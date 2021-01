Роша возвращается в «Спартак»

Нападающий Педро Роша, с января прошлого года выступавший на правах аренды за «Фламенго», возвращается в «Спартак».

Как сообщает в твиттере журналист Фабио Алейшо, бразилец 13 января пройдет медосмотр в Москве, а после этого вместе с командой отправится на сбор в Дубай.

При этом источник отмечает, что будущее 26-летнего футболиста в «Спартаке» остается под вопросом.

Pedro Rocha, ao menos de momento, faz parte novamente do elenco do Spartak.



Atacante é esperado em Moscou para exames médicos no dia 13.



Depois, vai junto com o time para a intertemporada em Dubai.



Porém se jogará pelo time é incerto.



Seu contrato vai até 2023. pic.twitter.com/oMJg5FKctZ