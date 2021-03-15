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Роналду сделал хет-трик и обошел Пеле, «Локо» в зоне еврокубков, Большунова награждали под гимн РФ
15 марта 08:09
автор: Дмитрий Кузнецов

Роналду сделал хет-трик и обошел Пеле, «Локо» в зоне еврокубков, Большунова награждали под гимн РФ

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Роналду: 770 голов в карьере

Хет-трик Криштиану Роналду принес «Ювентусу» гостевую победу над «Кальяри» – 3:1. Все три гола португалец забил в интервале 22 минут: на 10-й, 25-й (пен.) и 32-й. «Юве» с 55 очками занимает третье место. У «Милана», уступившего «Наполи» - 0:1, всего на очко больше. Лидирует в чемпионате «Интер» (65), который провел на игру больше туринцев.

Главный тренер «Юве» Андреа Пирло после игры заявил, что Роналду был зол после поражения в Лиге чемпионов от «Порту», как и вся команда. Это был 600-й матч Криштиану в высших дивизионах.

Хет-трика могло не быть. На 14-й минуте Роналду попал шипами бутсы в подбородок вратарю «Кальяри» Алессио Краньо, когда пытался дотянуться до мяча. Криштиану получил желтую карточку, хотя ряд экспертов увидели в этом эпизоде стопроцентно красную. Но звезду простили.

Сам Роналду объявил после игры, что превзошел Пеле по голам и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. «Последние несколько недель были наполнены новостями и статистикой, где меня называли лучшим бомбардиром в истории футбола, побившим рекорд Пеле - 757 мячей в официальных матчах. Я благодарен за такое признание, но пора объяснить, почему я не признавал этот рекорд до этого. Мое вечное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов и рассмотреть его 9 мячей за сборную штата Сан-Паулу, а также единственный гол за команду бразильских военных как официальные голы.

Сегодня, когда я достиг отметки в 770 официальных голов за карьеру, первым делом обращаюсь к Пеле. В мире нет игрока, которого бы не воспитали на рассказах о его матчах, голах и достижениях, и я не исключение. Я полон радости и гордости, когда признаю гол, который поставил меня на первое место в списке бомбардиров, превзойдя рекорд Пеле. Об этом я никогда и мечтать не мог...»

«Я восхищаюсь тобой, это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по забитым мячам в официальных матчах», - написал в твиттере Пеле.

«Локомотив» победил «Сочи» и поднялся на четвертое место

«Локомотив» одержал третью победу после зимней паузы в чемпионате России и поднялся на четвертое место с 37 очками. Железнодорожники вчера переиграли в Москве «Сочи» - 3:1 благодаря дублю Франсуа Камано и голу вышедшего на замену Федора Смолова. Для легионера это были первые мячи в РПЛ.

Красно-зеленые догнали южан в таблице, но обошли их по дополнительным показателям. Столько же – 37 очков стало у «Рубина», который в гостях выиграл у «Уфы» - 3:0 (Денис Макаров, Хвича Кварацхелия, Илья Самошников) и также победил третий раз кряду. На очко меньше у «Динамо», по 34 у «Ростова» и «Краснодара». «Быки» в воскресенье в Саранске легко разобрались с безнадежным аутсайдером «Тамбовым» (4:0), поставляющим очки всем без исключения соперникам.

Плотность в таблице, особенно в группе команд, претендующих на попадание в еврокубки, очень большая. Между вторым («Спартак») и седьмым («Динамо») местом расстояние всего в пять очков.

Игроков «ПСЖ» обокрали во время матча с «Нантом»

«Монако» на своем поле сыграл вничью 0:0 с лидером чемпионата Франции «Лиллем». Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле 68 минут, после чего был заменен. После 29 туров у «Монако» 56 очков и четвертое место. У «Лилля» - 63 очка.

«ПСЖ» неожиданно проиграл дома одному из аутсайдеров «Нанту» - 1:2. Парижане открыли счет в первом тайме (Дракслер), но после перерыва дважды пропустили. Финальный штурм хозяев успеха не принес. «Пари Сен-Жермен» остался на втором месте с 60 очками.

