«Атлетико» после двух ничьих с «Локомотивом» не смог победить дома дубль «Баварии» (видео)

Первые минуты показали, что «Бавария» - не команда, а система. Исполнители могут меняться, но стиль игры остается неизменным. Немцы сразу завладели мячом и уверенно удерживали его с точностью передач 90%. «Атлетико» оказался в привычной среде, получив возможности для контратак, но неожиданно выяснилось, что баварская структура 3-4-2-1 вполне устойчива к таким неприятностям.

Мюнхенцы, несмотря на полудублирующий состав, играли настолько раскрепощенно, что даже неуклюжий великан Никлас Зюле позволил себе пойти в дриблинг на чужой половине поля. И ведь чуть не получилось – обыграв двоих, он дошел до линии и попытался повторить прием, но упустил мяч.

