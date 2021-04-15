Мужики удар держат. Коляда и Семененко защитили лидерство России на командном ЧМ

АМЕРИКАНЦЫ БЛИЗКО? НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

В мужской короткой программе, которой исчерпывалось расписание четверга, Михаил Коляда и Евгений Семененко стали пятым и седьмым соответственно. Но если вы сочтете их результат не ахти каким впечатляющим, то ошибетесь. Воспитанники школы Алексея Мишина сделали именно то, что от них требовалось: оба откатались чисто и удержали лидерство России по сумме всех видов. Такова специфика командных турниров – и то, что в преддверии пекинской Олипиады-2022 наши фигуристы и тренеры понимают ее все лучше, не может не радовать.

Да, американцы приблизились к нашим вплотную: было «+10» - стало «+2». Но вы не забывайте, что в запасе у россиян еще остается четвертый вид катания – парное, где чемпионами мира с недавних пор являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сегодня они были свободны от выступлений и весь день болели за партнеров по команде в специальном секторе, но завтра утром выйдут на лед - и наверняка увеличат наш отрыв от сборной США.

Когда Россия в сильнейшем составе катается чисто, с ней никто не справится - это закон. Наши девушки и дуэты создают перевес над странами-соперницами (сегодня Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым показали стопроцентный результат – 35 очков из 35 возможных!), а «вратари» - то есть, парни - не дают его ликвидировать. Ни секунды не сомневаюсь: если в пятницу Коляда и Семененко так же здорово выступят в произвольной программе, судьба золота Осаки-2021 будет решена заранее. Окончательно и бесповоротно – сами понимаете в чью пользу.

МАСКИРОВЩИК КОЛЯДА

Сегодня места наших одиночников могли быть чуть повыше. Коляда прекрасно сделал каскад «4+3» из тулупов, но оба выезда с тройных прыжков получились не идеальными. Михаил находчиво пытался замаскировать потерю равновесия на выезде хореографическими «спецэффектами» (см. видео из трансляции Первого канала), но один балл французу Кевину Аймозу проиграл вполне по делу.