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Флаг, гимн и Хрустальный глобус. Второй Кубок мира Большунову вручили как положено
14 марта 16:26
автор: Лев Тигай

Флаг, гимн и Хрустальный глобус. Второй Кубок мира Большунову вручили как положено

Гонку преследования на 50 км, завершавшую сезон КМ-20/21, выиграл норвежец Симен Крюгер. Йоханнес Клэбо финишировал четвертым, Александр Большунов – шестым.

Они все-таки сошлись бок о бок на финише марафона, но совсем не так, как в прошлое воскресенье на чемпионате мира. В Энгадине, в отличие от Оберстдорфа, Александр Большунов и Йоханнес Клэбо вели борьбу на последних метрах не за золотую, а лишь за «деревянную» медаль. Поэтому российский лыжник даже не думал перекрывать путь норвежцу, рискуя поломать палки. Он просто пропустил Клэбо вперед.

НОВЫЙ ПОБЕГ ЧЕРВОТКИНА

А ведь всего несколькими секундами ранее казалось, что золотая точка в сезоне у Большунова почти в кармане. После вчерашней победы сегодня он имел на старте запас в 18 секунд, но цепляться за него не стал – понимал, что на столь длинной равнинной дистанции его все равно догонят.

Потом это лишний раз подтвердила история с Алексеем Червоткиным. Большуновский партнер по группе Юрия Бородавко на 30-м километре – после того, как собравшийся воедино пелотон долго катил по альпийским полям и городкам в прогулочном темпе, - рискнул уйти в отрыв. Увидев этот спурт, Большунов даже притормозил «толпу» - так, что преимущество Червоткина вскоре превысило полминуты! Неужели он повторит свой суперпобег на первом этапе эстафеты Оберстдорфа?..

Нет, не вышло. Норвежцы довольно быстро организовали погоню и сократили просвет секунд до десяти. Сразу «съедать» Червоткина они, правда, не стали, но было ясно, что это - вопрос времени. Когда на 46-м километре начались подъемы, Алексея сразу настигли, и в итоге он финишировал в конце второго десятка.

ПРОМАХ СО СМАЗКОЙ

Большунов перешел к активным действиям за три с лишним кэмэ до конца дистанции. Он заметно ускорился и держал этот темп несколько минут, что изрядно просеяло пелотон - к решающей и единственной на всей трассе высокой горке за Александром удержались лишь семь человек.

Среди них был и Клэбо, но он к этому моменту изрядно «наелся». Когда два главных «горняка» Норвегии Ханс Холунд и Симен Крюгер рванули в подъем вместе с Большуновым и шведом Йенсом Бурманом, рыжий «викинг» не смог подхватить это ускорение, хотя пытался отчаянно, - между Клэбо и головным квартетом образовался серьезный просвет.

Казалось, дело в шляпе: сейчас Большунов продержится до вершины с лидерами, а потом разорвет их на финише, но… Он не додержался, тоже стал отставать. Позже в интервью «Матч ТВ» Александр рассказал, что дело было в плохой смазке: с самого начала его лыжи катили хуже, чем у конкурентов, – причем не только норвежских, но и, скажем, Червоткина.

В общем, Большунов отвалился, а потом на спуске его, «недомазанного», нагнали и Клэбо с Полом Голбергом. Других россиян в окрестностях не наблюдалось - они уже в который раз отстали слишком далеко.

БЕЗ ЧАЙКОВСКИХ И «КАТЮШ»

Крюгер, Холунд и Бурман разыграли медали на последних метрах. Клэбо, постоянно оглядываясь, – где же этот русский? - приехал четвертым. Большунов – шестым, после Голберга. Обменялся взглядами с тренером, показал большой палец вниз – мол, не то. И через несколько минут стоял на высшей ступени пьедестала. Не по итогам гонки – по итогам сезона. В этом году, в отличие от прошлого, он получил Большой хрустальный глобус не по почте, а как положено. Пусть без зрителей, зато с российским флагом, который развернули у подиума местные мальчишки, и с гимном. Официальным, от Александрова, никаких чайковских или «катюш».

Большунов стал вторым в истории российским лыжником, дважды выигравшим Кубок мира. Причем он, в отличие от звезды союзных времен Александра Завьялова, сделал это дуплетом, то есть, подряд. И вот вам еще один рекорд Александра – теперь уже мировой: за 25 лет существования малого Хрустального глобуса в зачете дистанционных гонок никто не завоевывал этот титул трижды кряду. Ни Сундбю, ни Колонья, ни Нортуг – никто!

До Большунова, который нынешним хет-триком вряд ли ограничится.

Кубок мира. 10-й этап. Энгадин (Швейцария)

Гонка преследования 50 км. Свободный стиль. Мужчины

1. Симен Крюгер (Норвегия) – 2:10.41,4

2. Ханс Холунд (Норвегия) – отставание 1,2

3. Йенс Бурман (Швеция) – 3,0

4. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 13,0

5. Пол Голберг (Норвегия) – 14,7

6. Александр Большунов (Россия) – 17,7

7. Мартин Ньенгет (Норвегия) – 19,1

8. Эрик Вальнес (Норвегия) – 21,5

9. Дарио Колонья (Швейцария) – 24,9

10. Оскар Свенссон (Швеция) – 33,1

…13. Иван Якимушкин (Россия) – 51,1

…19. Алексей Червоткин (Россия) – 1.20,7

…22. Иво Нисканен (Финляндия) – 1.34,8

…27. Артем Мальцев (Россия) – 2.02,1

…31. Илья Семиков (Россия) – 2.53,1

…32. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.53,1

…58. Евгений Белов (Россия) – 7.39,2

…59. Андрей Мельниченко (Россия) – 7.47,2

…62. Илья Порошкин (Россия) – 10.50,6

Зачет Кубка мира

Дистанционные гонки. Итог

1. Александр Большунов (Россия) – 921

2. Иван Якимушкин (Россия) – 509

3. Симен Крюгер (Норвегия) - 357

4. Денис Спицов (Россия) - 327

5. Евгений Белов (Россия) – 321

6. Андрей Мельниченко (Россия) – 319

7. Ханс Холунд (Норвегия) - 318

8. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 317

9. Дарио Колонья (Швейцария) - 303

10. Артем Мальцев (Россия) – 298

…13. Алексей Червоткин (Россия) - 284

Общий зачет. Итог

1. Александр Большунов (Россия) – 1765

2. Иван Якимушкин (Россия) – 800

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 663

4. Федерико Пеллегрино (Италия) - 614

5. Артем Мальцев (Россия) – 604

6. Морис Манифика (Франция) - 597

7. Евгений Белов (Россия) – 590

8. Андрей Мельниченко (Россия) – 586

9. Денис Спицов (Россия) – 567

10. Оскар Свенссон (Швеция) - 484

11. Дарио Колонья (Швейцария) - 461

12. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 447

13. Алексей Червоткин (Россия) – 423

14. Ханс Холунд (Норвегия) - 418

…16. Симен Крюгер (Норвегия) – 383

…17. Глеб Ретивых (Россия) – 374

…18. Илья Семиков (Россия) – 360

источник: «Советский спорт»
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