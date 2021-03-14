«Локо» уже дышит в спину ЦСКА и «Спартаку». И дело не только в очках, но и в игре

«Локомотив» нещадно критиковали в первой половине сезона. Красно-зеленые сильно сдали по сравнению с прошлым чемпионатом, в котором взяли серебро. Перед Новым годом клуб сменил руководство, но Марко Николич сумел усидеть в своем кресле. Казалось, что до тренера просто не дошли руки, чтобы поставить вместо протеже бывшего гендира Василия Кикнадзе нового человека. Но возобновился после зимней паузы сезон, и выяснилось, что железнодорожники показывают едва ли не лучший футбол в лиге.

«Локо» размялся в Кубке России в игре с «Тамбовом» (3:0), у которого состав собрался полностью только в раздевалке перед матчем. А затем одержал две яркие победы в чемпионате: над ЦСКА – 2:0 и следом над «Арсеналом» в Туле – 3:0. Ноль в графе пропущенных голов, мобильная игра и возвращение после травм лидеров Федора Смолова и Дмитрия Баринова – все это позволило клубу помечтать о том, что еще не проиграна борьба за еврокубки.

Перед матчем с «Сочи» железнодорожников отделяли от идущего третьим ЦСКА 6 очков, но армейцы свой поединок 22-го тура уже провели в отличие от «Локомотива». Южане шли четвертыми в трех баллах отрыва от воскресного соперника.

«Сочи» в предыдущем туре рубился в Ростове-на-Дону с командой Валерия Карпина. Там нашла коса на камень – ничья 0:0 и куча желтых карточек. В результате гости приехали в Москву без двух ключевых игроков – нападающего Антона Заболотного и полузащитника Кристиана Нобоа. Потери для команды Владимира Федотова очень серьезные. Без них атакующий потенциал сочинцев резко понизился.

Гости, возможно и по этой причине, играли вторым номером, отдав мяч сопернику. В середине первого тайма перевес по владению мячом у «Локо» был подавляющим – 73 на 27 процентов. Однако до реальных угроз воротам Сослана Джанаева дело не доходило. Прессинг не давал хозяевам свободно выходить на простор. Москвичи нанесли ровно один удар в створ, но тот оказался голевым.