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Туктамышева и Щербакова – вне конкуренции. Россия захватила лидерство на командном ЧМ
15 апреля 12:47
автор: Лев Тигай
автор фото: ФФККР

Туктамышева и Щербакова – вне конкуренции. Россия захватила лидерство на командном ЧМ

В Японии стартовал командный чемпионат мира. Сборная России уверенно лидирует: и танцевальную, и женскую короткие программы уверенно выиграли наши фигуристы.

Два года назад именно командный ЧМ стал бенефисом Елизаветы Туктамышевой, вернувшейся в мировую элиту после затяжного, трехлетнего кризиса. Тогда Лиза продемонстрировала потрясающий кураж и покорила японскую публику идеальным исполнением трех тройных акселей.

Вот и сейчас, приехав в Осаку после выстраданного серебра личного чемпионата мира в Стокгольме, Туктамышева словно сбросила с плеч груз напряжения. Сегодня она каталась свободно, в удовольствие и открыла короткую программу великолепным трикселем – заметно выше и чище, чем в Швеции три недели назад. Взгляните на видео из трансляции Первого канала: просто идеальный прыжок!

Судьи, правда, немного пожадничали – дали за аксель не «плюс четыре», как он того заслуживал, а только «плюс два-три». Это помешало Лизе побить личный рекорд двухлетней давности - не хватило каких-то 19 сотых балла. Впрочем, гроссмейстерский рубеж 80 баллов все равно был преодолен. На этом ЧМ Туктамышева является капитаном российской сборной и ее прокат получился на сто процентов капитанским – браво, атаманша!

Чемпионка Стокгольма-2021 Анна Щербакова выступала сразу после Туктамышевой и тоже не допустила ни единой помарки. По технической оценке Аня Лизе проиграла, но совсем немного – и компенсировала это высокими компонентами. Суммарный зазор между двумя российскими фигуристками получился чисто символическим – 0,72. В пользу Щербаковой, но главное не в этом: наши одиночницы добыли для сборной максимальные 33 очка.

Конкурировать с такими россиянками теоретически могла разве что Рика Кихира, но у японки, что называется, не пошло. Перед трикселем она плохо вытолкнулась и взлетела с таким наклоном, что шансов спасти прыжок уже не осталось: падение, недокрут и только четвертое место – позади соотечественницы Каори Сакамото.

Еще до одиночниц короткий танец выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Нашим чемпионам мира не помешала даже помарка при исполнении твиззлов, отрыв от второго места все равно получился солидным, почти четыре балла.

Таким образом, после двух видов программы у России – стопроцентный результат: 35 очков из 35 возможных, «+8» от Японии и «+10» от США. Хотя те планируют контратаку в мужской короткой программе, которая завершит первый день ЧМ. За нас там будут кататься Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Командный чемпионат мира. Осака (Япония)

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 81,07

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,35

3. Каори Сакамото (Япония) – 77,78

4. Рика Кихира (Япония) – 69,74

5. Брэйди Теннелл (США) – 67,40

6. Карен Чен (США) – 62,48

7. Лара Гутманн (Италия) – 60,45

8. Гиневра Негрелло (Италия) – 59,55

9. Элисон Шумейкер (Канада) – 59,19

10. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 57,22

11. Майя Маццара (Франция) – 55,31

12. Леа Серна (Франция) – 55,28

Танцы. Короткая программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,66

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 82,93

3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 76,79

4. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 70,34

5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 66,42

6. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 65,06

Положение команд

1. Россия – 35 очков

2. Япония - 27

3. США - 25

4. Италия - 22

5. Канада- 14

6. Франция - 12

Расписание до конца чемпионата

15 апреля, четверг

12.25-13.51 (мск). Мужчины. Короткая программа (прямые ТВ-трансляции - Первый канал, Eurosport 2)

16 апреля, пятница

9.20-10.14. Пары. Короткая программа (Eurosport 2).

10.45-11.46. Танцы. Произвольная программа (Eurosport 2)

12.10-13.53. Мужчины. Произвольная программа (Первый канал, Eurosport 2)

17 апреля, суббота

9.15-10.18. Пары. Произвольная программа (Eurosport 1)

10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа (Первый канал, Eurosport 1)

источник: «Советский спорт»
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