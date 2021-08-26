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Сандро Шварц: Единого мнения по лимиту нет, но мы должны дать развиваться молодым игрокам
26 августа 14:22
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Сандро Шварц: Единого мнения по лимиту нет, но мы должны дать развиваться молодым игрокам

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу с «Локомотивом», лимите на легионеров, а также прокомментировал непопадание Дениса Макарова в окончательный состав сборной России.

– Какие ожидания от матча с «Локомотивом»?

– Нам предстоит дерби и это будет сложный матч. Игра будет интенсивная. Нас ждет крепкий соперник. Надо хорошо отработать в обороне. «Локомотив» силен в контратаках, поэтому весь матч надо будет поддерживать темп, играть агрессивно.

– В пошлом сезоне «Динамо» и «Локомотив» сыграли на ноль, а потом бело-голубые выиграли со счетом 5:1. Сейчас можете отметить, насколько сильно изменился соперник по сравнению с прошлым сезоном и кого вы опасаетесь в этой команде прежде всего? Может, это Федор Смолов?

– Изменения по сравнению с пошлым сезоном у соперника есть. В этом году «Локомотив» играет по другой схеме: 4-4--2. В недавнем матче с «Краснодаром» «Локомотив» был силен в контратаках, он всегда очень опасен в этом компоненте. В прошлом сезоне, когда мы сыграли на ноль, у железнодорожников ромб был в центре поля. Так что схема у них изменилась. Если говорить о персоналиях, то одним Смоловым дело не ограничивается. У них много сильных и техничных футболистов. Для нас важно будет быстро вступать в отбор мяча и организованно сыграть в обороне.

– «Динамо» лидирует в чемпионате, но разница по забитым и пропущенным мячам всего лишь +4. О чем это говорит?

– В некоторых матчах мы могли забить больше. Мы пропускали легкие мячи, но если говорить о разнице забитых и пропущенных мячей, то по забитым мы идем на втором месте. Оборона и атака всегда нуждаются в улучшении, и мы ежедневно над этим работаем.

– Вам за свою карьеру доводилось быть тренером команды, которая лидирует?

– У меня уже был такой опыт. Я возглавлял три разные команды, которые занимали первые места в таблице, но мы не заостряем на этом внимание. Нам важно идти дальше по чемпионату.

– Как команда занимается в режиме укороченной недели?

– Я не вижу проблем в том, что у нас короткая тренировочная неделя. После 5-го тура мы провели восстановительную тренировку, в понедельник был выходной, и со вторника готовимся к дерби. По последнему туру можно сказать, что игроки находятся в оптимальной физической форме. Как и в прошлых матчах будет важен фактор физической готовности. Важно играть с рывками, забеганиями.

– После каждых матчей на теории разбираете игровые моменты, обсуждаете индивидуальные ошибки футболистов? Моро в прошлой игре сделал три потери мяча в безобидных ситуациях, что привело к голу. Обращаете на это внимание?

– Мы проводим теорию, которую посещает вся команда, и разбираем как оборону, так и атаку. Помимо этого, проводим индивидуальные теории, и здесь надо отдать должное работе тренерского штаба, который готовит такие нарезки, а мы показываем их игрокам, чтобы исключить ошибки. Мы показываем и позитивные моменты, когда они сыграли хорошо и по итогам матча обращаем на это внимание.

– Насколько пауза в чемпионате будет на руку вашей команде, которая набрала хороший ход?

– Мы довольны результатом выступления и качеством игры в первых турах. Но это не говорит о том, что мы на этом останавливаемся. Нет, мы продолжаем улучшать игру. Завтрашний матч против «Локомотива» является вызовом для нас. Надо сыграть на 100% возможностей и выложиться по максимуму. Перерыв в чемпионате у нас будет не в первый раз. Те, кто остается с нами, получат определенную программу физических нагрузок. Плюс в паузу пройдет товарищеская игра.

– Есть ли потери, помимо Лесового?

– Нет. Только Лесовой.

