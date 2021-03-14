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«Локо» уже дышит в спину ЦСКА и «Спартаку». И дело не только в очках, но и в игре
14 марта 21:22
автор: Дмитрий Кузнецов

«Локо» уже дышит в спину ЦСКА и «Спартаку». И дело не только в очках, но и в игре

Железнодорожники в 22-м туре победили «Сочи» - 3:1 благодаря дублю Франсуа Камано и голу Федора Смолова.

«Локомотив» нещадно критиковали в первой половине сезона. Красно-зеленые сильно сдали по сравнению с прошлым чемпионатом, в котором взяли серебро. Перед Новым годом клуб сменил руководство, но Марко Николич сумел усидеть в своем кресле. Казалось, что до тренера просто не дошли руки, чтобы поставить вместо протеже бывшего гендира Василия Кикнадзе нового человека. Но возобновился после зимней паузы сезон, и выяснилось, что железнодорожники показывают едва ли не лучший футбол в лиге.

«Локо» размялся в Кубке России в игре с «Тамбовом» (3:0), у которого состав собрался полностью только в раздевалке перед матчем. А затем одержал две яркие победы в чемпионате: над ЦСКА – 2:0 и следом над «Арсеналом» в Туле – 3:0. Ноль в графе пропущенных голов, мобильная игра и возвращение после травм лидеров Федора Смолова и Дмитрия Баринова – все это позволило клубу помечтать о том, что еще не проиграна борьба за еврокубки.

Перед матчем с «Сочи» железнодорожников отделяли от идущего третьим ЦСКА 6 очков, но армейцы свой поединок 22-го тура уже провели в отличие от «Локомотива». Южане шли четвертыми в трех баллах отрыва от воскресного соперника.

«Сочи» в предыдущем туре рубился в Ростове-на-Дону с командой Валерия Карпина. Там нашла коса на камень – ничья 0:0 и куча желтых карточек. В результате гости приехали в Москву без двух ключевых игроков – нападающего Антона Заболотного и полузащитника Кристиана Нобоа. Потери для команды Владимира Федотова очень серьезные. Без них атакующий потенциал сочинцев резко понизился.

Гости, возможно и по этой причине, играли вторым номером, отдав мяч сопернику. В середине первого тайма перевес по владению мячом у «Локо» был подавляющим – 73 на 27 процентов. Однако до реальных угроз воротам Сослана Джанаева дело не доходило. Прессинг не давал хозяевам свободно выходить на простор. Москвичи нанесли ровно один удар в створ, но тот оказался голевым.

На 42-й минуте Рифат Жамалетдинов отличным пасом разрезал всю оборону южан. Франсуа Камано выскочил один на один и технично перебросил вратаря. Джанаев, как показалось, стал жертвой нерешительности. Надо было идти до конца наперерез сопернику, а он остановился на середине штрафной, дав возможность подумать и прицелиться нападающему хозяев. Для Камано этот гол стал первым в РПЛ.

Наверняка что-то пометил для себя в этом моменте Станислав Черчесов. Главный тренер сборной России находился в ложе арены в Черкизово. Скоро национальной команде играть три матча отбора, первый - с Мальтой 24 марта. А с вратарями ситуация не очень простая. Матвей Сафонов не играет в «Краснодаре», Гилерме чудил в концовке прошлого года, хотя в новом пока был непробиваем. Джанаев точно в расширенном списке.

Голкипер красно-зеленых, правда, мог прервать свою серию уже на последней минуте первого тайма. Гилерме и защитник хозяев Пабло не разобрались, кто из них будет первым на мяче. Бразилец ненатурализованный сыграл как-то неловко, подарив мяч соотечественнику Жоаозиньо, но хавбек «Сочи» не попал по пустым воротам, которые покинул Маринато.

После отдыха «Локо» активнее стал действовать впереди. На 53-й минуте должен был снова забивать Камано, но метров с десяти пробил выше перекладины. И все же Франсуа оформил дубль три минуты спустя. Гвинеец обработал диагональную передачу Жамалетдинова на углу штрафной, раскачал дриблингом Новосельцева и поймал Джанаева на противоходе.

По такой игре преимущество в два гола – почти победа. Такая мыслишка, вероятно, успела закрасться в головы железнодорожников. За что они были тут же наказаны. Минутная расслабленность привела к результативному ответу «Сочи». Жоаозиньо сделал мягкий заброс в штрафную, Дуганджич сделал скидку головой, а набежавший Артур Юсупов ударом слета вонзил мяч в дальний угол. Гилерме даже глазом не моргнул.

Нервная концовка «Локомотиву» была обеспечена. Пару хороших шансов отыграться сочинцы запороли. Владение мячом к концовке матча гости почти подровняли, но без своих дисквалифицированных лидеров окончательного перелома добиться не смогли. Вышедший на замену в середине тайма Федор Смолов на 88-й минуте в контратаке смачным ударом вколотил в сетку ворот «Сочи» третий мяч. Нападающий забивает вторую игру подряд. Хоть этому Черчесов смог порадоваться. Дела в атаке у национальной команды идут на лад. В субботу отличились зенитовец Артем Дзюба и спартаковец Александр Соболев. Для полного комплекта не хватало Заболотного, но и так неплохо.

«Локомотив» выиграл третий матч подряд и включился в гонку за еврокубки. Команда Николича уже четвертая, в трех очках от ЦСКА и в четырех от «Спартака». Так скоро и на Лигу чемпионов замахнется. Дело не в набранных очках, а в игре, которая у команды Николича прямо сейчас действительно едва ли не самая убедительная в лиге. Поспорить может разве что «Рубин» Леонида Слуцкого. Казанцы тоже подтянулись к еврокубковой зоне.

РПЛ

22-й тур

«Локомотив» - «Сочи» - 3:1 (1:0)

Голы: Камано, 42, 56, Смолов, 88 – Юсупов, 58.

«Локомотив»: Гилерме, Пабло, Рыбус, Чорлука, Рыбчинский (Баринов, 77), Куликов (Живоглядов, 67), Крыховяк, Жемалетдинов, Мухин, Камано (Магкеев, 88), Лисакович (Смолов, 67).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Жоаозиньо, Юсупов, Заика, Пруцев (Руденко, 77), Мевля, Дуганджич (Барсов, 61).

Предупреждения: Рыбчинский (6), Пруцев (45), Жемалетдинов (83), Миладинович (90).

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