислава Магкеева) номинальными защитниками, при этом их средняя линия выглядела катастрофически экспериментально: Мацей Рыбус (левый вингер), Дмитрий Живоглядов (правый), Мурило, Магкеев (в центре) и Виталий Лисакович под атакующей парой Эдер - Зе Луиш. «Зальцбург», разумеется, горел желанием и был готов воспользоваться всеми этими проблемами. Неслучайно букмекеры считали команду Джесси Марша безоговорочным фаворитом.

ПОЛНАЯ ЯСНОСТЬ К ПЕРЕРЫВУ

Австрийцы не собирались отсиживаться в обороне – и в своем фирменном стиле (от которого они не отступали даже в гостях у «Баварии») смело поперли вперед. Смять оборону хозяев, увы, не составило большого труда. Довольно быстро стало понятно: у такого «Локо» некому подержать мяч. Живоглядов и Рыбус - классические прямолинейные игроки фланга, а Магкеев и Мурило склонны делать передачи ближним. Лисакович тоже даже близко не Миранчук. Москвичи старались всегда играть вперед и в результате после двух-трех передач совершали потерю…

Прочно завладев инициативой, «Зальцбург» забил из очевидного офсайда. Это был сигнал к усилению давления с их стороны. «Локо» это прекрасно понимал, а толку? Тройки центральных защитников (Ведран Чорлука, Слободан Райкович, Лисакович) не хватало для того, чтобы сдержать юрких нападающих соперника. Секу Койта регулярно встречал мяч в чужой штрафной, а Мергим Бериша из той же точки в районе угла вратарской забил еще раз. Только теперь VAR гол косовара не отменил. Как и в первом случае, за Беришей не успел Виталий Лысцов – самое слабое звено в защитных построениях Николича.

Если кто у «Локо» и заслуживал похвалы (хотя бы с натяжкой), то это Лисакович и Эдер. Белорус нечасто получал мяч, но по мере возможности старался связывать среднюю линию и нападение и чаще всех шел в обводку. Португалец же был на редкость здорово настроен, проделал очень много черновой работы, постоянно вступал в единоборства, моментально вскакивал после падения, даже если было нарушение правил. Вот только взаимодействия с партнерами ему не хватало. За первый тайм Эдер сделал всего шесть (!) передач.

К чужим воротам хозяева добрались ближе к перерыву. Даже нанесли два опасных удара – Мурило после подачи с углового и Зе Луиш выстрелом из-за пределов штрафной. Но не успели болельщики (они отчаянно поддерживали своих) поверить в ничью, как счет стал 0:2. Райкович совершил привоз в стиле Магомеда Оздоева из недавнего матча сборной России. Только серб выбивал мяч через себя не в сторону своих ворот, а по диагонали. Точно на Койта, в касание отправившего Беришу один на один с Гилерме.

КАКОЙ-ТО «ЛОКОТРОН»

Откровенно говоря, даже когда Миранчук на 79-й минуте сократил отставание четким ударом с пенальти (Антон забил в каждом из домашних матчей «Локо» в нынешней ЛЧ), надежда по-настоящему не забрезжила. По игре детище австрийского концерна «Ред Булл» выглядело монстром на фоне футбольной игрушки «РЖД». И довольно логично гости быстренько восстановили комфортный перевес в два мяча.

Спрашивается: чего же все-таки добилось руководство столичного клуба за последний год? Зачем увольняло весной со скандалом Юрия Семина? Да, год назад команда показала в главном еврокубке аналогичный результат. Да, тогда тоже в Москве был проиграл ключевой матч за евровесну «Байеру» (0:2). Но при Семине красно-зеленые хотя бы умели грамотно распределять силы по дистанции, показывая стабильный результат в РПЛ.

Сейчас же, потратив уйму энергии на «Атлетико», «Локо» растерял ворох очков в российском чемпионате. Вряд ли команда догонит лидеров и включится в борьбу за путевки в Лигу чемпионов следующего сезона. То есть, бюджет клуба недосчитается десятков миллионов евро.

И ради чего? Чтобы трудоустроить «молодых и перспективных» Райковича и Франсуа Камано? Какой-то футбольный «лохотрон». Или «Локотрон».

Лига чемпионов. 5-й тур. Группа А

«Локомотив» - «Зальцбург» - 1:3 (0:2)

Голы: Бериша, 28 – 0:1. Бериша, 41 – 0:2. Миранчук, 79 – с пенальти – 1:2. Адейеми, 81 – 1:3.

«Локомотив»: Гилерме, Лысцов (Мухин, 46), Чорлука, Райкович (Миранчук, 46), Живоглядов (Рыбчинский, 84), Магкеев, Мурило, Рыбус, Лисакович (Игнатьев, 46), Эдер, Зе Луиш (Камано, 89).

«Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Мвелу, Камара (Сучич, 69), Юнузович, Собослаи (Дака, 77), Бериша (Онгене, 90+3), Койта (Адейеми, 70).

Предупреждения: Камара, 45+1. Мухин, 62. Игнатьев, 79. Станкович, 80. Мурило, 80. Рамальо, 80.

Судья: Палабыйык (Турция).

«Бавария» - 12 очков (4 матча), «Атлетико» - 5 (4), «Зальцбург» - 4 (5), «Локомотив» - 3 (5).

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