– Вчера главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что «Динамо» поддерживает лимит на легионеров. Это так и почему так считаете?

– Нужно серьезно подходить к данному вопросу. Нет одного мнения. Есть и за, и против. Надо понимать, что исходя из российского футбола, нам нельзя не дать возможности хорошим молодым ребятам развиваться. Надо сохранить конкуренцию, чтобы молодежь могла развиваться, и легионеры могли получить свои места. Я не тот человек, который должен быть компетентным в этом вопросе. Нужно больше времени и нельзя постоянно менять правила. Надо смотреть на вопрос широко, на то влияние, которое может быть после принятия решения. У России есть большой потенциал и надо говорить об образовании в футбольных академиях, и образовании тренеров. Нужно время, чтобы развиваться в этом компоненте. Но это не только России касается.

– Вы ассоциируетесь у динамовских болельщиков с тем, что доверяете молодежи. В последних матчах Галкин хорошо себя показывает за «Динамо-2». Почему не дали ему время в Екатеринбурге?

– Я доверяю не только Галкину, но и всем своим игрокам. Все зависит от хода матча. Мы принимаем решение на месте, сколько дадим времени тому или иному футболисту. Я бы упомяну и Гладышева, который хорошо сыграл предыдущую встречу за «Динамо-2». Есть и другие молодые игроки. Им нужно выдавать свой максимум на тренировках. Нужно набраться терпения, рано или поздно молодые ребята получат свое игровое время. Каждую неделю тренерский штаб принимает решение, кто выйдет в составе, и мы не смотрим в паспорт. Определяющим фактором является то, как игрок готов к матчу, и кто у нас в соперниках. Важна вовлеченность в недельном тренировочном цикле и готовность футболиста.

– Если Антон Шунин выйдет на поле в игре с «Локомотивом», то проведет 300-й матч за «Динамо». Знаете об этом? И не налагает ли на Антона это дополнительную ответственность?

– У меня есть такая информация. После матча с «Уралом» мне сказали, что для Шунина это была 299-я игра. Если говорить о давлении, не думаю, что он забивает этим голову. Антон с полной ответственностью готовится к матчу. Важно, чтобы он был максимально сконцентрирован. Наверняка Шунин хочет провести качественную встречу. 300-й матч – это долгий путь, который под силу не всем игрокам. Это заслуженное достижение. Шунин всегда полностью отдается своему делу.

– Макаров не попал в финальный список сборной России. Был ли у вас с ним разговор на эту тему? Как он к этому отнесся и как осваивается в «Динамо»?

– Мы с ними не говорили об итоговой заявке в сборную. На этой неделе провели с ним индивидуальные теории, обратили внимание на некоторые моменты его игры против «Урала», заострили внимание на игре в обороне. Это то, что останется между игроком и тренером, но мы обратили внимание на единоборства, что надо более жестко себя проявлять. Посмотрели на моменты, которые он создавал в атаке, и поговорили о том, что можно улучшить.

– В «Динамо» много техничных игроков, которые могут пробить штрафные, но они не залетают. Уделяете ли этому внимание на тренировках?

– У нас всегда есть в арсенале 3-4 варианта стандартов. Для нас это важный фактор, который мы отрабатываем. Обращаем внимание на стандарты в атаке и обороне. По эффективности стандартов, вспомните моменты с забитым мячом против «Ростова». Тюкавин с отскока поразил ворота. С «Уралом» Ордец головой попал в перекладину.

– На открытие магазина «Динамо» болельщики видели вас с детьми. Куда ваши дети пойдут в школу 1 сентября?

– Дети сейчас в Москве и были на открытии магазина. Они посмотрели на атмосферу, прониклись ею. Для меня важно, чтобы моя семья комфортно себя здесь чувствовала.

– Три игрока «Динамо» вызваны в сборную России, а Моро – в сборную Хорватии. Не планируете посетить эту игру?

– Да. Этот матч стоит у меня в планах. Я буду на игре Россия – Хорватия.

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