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УЕФА отстранил Лапочкина от судейства за работу в Лиге Европы в 2018 году
15 апреля 19:23
автор: Артем Зибрак
автор фото: Официальный сайт РПЛ

УЕФА отстранил Лапочкина от судейства за работу в Лиге Европы в 2018 году

Отстранение действует с 25 марта, а в последний раз он судил в РПЛ 17 марта.

ЛАПОЧКИН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОДКУПА, НО НЕ СООБЩИЛ В УЕФА

Российское судейство и так уже у всех стоит поперек горла, но никто не подозревал, что проблема уже вышла на международный уровень. В четверг им заинтересовалось уже УЕФА. Пока не всем судейством, а отдельным арбитром – вашим любимцем Сергеем Лапочкиным. По решению контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА он отстранен на 90 дней от любой связанной с футболом деятельности. Об этом сообщила служба коммуникаций РФС.

Примечательно, что отстранен он еще с 25 марта, о чем в РФС, судя по всему, знали, поскольку в первых четырех турах после возобновления чемпионата он работал на матчах, но с 17 марта пропал с радаров.

«Чемпионат» утверждает, что отстранение связано с работой Лапочкина на матче между «Бордо» и «Вентспилсом» в 2018 году. Якобы одна из сторон обратилась к арбитру за помощью в достижении необходимого результата. Российский судья отказался, но не упомянул об этом надлежащим образом в органы УЕФА, что уже считается нарушением, поэтому ведется следствие.

В том противостоянии во втором раунде квалификации Лиги Европы победителями вышли французы. В гостях за счет гола на 3-й минуте они вышли вперед, а дома укрепили преимущество (2:1). Впоследствии они прошли «Мариуполь» и «Гент», но не смогли выйти из группы, проиграв борьбу… «Зениту» и «Славии». Никого ни в чем не обвиняя, отметим, что жирондистам с учетом более высокого статуса и подбора игроков в Латвии (а Лапочкин судил ту игру) просто не имело смысла обращаться за помощью к судье.

АРБИТР ГОД НАЗАД УЖЕ ПОПАДАЛ В СКАНДАЛ И ПРОХОДИЛ ПОЛИГРАФ

Прошлым летом Лапочкин уже попадал в объективы СМИ, когда стало известно, что один из российских арбитров может быть причастен к игре на тотализаторе на количестве желтых карточек в международных матчах. Тогда наш коллега Алексей Андронов сообщил, что речь может идти как раз о Лапочкине, а латвийская полиция задержала Павла Стипиди. Он все отрицал. Дальнейших действий УЕФА по данному вопросу не последовало.

Вскоре Лапочкин прошел проверку на полиграфе, организованном РФС. Его инициатором выступил председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. Правда, тогда утверждалось, что речь шла не о тотализаторе, а о спорных решениях арбитра в матче «Спартак» - «Локомотив» (1:1). По итогам проверки Лапочкин был полностью оправдан.

А в сентябре «Динамо» по итогам матча с «Рубином» (0:1) попросило вновь проверить арбитра на детекторе лжи, но на сей раз москвичам было отказано, поскольку ЭКС поддержал все решения Лапочкина в данном матче.

источник: «Советский спорт»
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