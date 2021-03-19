Хабиб официально завершил карьеру, «Спартак» разгромил «Урал», поражения СКА и «Авангарда»

Напомним, что 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года сразу после победы над американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов тогда в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. Всего на его счету 29 боев и 29 побед.

Хабиб в свою очередь поблагодарил Уайта в инстаграм. «Спасибо тебе и всей команде UFC за возможность проявить себя, вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забывал, и мои сыновья будут помнить тебя».

«29-0. Он сто процентов официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, Хабиб, спасибо тебе за все. Наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в твиттере.

«Спартак» продолжает погоню за «Зенитом»

В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» в Москве разгромил «Урал» - 5:1 и продолжает погоню за «Зенитом». Москвичи идут на втором месте, отставая от лидера на 4 очка. По дублю у красно-белых сделали Джордан Ларссон и Александр Соболев, дважды реализовавший 11-метровый. Еще один мяч на счету Квинси Промеса.

Доменико Тедеско отбыл трехматчевую дисквалификацию и смог вернуться на бровку. Главный тренер «Спартака» ушел от ответа на прямой вопрос «Не изменил ли он свое решение об уходе после сезона?». Но заявил, что ему нравится быть здесь, и призвал наслаждаться текущим моментом. Красно-белые выиграли третий матч подряд, забив в них 13 голов.

«Локо» одержал четвертую победу подряд

На третье место в таблице перебрался «Локомотив», победивший в гостях «Уфу» - 1:0. Единственный мяч забил Гжегош Крыховяк. Железнодорожники выиграли четвертый матч подряд после зимней паузы в чемпионате и догнали ЦСКА по очкам (40). Стоят выше красно-зеленые по результатам личных встреч. У Марко Николича две победы над коллегой Виктором Гончаренко. Сегодня догнать «Локо» и армейцев могут «Рубин» и «Сочи», отстающие от дуэта на три очка.

Одно очко уступает «Локомотиву» «Динамо». