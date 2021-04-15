Нас ждет финал-реванш. «Авангард» выиграл серию у «Ак Барса»

Капитан «Авангарда» Илья Ковальчук на открытии матча №7 выдул белый пузырь из жевательной резинки. Легенде №17 сегодня исполнилось 38 лет. Проиграть в такой день он не мог.

Главный тренер «Ак Барса» реабилитировал пропустившего последний матч в Балашихе снайпера Найджела Доуса, а Стефан Да Коста в состав не вернулся. Притом что травма, полученная в матче №6, оставила Артема Лукоянова вне игры. А это ключевой игрок бригады меньшинства.

Начиная со второго периода не выходил на лед капитан хозяев Данис Зарипов. А восходящая звезда Дмитрий Воронков, поймавший позавчера шайбу зубами, воспользовался решетчатой защитой нижней части лица. Она не помешала ему распечатать ворота Шимона Грубеца и сравнять счет, который открыл «ястреб» Кирилл Семенов. Автор ответного гола заслужил похвалу от самого Зарипова.

Мог вывести гостей вперед в лихом проходе по центру Сергей Толчинский. Проскочив между защитниками Андреем Педаном и Дмитрием Юдиным, форвард сблизился с вратарем Тимуром Биляловым и не сумел его переиграть в ближнем бою. Забегая вперед, скажем, что это была репетиция от Толчинского решающего голевого эпизода.

До перерыва защитник Оливер Каски вывел гостей вперед.