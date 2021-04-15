Мужики удар держат. Коляда и Семененко защитили лидерство России на командном ЧМ

АМЕРИКАНЦЫ БЛИЗКО? НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
В мужской короткой программе, которой исчерпывалось расписание четверга, Михаил Коляда и Евгений Семененко стали пятым и седьмым соответственно. Но если вы сочтете их результат не ахти каким впечатляющим, то ошибетесь. Воспитанники школы Алексея Мишина сделали именно то, что от них требовалось: оба откатались чисто и удержали лидерство России по сумме всех видов. Такова специфика командных турниров – и то, что в преддверии пекинской Олипиады-2022 наши фигуристы и тренеры понимают ее все лучше, не может не радовать.
Да, американцы приблизились к нашим вплотную: было «+10» - стало «+2». Но вы не забывайте, что в запасе у россиян еще остается четвертый вид катания – парное, где чемпионами мира с недавних пор являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сегодня они были свободны от выступлений и весь день болели за партнеров по команде в специальном секторе, но завтра утром выйдут на лед - и наверняка увеличат наш отрыв от сборной США.
Когда Россия в сильнейшем составе катается чисто, с ней никто не справится - это закон. Наши девушки и дуэты создают перевес над странами-соперницами (сегодня Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым показали стопроцентный результат – 35 очков из 35 возможных!), а «вратари» - то есть, парни - не дают его ликвидировать. Ни секунды не сомневаюсь: если в пятницу Коляда и Семененко так же здорово выступят в произвольной программе, судьба золота Осаки-2021 будет решена заранее. Окончательно и бесповоротно – сами понимаете в чью пользу.
МАСКИРОВЩИК КОЛЯДА
Сегодня места наших одиночников могли быть чуть повыше. Коляда прекрасно сделал каскад «4+3» из тулупов, но оба выезда с тройных прыжков получились не идеальными. Михаил находчиво пытался замаскировать потерю равновесия на выезде хореографическими «спецэффектами» (см. видео из трансляции Первого канала), но один балл французу Кевину Аймозу проиграл вполне по делу.
А вот то, что и Аймоза, и Коляду обошел Джэйсон Браун с программой без четверных, надо оставить на совести судей - уж больно много они американцу «наплюсили». Впрочем, арбитров тоже можно понять: надо же как-то подогреть интригу, чтобы преимущество России не было столь разгромным? Особенно после того, как от борьбы за золото «самоустранилась» сборная Японии. Хозяев льда подвел Сема Уно: запоров все прыжки и даже одно вращение, он грохнулся на третье место с конца.
СЕМЕНЕНКО: ЧТО НИ ТУРНИР – РЕКОРД
Семененко, который сегодня катался раньше всех, судьи тоже придержали: очень скупо давали надбавки за исполнение (в основном, «плюс один-два), а компоненты поставили вообще чуть ли не хуже всех. Однако два четверных есть два четверных: 17-летний россиянин все равно улучшил личный рекорд и что по базовой сложности, что по технической оценке уступил только двоим - Юдзуру Ханю и Нэйтану Чену.
Если «по чесноку», то Семененко потерял лишь одно законное место – из-за канадца Романа Садовски, непонятным образом получившего на 75 сотых больше. Неприятно, конечно, но с точки зрения командной борьбы это все-таки мелочь, не способная испортить общей картины. Так что мужчины у нас – молодцы, так держать.
Под конец Чен и Ханю устроили очередную «разборку в небесах» - на уровне принадлежащего японцу мирового рекорда. Который опять уцелел, хотя дважды был при смерти: Ханю потерял балла четыре на акселе, с которого выехал каким-то чудом, едва не коснувшись носом льда, а Чен с трудом осилил каскад «4+3» во второй половине программы. Ошибка американца «весила» поменьше – и первым стал он.
Командный чемпионат мира. Осака (Япония)
Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) – 109,65
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 107,12
3. Джэйсон Браун (США) – 94,86
4. Кевин Аймоз (Франция) – 94,69
5. Михаил Коляда (Россия) – 93,42
6. Роман Садовски (Канада) – 89,61
7. Евгений Семененко (Россия) - 88,86
8. Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 78,28
9. Сема Уно (Япония) – 77,46
10. Даниэль Грассль (Италия) – 67,32
11. Нам Нгуен (Канада) – 66,89
Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) – 81,07
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,35
3. Каори Сакамото (Япония) – 77,78
4. Рика Кихира (Япония) – 69,74
5. Брэйди Теннелл (США) – 67,40
6. Карен Чен (США) – 62,48
7. Лара Гутманн (Италия) – 60,45
8. Гиневра Негрелло (Италия) – 59,55
9. Элисон Шумейкер (Канада) – 59,19
10. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 57,22
11. Майя Маццара (Франция) – 55,31
12. Леа Серна (Франция) – 55,28
Танцы. Короткая программа
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,66
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 82,93
3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 76,79
4. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 70,34
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 66,42
6. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 65,06
Положение команд
* Очки (места).
Расписание до конца чемпионата
16 апреля, пятница
9.20-10.14 (мск). Пары. Короткая программа (прямая ТВ-трансляция - Eurosport 2)
10.45-11.46. Танцы. Произвольная программа (Eurosport 2)
12.10-13.52. Мужчины. Произвольная программа (Первый канал, Eurosport 2)
17 апреля, суббота
9.15-10.18. Пары. Произвольная программа (Eurosport 1)
10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа (Первый канал, Eurosport 1)