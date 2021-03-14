В марафоне - бронза, в сезоне – серебро. Ступак отстояла второе место в Кубке мира

Вот он и наступил, последний день лыжного сезона. Открывать который выпало девушкам, причем в весьма необычных условиях. Их марафонская гонка в Энгадине стартовала в четверть девятого утра по местному времени и при такой погоде, что в воскресенье да в такую рань не каждый из постели себя заставит вылезти: снег, сильный ветер – короче, пурга. А ведь бежать предстояло не по вылизанным прокатчиками кругам вокруг стадиона, а, что называется в чистом поле. От одного городишка к другому - по трассе, то и дело скрывающейся в альпийских лесах.

Юлия Белорукова-Ступак, накануне с блеском выигравшая масс-старт на 10 километров, тем самым почти решила свою основную задачу: отстоять второе место в общем зачете Кубка мира. Какие-то шансы обойти россиянку сохранила только Эбба Андерссон из Швеции, да и ее отставание составляло 88 очков – при том, что за победу дают сто. Между прочим, серебро сезона КМ – это повторение лучшего результата наших лыжниц за последние 20 лет, показанного два года назад Натальей Непряевой.

Первое место в общем зачете давно забронировано за Джессикой Диггинс из США. А вот малый Кубок мира в дистанционных гонках оставался вакантным – его обладательница определялась именно сегодня. Здесь Ступак и Андерссон уступали Диггинс 44 и 43 очка соответственно, так что победа запросто могла принести любой из них Хрустальный глобус – при условии, что американка, стартующая лишь пятой, на 21 секунду позади Ступак, не попадет на подиум.

Но Диггинс все это прекрасно понимала. С первых метров она бросилась в погоню и вскоре добилась своего – присоединилась к группе лидеров, куда кроме россиянки и шведки входила серебряный призер вчерашнего масс-старта Хайди Венг из Норвегии.

Так они и прошли вчетвером практически всю дистанцию, по-велосипедному сменяя друг друга во главе квартета и закрывая тем самым от метели остальных. Какое-то время их пыталась в одиночку достать другая норвежка Хелена Фоссесхольм, но, приблизившись до 17 секунд, решила, что с нее хватит, и влилась обратно в пелотон.