Туктамышева и Щербакова – вне конкуренции. Россия захватила лидерство на командном ЧМ

Два года назад именно командный ЧМ стал бенефисом Елизаветы Туктамышевой, вернувшейся в мировую элиту после затяжного, трехлетнего кризиса. Тогда Лиза продемонстрировала потрясающий кураж и покорила японскую публику идеальным исполнением трех тройных акселей.

Вот и сейчас, приехав в Осаку после выстраданного серебра личного чемпионата мира в Стокгольме, Туктамышева словно сбросила с плеч груз напряжения. Сегодня она каталась свободно, в удовольствие и открыла короткую программу великолепным трикселем – заметно выше и чище, чем в Швеции три недели назад. Взгляните на видео из трансляции Первого канала: просто идеальный прыжок!

Судьи, правда, немного пожадничали – дали за аксель не «плюс четыре», как он того заслуживал, а только «плюс два-три». Это помешало Лизе побить личный рекорд двухлетней давности - не хватило каких-то 19 сотых балла. Впрочем, гроссмейстерский рубеж 80 баллов все равно был преодолен. На этом ЧМ Туктамышева является капитаном российской сборной и ее прокат получился на сто процентов капитанским – браво, атаманша!

Чемпионка Стокгольма-2021 Анна Щербакова выступала сразу после Туктамышевой и тоже не допустила ни единой помарки. По технической оценке Аня Лизе проиграла, но совсем немного – и компенсировала это высокими компонентами. Суммарный зазор между двумя российскими фигуристками получился чисто символическим – 0,72. В пользу Щербаковой, но главное не в этом: наши одиночницы добыли для сборной максимальные 33 очка.