Ни вечеринок, ни секса. Спортсменам придется туго на Играх в Токио

Окончательное решение о проведении Олимпиады в Токио будет принято властями Японии и МОК во второй половине марта. Пока обе стороны заявляют о своем горячем желании провести соревнования, но если Международный олимпийский комитет не кривит душой (от того состоятся Игры или нет, зависят новые спонсорские контракты), то власти Страны восходящего солнца отчасти лукавят. Учитывая, что 80 процентов жителей страны выступают либо за отмену, либо за очередной перенос Игр, Олимпийский турнир для властей Японии превращается в обузу. Понятно, что очень многое зависит от эпидемиологической ситуации в стране в ближайший месяц-полтора. Пока она, кстати, совсем не плохая.

Несмотря на неопределенность с проведением турнира, работа оргкомитета Игр идет своим чередом. В среду был обнародован проект свода Правил поведения спортсменов во время Игр (окончательный вариант ожидается в апреле). Начнем с самого интересного.

На Играх будут запрещены любые сексуальные контакты

Точной статистики нет, но по оценкам олимпийского чемпиона по плаванию из США Райана Лохте, 70-75 процентов спортсменов занимаются сексом во время Олимпийских игр. Побывав на нескольких Олимпиадах, могу подтвердить, эти данные. А судя по количеству аппаратов с презервативами на территории Олимпийской деревни, все 100 процентов спортсменов занимаются сексом на Играх, причем по 10-12 раз в сутки.

Правда, не совсем понятно, как организаторы собираются следить за выполнением этого правила. Но японцы народ сметливый, что-нибудь придумают.

Запрещены любые вечеринки, в том числе отмечание побед и выигранных медалей

Это, конечно, большой удар не только по нашей команде, и без того лишенной флага и гимна, но и по остальным сборным. Празднование побед в Токио, видимо, будет проходить в режиме видеоконференций, даже если твои партнеры по команде в это время будут находиться за стенкой. Тяжело, но что делать?..

Запрещены рукопожатия

Спортсменов вообще призывают свести любые физические контакты к минимуму (не только интимные), а также напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию в два метра. Участникам Игр противопоказано посещать магазины, бары, рестораны и туристические зоны. Запрещено пользование общественным транспортом без специального разрешения.

После окончания соревнований спортсмены должны как можно быстрее покинуть Японию

Это относится и к прочим официальным лицам: тренерам, врачам массажистам, администраторам и т.д. Впрочем, вряд ли найдется много желающих продлить пребывание в стране на таких условиях.

Спортсменов просят носить маски даже внутри помещений, за исключением того времени, когда они едят или спят

Хорошо хоть сделали эти два исключения, а то бы бедным спортсменам пришлось пропихивать еду под маски.

Все иностранцы – спортсмены, официальные лица, журналисты и т.д. – должны будут представить справку об отрицательном тесте на коронавирус

При этом власти Японии не требуют от иностранцев обязательной вакцинации от ковида.

Спортсмены обязаны будут мониторить состояние своего здоровья за 14 дней до визита в Японию

У каждого участника Игр должно быть установлено приложение на смартфонах, где будут делаться отметки о мониторинге. Все спортсмены будут как минимум трижды протестированы на коронавирус: при вылете из своей страны, по прилету в Японию и перед вылетом домой.

Последний пункт больше относится к болельщикам: любая вербальная поддержка спортсменов на трибунах – скандирование, кричалки и т.д. – будут запрещены.

Эмоции разрешено проявлять только с помощью рук, то есть аплодисментами.

Вот такие ожидаются Игры строго режима.