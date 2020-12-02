«Интер» в гостях переиграл менхенгладбахскую «Боруссию»

Футболисты «Интера» одержали победу над «Боруссией» (Менхенгладбах) в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Германии и завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянской команды, в составе которой голами отметились Маттео Дармиан (17-я минута) и Ромелу Лукаку (64, 73), у немецкого клуба дублем отличился Алассан Плеа (45+1, 75).

После этой игры «Интер» набрал пять очков, но остался на последнем месте в группе В, «Боруссия» с восемью очками продолжает занимать первое место.

В заключительном туре итальянский клуб на своем поле сыграет против «Шахтера», а немецкая команда на выезде встретится с «Реалом».