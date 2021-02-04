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Гризманн спас «Барселону», в КХЛ три новых участника плей-офф, а Косторная опять снялась
04 февраля 06:00
автор: Антон Липкин

Гризманн спас «Барселону», в КХЛ три новых участника плей-офф, а Косторная опять снялась

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ГОЛОВИН И МИРАНЧУК ОСТАЛИСЬ В ЗАПАСЕ

Пока не возобновились еврокубки, команды из ведущих лиг активно играют во внутренних турнирах. В середине нынешней недели в Англии и Франции поставили матчи чемпионатов, а в Германии, Италии и Испании – кубков.

Главная сенсация среды – поражение «Ливерпуля» «Красные» без своего основного вратаря Алиссона уступили на «Энфилде» аутсайдеру «Брайтону» (0:1) и теперь на семь очков отстают от лидирующего «Манчестер Сити».

В Италии Джанпьеро Гасперини оставил Алексея Миранчука в запасе на первый матч ½ финала Кубка с «Наполи». В итоге «Аталанта» осталась без голов (0:0). Ответный матч – через неделю.

Александр Головин также начинал смотреть матч своего «Монако» с «Ниццей» со скамейки запасных, но во втором тайме вышел на поле на 25 минут. К этому времени дубль Бен-Йеддера уже обеспечил монегаскам победу (2:1).

Еще одна сенсация могла произойти в Кубке Испании. «Барселона» горела «Гранаде» со счетом 0:2 на 87-й минуте, но вытащила ничью в основное время, а в дополнительное забила еще три гола. Героем стал француз Антуан Гризманн: у него дубль и две результативные передачи.

«ТРАКТОР», «ТОРПЕДО» И «ДИНАМО» ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ

В среду в плей-офф КХЛ вышли еще три команды. Сначала «Трактор» создал себе проблемы в матче с «Нефтехимиком», но, благополучно их решив (5:3), присоединился на Востоке к «Ак Барсу», «Авангарду», «Магнитке» и «Салавату Юлаеву». После двух голов в меньшинстве и волевой победы над «Витязем» (6:3) к этой компании добавилось «Торпедо». В ближайшие дни восточная восьмерка будет окончательно сформирована – помешать попасть в нее «Автомобилисту» и «Барысу» может только чудо.

На Западе не все так очевидно. «Динамо» выиграло пятый матч подряд и сразу запустило продажу абонементов на плей-офф. «Йокериту», минскому «Динамо» и «Северстали» тоже можно готовиться. А вот «Спартак» и «Витязь», скорее всего, будут бороться до самого конца регулярного чемпионата, когда сыграют друг с другом 27 февраля. Вчера красно-белые выиграли у «Куньлунь Ред Стар» (5:3) и вернулись на восьмое место, у «Витязя» на два очка меньше.

КОСТОРНАЯ НЕ ВЫСТУПИТ НА КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ

Действующая чемпионка Европы Алена Косторная снялась с командного турнира сборной России. Как говорится на официальном сайте федерации фигурного катания, фигуристка не завершила восстановление после болезни.

Напомним, в декабре Косторная переболела коронавирусом, из-за чего не выступала также на чемпионате России. Хотя в январе тренер Евгений Плющенко заверял, что его ученица полностью восстановилась, к официальным соревнованиям Косторная, видимо, еще не готова.

Командный турнир стартует в Москве 5 февраля. Все начнется с прыжкового фестиваля. В среду стало известно, что судить его будет двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

НА ОЛИМПИАДЕ ЗАПРЕТИЛИ ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио опубликовал правила поведения для спортсменов и представителей команд. Если коротко, запрещено почти все: от рукопожатий до интимных контактов, от вечеринок по случаю побед до кричалок на трибунах. Спортсменов также попросили не задерживаться в Японии: если твои соревнования завершились, будь добр возвращайся домой. Ну и конечно постоянное тестирование на коронавирус: всех участников обещают снабдить системой мониторинга. Олимпиаду уже назвали Играми строго режима, хотя наш обозреватель все-таки советует подучить слова российского гимнозаменителя – «Катюши».

источник: «Советский спорт»
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