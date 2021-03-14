Флаг, гимн и Хрустальный глобус. Второй Кубок мира Большунову вручили как положено

Они все-таки сошлись бок о бок на финише марафона, но совсем не так, как в прошлое воскресенье на чемпионате мира. В Энгадине, в отличие от Оберстдорфа, Александр Большунов и Йоханнес Клэбо вели борьбу на последних метрах не за золотую, а лишь за «деревянную» медаль. Поэтому российский лыжник даже не думал перекрывать путь норвежцу, рискуя поломать палки. Он просто пропустил Клэбо вперед.

НОВЫЙ ПОБЕГ ЧЕРВОТКИНА

А ведь всего несколькими секундами ранее казалось, что золотая точка в сезоне у Большунова почти в кармане. После вчерашней победы сегодня он имел на старте запас в 18 секунд, но цепляться за него не стал – понимал, что на столь длинной равнинной дистанции его все равно догонят.

Потом это лишний раз подтвердила история с Алексеем Червоткиным. Большуновский партнер по группе Юрия Бородавко на 30-м километре – после того, как собравшийся воедино пелотон долго катил по альпийским полям и городкам в прогулочном темпе, - рискнул уйти в отрыв. Увидев этот спурт, Большунов даже притормозил «толпу» - так, что преимущество Червоткина вскоре превысило полминуты! Неужели он повторит свой суперпобег на первом этапе эстафеты Оберстдорфа?..

Нет, не вышло. Норвежцы довольно быстро организовали погоню и сократили просвет секунд до десяти. Сразу «съедать» Червоткина они, правда, не стали, но было ясно, что это - вопрос времени. Когда на 46-м километре начались подъемы, Алексея сразу настигли, и в итоге он финишировал в конце второго десятка.

ПРОМАХ СО СМАЗКОЙ

Большунов перешел к активным действиям за три с лишним кэмэ до конца дистанции. Он заметно ускорился и держал этот темп несколько минут, что изрядно просеяло пелотон - к решающей и единственной на всей трассе высокой горке за Александром удержались лишь семь человек.