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04 февраля 00:55

Дубль Бен-Йеддера принес «Монако» победу над «Ниццей»

«Монегаски» одержали шестую подряд победу в лиге 1.

Футболисты «Монако» переиграли «Ниццу» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.

В составе «монегасков» дублем отметился Виссам Бен-Йеддер (28-я и 51-я минуты), у проигравших отличился Пьерр Лис-Мелу (47).

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте.

После этой встречи «Монако» набрал 45 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице лиги 1, «Ницца» с 26 очками занимает 14-е место.

источник: «Советский спорт»
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