В марафоне - бронза, в сезоне – серебро. Ступак отстояла второе место в Кубке мира

Вот он и наступил, последний день лыжного сезона. Открывать который выпало девушкам, причем в весьма необычных условиях. Их марафонская гонка в Энгадине стартовала в четверть девятого утра по местному времени и при такой погоде, что в воскресенье да в такую рань не каждый из постели себя заставит вылезти: снег, сильный ветер – короче, пурга. А ведь бежать предстояло не по вылизанным прокатчиками кругам вокруг стадиона, а, что называется в чистом поле. От одного городишка к другому - по трассе, то и дело скрывающейся в альпийских лесах.
Юлия Белорукова-Ступак, накануне с блеском выигравшая масс-старт на 10 километров, тем самым почти решила свою основную задачу: отстоять второе место в общем зачете Кубка мира. Какие-то шансы обойти россиянку сохранила только Эбба Андерссон из Швеции, да и ее отставание составляло 88 очков – при том, что за победу дают сто. Между прочим, серебро сезона КМ – это повторение лучшего результата наших лыжниц за последние 20 лет, показанного два года назад Натальей Непряевой.
Первое место в общем зачете давно забронировано за Джессикой Диггинс из США. А вот малый Кубок мира в дистанционных гонках оставался вакантным – его обладательница определялась именно сегодня. Здесь Ступак и Андерссон уступали Диггинс 44 и 43 очка соответственно, так что победа запросто могла принести любой из них Хрустальный глобус – при условии, что американка, стартующая лишь пятой, на 21 секунду позади Ступак, не попадет на подиум.
Но Диггинс все это прекрасно понимала. С первых метров она бросилась в погоню и вскоре добилась своего – присоединилась к группе лидеров, куда кроме россиянки и шведки входила серебряный призер вчерашнего масс-старта Хайди Венг из Норвегии.
Так они и прошли вчетвером практически всю дистанцию, по-велосипедному сменяя друг друга во главе квартета и закрывая тем самым от метели остальных. Какое-то время их пыталась в одиночку достать другая норвежка Хелена Фоссесхольм, но, приблизившись до 17 секунд, решила, что с нее хватит, и влилась обратно в пелотон.
Судьба золота решилась на единственном крутом подъеме за пару километров до финиша. Решающий рывок там совершила Венг, Андерссон пыталась ответить, но не достала, а Ступак с Диггинс остались позади и разыграли бронзу. На последнем вираже они устроили стурпляс, не желая выходить вперед, но Юля сделала приглашающий жест рукой в сторону американки, и та все-таки нырнула в поворот первой. После чего была благополучно съедена на финишной прямой - и в третьей гонке Энгадина Россия без медали не осталась.
Зато Диггинс все-таки добавила к большому Кубку мира малый, дистанционный. Андерссон до него не хватило четырех секунд. Ступак осталась третьей, что тоже повторяет непряевский рекорд женской сборной России в ХХI веке. Теперь в сезоне осталась всего одна гонка – мужской марафон на 50 км. И она уже идет.
Кубок мира. 10-й этап. Энгадин (Швейцария)
Гонка преследования 30 км. Свободный стиль. Женщины
1. Хайди Венг (Норвегия) – 1:28.11,6
2. Эбба Андерссон (Швеция) – отставание 4,5
3. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 33,7
4. Джессика Диггинс (США) – 37,3
5. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) – 1.40,8
6. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 1.43,5
…12. Рози Бреннен (США) – 1.49,6
…27. Вероника Степанова (Россия) – 4.18,3
…36. Евгения Крупицкая (Россия) – 5.07,2
…39. Наталья Непреяева (Россия) – 5.18,2
…40. Мария Истомина (Россия) – 5.19,1
…43. Христина Мацокина (Россия) – 5.53,0
Зачет Кубка мира
Дистанционные гонки. Итог
1. Джессика Диггинс (США) - 653
2. Эбба Андерссон (Швеция) - 640
3. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 619
4. Рози Бреннен (США) – 484
5. Тереза Йохауг (Норвегия) – 410
6. Катарина Хенниг (Германия) – 406
7. Хайди Венг (Норвегия) - 376
8. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 364
…10. Наталья Непряева (Россия) – 323
Общий зачет. Итог
1. Джессика Диггинс (США) - 1347
2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 1079
3. Эбба Андерссон (Швеция) - 1011
4. Рози Бреннен (США) – 919
5. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 851
6. Наталья Непряева (Россия) – 733
7. Линн Сван (Швеция) – 688
8. Анамария Лампич (Словения) - 643
9. Тереза Йохауг (Норвегия) – 611
…21. Яна Кирпиченко (Россия) – 303
…22. Алиса Жамбалова (Россия) - 270
Расписание до конца этапа
12.35 (мск). Гонка преследования 50 км. Свободный стиль. Мужчины