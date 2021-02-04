Дубль Бен-Йеддера принес «Монако» победу над «Ниццей»

Футболисты «Монако» переиграли «Ниццу» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.
В составе «монегасков» дублем отметился Виссам Бен-Йеддер (28-я и 51-я минуты), у проигравших отличился Пьерр Лис-Мелу (47).
Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте.
После этой встречи «Монако» набрал 45 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице лиги 1, «Ницца» с 26 очками занимает 14-е место.
источник: «Советский спорт»