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Нас ждет финал-реванш. «Авангард» выиграл серию у «Ак Барса»
15 апреля 22:53
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Авангард"

Нас ждет финал-реванш. «Авангард» выиграл серию у «Ак Барса»

Соперники не изменили себе: решающую победу омичи одержали, как и три предыдущие, в Казани. Гости победили 4:3 в овертайме благодаря трем голам защитников-легионеров и сразятся в финале с ЦСКА.

Капитан «Авангарда» Илья Ковальчук на открытии матча №7 выдул белый пузырь из жевательной резинки. Легенде №17 сегодня исполнилось 38 лет. Проиграть в такой день он не мог.

Главный тренер «Ак Барса» реабилитировал пропустившего последний матч в Балашихе снайпера Найджела Доуса, а Стефан Да Коста в состав не вернулся. Притом что травма, полученная в матче №6, оставила Артема Лукоянова вне игры. А это ключевой игрок бригады меньшинства.

Начиная со второго периода не выходил на лед капитан хозяев Данис Зарипов. А восходящая звезда Дмитрий Воронков, поймавший позавчера шайбу зубами, воспользовался решетчатой защитой нижней части лица. Она не помешала ему распечатать ворота Шимона Грубеца и сравнять счет, который открыл «ястреб» Кирилл Семенов. Автор ответного гола заслужил похвалу от самого Зарипова.

Мог вывести гостей вперед в лихом проходе по центру Сергей Толчинский. Проскочив между защитниками Андреем Педаном и Дмитрием Юдиным, форвард сблизился с вратарем Тимуром Биляловым и не сумел его переиграть в ближнем бою. Забегая вперед, скажем, что это была репетиция от Толчинского решающего голевого эпизода.

До перерыва защитник Оливер Каски вывел гостей вперед.

Второй период ознаменовался двумя шайбами «барсов»: отличились оборонец Альберт Яруллин и лучший новичок предыдущего сезона Артем Галимов. Последний увенчал броском со среднего пятачка усилия молодых партнеров – Ильи Сафонова и Воронкова.

Выходя вперед, подопечные Квартальнова почему-то всякий раз ослабляют хватку.

В третьей 20-минутке гости вернули себе инициативу и шайбу. Поэтому гол защитника Вилле Покки случайным не назовешь, хотя финн попал по скачущей шайбе с бэкхенда и отправил ее в девятку.

После выигранного Патрисом Кормье вбрасывания герой матча №6 Кирилл Петров вывел на бросок с близкого расстояния подкравшегося к дальней штанге Яруллина, которого упустил Ковальчук. Автор второго гола решил не огорчать именинника и бросил во вратаря.

На второй минуте овертайма рулевой «ястребов» Боб Хартли вынужден был использовать тайм-аут, чтобы дать передышку своим игрокам после проброса. И вскоре те отблагодарили тренера решающим голом. Отрепетировав слалом, Толчинский затащил шайбу в чужую зону, скинул ее Александру Хохлачеву, а тот отблагодарил передачей поддержавшего атаку по центру Каски. Бросил шведский защитник неотразимо. Виктор Тихонов замешкался и не успел его накрыть.

На прощальном рукопожатии Хартли выпросил у Зарипова клюшку. В подарок Ковальчуку.

- Сюрприз от Деда Мороза! – заявил светящийся от счастья канадский тренер.

Кови кубок победителям Восточной конференции в руки не взял, обнял своего друга Алексея Морозова. Однако команда сделала фото рядом с трофеем. Вдруг он окажется единственным для «ястребов» в уходящем сезоне.

Уже в воскресенье, в 18.00 на «ЦСКА Арене» стартует финальная серия. Два года назад команда Хартли уступила в одни ворота – 0-4. Но тогда в ней не было Ковальчука, который знает, как побеждать ЦСКА.

СТАТИСТИКА

«Ак Барс» (1) - «Авангард» (2) - 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1).

Казань. Голы: Воронков, Яруллин, Галимов – Семенов, Покка, Каски (2)

Счет в серии: 3-4 (1:3, 0:2, 2:1, 2:1, 2:3 ОТ, 2:0, 3:4 ОТ)

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