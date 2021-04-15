УЕФА отстранил Лапочкина от судейства за работу в Лиге Европы в 2018 году

ЛАПОЧКИН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОДКУПА, НО НЕ СООБЩИЛ В УЕФА

Российское судейство и так уже у всех стоит поперек горла, но никто не подозревал, что проблема уже вышла на международный уровень. В четверг им заинтересовалось уже УЕФА. Пока не всем судейством, а отдельным арбитром – вашим любимцем Сергеем Лапочкиным. По решению контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА он отстранен на 90 дней от любой связанной с футболом деятельности. Об этом сообщила служба коммуникаций РФС.

Примечательно, что отстранен он еще с 25 марта, о чем в РФС, судя по всему, знали, поскольку в первых четырех турах после возобновления чемпионата он работал на матчах, но с 17 марта пропал с радаров.

«Чемпионат» утверждает, что отстранение связано с работой Лапочкина на матче между «Бордо» и «Вентспилсом» в 2018 году. Якобы одна из сторон обратилась к арбитру за помощью в достижении необходимого результата. Российский судья отказался, но не упомянул об этом надлежащим образом в органы УЕФА, что уже считается нарушением, поэтому ведется следствие.

В том противостоянии во втором раунде квалификации Лиги Европы победителями вышли французы. В гостях за счет гола на 3-й минуте они вышли вперед, а дома укрепили преимущество (2:1). Впоследствии они прошли «Мариуполь» и «Гент», но не смогли выйти из группы, проиграв борьбу… «Зениту» и «Славии». Никого ни в чем не обвиняя, отметим, что жирондистам с учетом более высокого статуса и подбора игроков в Латвии (а Лапочкин судил ту игру) просто не имело смысла обращаться за помощью к судье.