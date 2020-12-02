«Атлетико» после двух ничьих с «Локомотивом» не смог победить дома дубль «Баварии» (видео)

На фоне баварцев состав хозяев выглядел куда более внушительно. Здесь молодых дублеров не было, так что Диего Симеоне имел полное право рассчитывать на победу над действующим триумфатором Лиги чемпионов. Не хватало только подхватившего коронавирус Луиса Суареса .

Ханс-Дитер Флик одним только стартовым составом продемонстрировал, что результат его не сильно волнует. В основе мюнхенцев появились Александр Нюбель (в воротах), Брайт Арри-Мби (слева в обороне), Буна Сарр (справа), Джамал Мусиала (в центре полузащиты) и Эрик Шупо-Мотинг (в нападении). Многие лидеры команды, такие, как Мануэль Нойер, Роберт Левандовски, Леон Горецка и Корентен Толиссо , получили передышку, а Йозуа Киммих продолжает залечивать травму.

После домашнего поражения «Локомотива» от «Зальцбурга» (1:3) интерес российских болельщиков к матчу «Атлетико» поугас, зато у австрийцев – вырос. Мадридцы к стартовому свистку опережали ближайшего преследователя всего на одно очко, так что были настроены решить все вопросы здесь и сейчас. Для этого им требовалось победить дома «Баварию», досрочно выигравшую группу.

Первые минуты показали, что «Бавария» - не команда, а система. Исполнители могут меняться, но стиль игры остается неизменным. Немцы сразу завладели мячом и уверенно удерживали его с точностью передач 90%. «Атлетико» оказался в привычной среде, получив возможности для контратак, но неожиданно выяснилось, что баварская структура 3-4-2-1 вполне устойчива к таким неприятностям.

Мюнхенцы, несмотря на полудублирующий состав, играли настолько раскрепощенно, что даже неуклюжий великан Никлас Зюле позволил себе пойти в дриблинг на чужой половине поля. И ведь чуть не получилось – обыграв двоих, он дошел до линии и попытался повторить прием, но упустил мяч.

Да, владение «Баварии» было стерильным, а больше всех передач делала тройка центральных защитников Зюле, Давид Алаба и Люка Эрнандес, но до середины тайма выходы хозяев из обороны опасности не таили. Пока мадридцы не получили право вбросить аут. В результате розыгрыша Маркос Льоренте подал в штрафную, а Жоау Фелиш опередил Зюле и открыл счет.

И вот после этого стало понятно, что преимущество гостей мнимое. Ничего, кроме переката, они придумать не могут, тогда как мадридцы четко представляют, как продвигаться к чужим воротам. В этой спокойной, уравновешенной, тактической игре на низких скоростях хозяева легко разрушали все незамысловатые атаки соперника, строившиеся на подачах Дугласа Косты с флангов (он их легко менял).

Испанцы почувствовали всю силу, нащупали слабость на флангах обороны гостей и провели несколько толковых выпадов. Пусть полноценный голевой момент они создали всего один (Льоренте из штрафной выстрелил над перекладиной), зато каждый раз завершали наскок ударом. За тайм они пробили 10 раз против двух неточных попыток Лероя Сане и Мусиалы.

МЮЛЛЕР ВЫШЕЛ И РЕШИЛ

Во втором тайме «Бавария» прекратила это безобразие. У хозяев не было ни моментов, ни ударов. От этого игра стала совсем скучной – медленной, размеренной и спокойной. Только Фелиш пытался как-то обострять, но до перерыва у него получалось лучше. Португалец играл в оттяжке, часто принимал участие в атаках, разгонял их, комбинировал с партнерами, подавал в штрафную или сам находил позицию для удара. А вот после перерыва поддержки товарищей совсем не находил и сник.

Флик же держал в голове предстоящий матч с «Лейпцигом» в бундеслиге и не торопился выпускать своих звезд. Только за полчаса до конца он дал поиграть Томасу Мюллеру и Сержу Гнабри. Структурно атаки немцев стали более цельными. И хотя у Симеоне слишком опытная и дисциплинированная команда, чтобы она позволила куражиться у штрафной Яна Облака (часть вины за это должны взять проведшие слабый матч Сане и Коста), в концовке Мюллеру удалось оправдать свой выход на поле. Томас не только заработал, но и сам реализовал 11-метровый.

Так «Атлетико» потерял казавшуюся уже неминуемой победу и упустил возможность досрочно обеспечить себе выход в 1/8 финала. Это значит, что подопечные Симеоне будут предельно мотивированы в Зальцбурге в последнем туре. Впрочем, трудно представить, чтобы «Локо» выиграл в Мюнхене, а это необходимый минимум для выхода в лигоевропейскую весну. Две ничьи с «Атлетико», видимо, ничего не дадут команде Марко Николича.

Баварцы же посмотрели в деле ближайший резерв, а единственной грустной новостью для них стал тот факт, что они прервали великолепную 15-матчевую победную серию в Лиге чемпионов. Чтобы начать новую?

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур

«Атлетико» - «Бавария» - 1:1 (1:0)

Голы: Фелиш, 26 – 1:0. Мюллер, 86 – с пенальти – 1:1.

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес (Фелипе, 68), Эрмосо, Триппьер, Льоренте, Коке, Сауль, Карраско (Лоди, 87), Корреа (Эррера, 80), Фелиш (Лемар, 87).

«Бавария»: Нюбель, Зюле, Алаба, Эрнандес, Сарр (Ричардс, 62), Мусиала (Штиллер, 76), Хави Мартинес (Мюллер, 62), Арри-Мби (Гнабри, 61), Зане, Дуглас Коста (Зиркзее, 86), Шупо-Мотинг.

Предупреждения: Сарр, 43. Савич, 86.

Судья: Турпен (Франция).

«Бавария» - 13 очков, «Атлетико» - 6, «Зальцбург» - 4, «Локомотив» - 3.