Дома двух футболистов «ПСЖ» Анхеля Ди Марии и Маркиньоса во время игры были ограблены. Их семьи в этот момент находились дома и были взяты в заложники. Спортивный директор клуба Леонардо сообщил об этом во время матча Маурисио Почеттино. Тренер заменил Ди Марию на 62-й минуте, чтобы тот смог отправиться домой к своей семье.

Радулов сыграл впервые с 5 февраля и забил победный буллит

В регулярном чемпионате НХЛ «Даллас» в серии буллитов победил «Коламбус» - 2:1. Победный бросок на счету Александра Радулова, который не играл с 5 февраля из-за травмы.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал уже 24 (10+14) очка в сезоне – лучший результат среди наших легионеров. В матче с «Аризоной» (4:1) он сделал голевую передачу.

«Айлендерс» по буллитам переиграли в гостях «Нью-Джерси» - 3:2. Голкипер ньюйоркцев Илья Сорокин отразил 29 бросков.

Большунов только шестой на полтиннике, но взял два Хрустальных глобуса

Кубок мира по лыжным гонкам в воскресенье завершал пасьют на 50 км. Первым на дистанцию ушел Александр Большунов, победивший в субботу в масс-старте на 15 км классикой. Через 18 секунд после него стартовал Йоханнес Клэбо. Однако не этой звездной парочке суждено было подняться на пьедестал в швейцарском Энгадине. Выиграл полтинник другой норвежец Симен Крюгер, вторым стал его соотечественник Ханс Холунд, третьим – швед Йенс Бурман. Клэбо четвертый, Большунов только шестой.

С 30-го по 45-й километр гонку возглавлял наш Алексей Червоткин, однако на концовку марафона, проходившего при сильном боковом ветре, у него не хватило сил. Россиянин только 19-й. 13-м пришел к финишу Иван Якимушкин, ставший вторым в общем зачете КМ. Большой Хрустальный глобус досрочно взял Большунов. В отличие от прошлого сезона, когда Александр получил почетный трофей по почте, на этот раз его награждали в торжественной обстановке. С российским гимном, все как положено у нормальных людей. На третье место в общем зачете Кубка поднялся Клэбо, опередивший Дениса Спицова. Наш лыжник не выступал на этапе из-за травмы, полученной на ЧМ-2021.

Большунов также выиграл малый Хрустальный глобус, став первым в общем зачете дистанционных гонок. Второй тут также Якимушкин, а на третьей позиции Крюгер. Напомним, что норвежские и шведские спортсмены пропустили несколько этапов Кубка мира из-за опасения принимать участие в соревнованиях в период пандемии.

Ступак третья в пасьюте на 30 км и вторая в общем зачете КМ

Юлия Белорукова-Ступак смогла отстоять второе место в Кубке мира. На заключительном этапе в Швейцарии россиянка финишировала третьей в гонке преследования на 30 км. Золото – у Хайди Венг из Норвегии, серебро у шведки Эббы Андерссон.

В субботу Ступак с блеском выиграла масс-старт на 10 километров и почти решила задачу остаться второй в общем зачете КМ. Мизерные шансы обойти нашу спортсменку сохраняла только Андерссон, но ее отставание составляло 88 очков – при том, что за победу дают сто. Серебро сезона КМ – это повторение лучшего результата для России за последние 20 лет, показанного два года назад Натальей Непряевой.

Первое место в общем зачете досрочно выиграла Джессика Диггинс из США. Американка добавила к большому Кубку мира малый, дистанционный. Андерссон до него не хватило четырех секунд. Ступак осталась третьей.

Десятый титул Медведева

Даниил Медведев выиграл 10-й титул в карьере (все – на харде), став победителем турнира в Марселе. В финале российский теннисист взял верх над французом Пьером-Уга Эрбером 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. 15 марта Медведев официально стал второй ракеткой мира. О том, что это произойдет, было известно еще до старта турнира.

Даниил - первый теннисист, кроме представителей Биг-4 (Федерер, Надаль, Джокович, Маррей), кто вошел в топ-2 с лета 2005 года.

источник: «Советский спорт»
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