Гризманн спас «Барселону», в КХЛ три новых участника плей-офф, а Косторная опять снялась

ГОЛОВИН И МИРАНЧУК ОСТАЛИСЬ В ЗАПАСЕ

Пока не возобновились еврокубки, команды из ведущих лиг активно играют во внутренних турнирах. В середине нынешней недели в Англии и Франции поставили матчи чемпионатов, а в Германии, Италии и Испании – кубков.

Главная сенсация среды – поражение «Ливерпуля» «Красные» без своего основного вратаря Алиссона уступили на «Энфилде» аутсайдеру «Брайтону» (0:1) и теперь на семь очков отстают от лидирующего «Манчестер Сити».

В Италии Джанпьеро Гасперини оставил Алексея Миранчука в запасе на первый матч ½ финала Кубка с «Наполи». В итоге «Аталанта» осталась без голов (0:0). Ответный матч – через неделю.

Александр Головин также начинал смотреть матч своего «Монако» с «Ниццей» со скамейки запасных, но во втором тайме вышел на поле на 25 минут. К этому времени дубль Бен-Йеддера уже обеспечил монегаскам победу (2:1).

Еще одна сенсация могла произойти в Кубке Испании. «Барселона» горела «Гранаде» со счетом 0:2 на 87-й минуте, но вытащила ничью в основное время, а в дополнительное забила еще три гола. Героем стал француз Антуан Гризманн: у него дубль и две результативные передачи.