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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.32
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.15 Х 3.40 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.70 Х 4.00 П2 1.63
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.10
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.20 Х 6.30 П2 12.0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 6.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.23
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.22 Х 2.90 П2 3.90
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.13 Х 3.10 П2 3.90
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.64 Х 4.10 П2 5.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 2.90
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.20 Х 4.00 П2 1.60
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.00
«Авангард» в финале Кубка Гагарина, дубли Панарина и Гурьянова, «МЮ» и «Арсенал» в полуфинале ЛЕ
16 апреля 08:29
автор: Дмитрий Кузнецов

«Авангард» в финале Кубка Гагарина, дубли Панарина и Гурьянова, «МЮ» и «Арсенал» в полуфинале ЛЕ

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«Авангард» выиграл у «Ак Барса» в овертайме седьмого матча

В финале Кубка Гагарина сыграют ЦСКА и «Авангард». Вчера омичи выиграли в овертайме седьмой матч финальной серии Восточной конференции КХЛ у «Ак Барса» – 4:3 и стали участниками решающих игр сезона. Победную шайбу на 64-й минуте встречи забросил Оливер Каски, оформивший дубль.

Все матчи финала «Востока» впервые в истории КХЛ выиграли гостевые команды. «Авангард» взял четыре матча в Казани, а «Ак Барс» увез три победы из Балашихи. После окончания седьмого матча главный тренер «ястребов» Боб Хартли признался, что серия заслуживает экранизации. «За свою карьеру я не видел более сумасшедшей серии, чем эта», – заявил канадец, приводивший в НХЛ «Колорадо» к победе в Кубке Стэнли.

Напомним, что ранее в финал плей-офф вышел ЦСКА, переигравший СКА в шести матчах. Главная серия сезона стартует в Москве в воскресенье 18 апреля. «Авангард» будет играть в финале Кубка Гагарина в третий раз. Дважды омичи терпели поражения: от московского «Динамо» 3-4 и от ЦСКА 0-4. Единственный раз «ястребы» становились чемпионом России в 2004-м, еще в ПХЛ.

У Панарина уже 46 очков

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:0) и был признан первой звездой. Россиянин в 32 играх сезона записал на свой счет уже 46 (15+31) баллов. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин второй матч подряд сыграл на ноль, отразив 16 бросков.

Также звания первой звезды удостоился форвард «Далласа» Денис Гурьянов. В игре с «Коламбусом» (4:1) у него дубль плюс голевой пас. До этого в шести матчах он не набирал очки.

Второй звездой встречи «Каролина» – «Нэшвилл» (4:1) назвали форварда Андрея Свечникова. Наш легионер прервал безголевую серию из семи матчей, отметившись голом и результативной передачей.

«Вашингтон» проиграл «Баффало» – 2:5. Одна из шайб у «столичных» на счету защитника Дмитрия Орлова. «Бостон» выиграл у «Айлендерс» – 4:1. «Тампа» одолела «Флориду» в овертайме 3:2. У голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского результативная передача, 36 спасений и титул первой звезды встречи.

На командном ЧМ по фигурному катанию Россия в лидерах

На командном чемпионате мира по фигурному катанию сборная России после трех видов программ лидирует, набрав 49 очков. На втором месте американцы – 47, на третьем японцы – 42.

Наши фигуристы уверенно выиграли танцевальную и женскую короткие программы. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли два первых места, опередив японок Каори Сакамото и Рику Кихиру (3-е и 4-е место), а также американок Брэйди Теннелл и Карен Чен (5-е и 6-е). Короткий танец выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фабри, следом расположилась пара из США Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер.

В мужской короткой программе Михаил Коляда и Евгений Семененко стали пятым и седьмым соответственно. Американцы заняли первое (Нэйтан Чен) и третье (Джэйсон Браун) места (между ними втиснулся японец Юдзуру Ханю) и приблизились к нам вплотную. Однако Россия удержала лидерство после первого дня ЧМ.

Сегодня на турнире короткая программа в парном катании, произвольные в танцах и у мужчин.

«МЮ», «Арсенал», «Рома» и «Вильярреал» в полуфинале Лиги Европы

Определились полуфиналисты Лиги Европы. Пары составят «Манчестер Юнайтед» – «Рома» и «Арсенал» – «Вильярреал». Римляне в ответном матче сыграли дома вничью с «Аяксом» – 1:1 (ДжекоБробби), но прошли дальше благодаря выездной победе в Амстердаме 2:1. «МЮ», как и в первом поединке, снова переиграл испанскую «Гранаду» со счетом 2:0. У англичан отличились Кавани и Вальехо (автогол).

Еще один клуб АПЛ «Арсенал» разгромил в гостях пражскую «Славию» 4:0 (Ляказетт 2, Пепе, Сака). В Лондоне была ничья 1:1. В полуфинале канониры встретятся с «Вильярреалом», победившим загребское «Динамо» 2:1 (Алькасер, МореноОршич). В первом матче испанцы также были сильнее 1:0.

Полуфинальные игры пройдут 29 апреля и 6 мая.

Лапочкина «посадили» на три месяца

Арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности по решению УЕФА на 90 дней до завершения проверки. Такое же постановление вынес РФС. Наказание вступило в силу с 25 марта и было принято контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА. Причина заключается в том, что Лапочкин в 2018 году получил предложение от третьих лиц оказать влияние на результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо». Рефери отказался это сделать, но не проинформировал о поступившем предложении УЕФА. История всплыла при расследование других фактов коррупции, в которых фигурируют латвийские команды.

Напомним, что летом прошлого года Лапочкин подозревался в махинациях на тотализаторе. Однако доказательств этому не нашли. Кроме того, он проходил проверку на полиграфе после нашумевшего матча «Спартак» «Локомотив» (1:1), в котором удалил главного тренера красно-белых Доменико Тедеско за демонстративные несогласия с решением судьи.

источник: «Советский спорт»
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