«Шахтер» на своем поле переиграл «Реал»

Футболисты «Шахтера» обыграли «Реал» в домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу украинского клуба, в составе которого голами отметились Дентиньо (57-я минута) и Манор Соломон (82).

После этой игры «Шахтер» набрал семь очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице группы В. «Реал», также имея в активе семь очков, расположился на третьем месте.

В заключительном туре «Шахтер» на выезде встретится с «Интером», а «Реал» дома сыграет против «Борусии» из Менхенгладбаха.

Лига чемпионов

Группа В

5-й тур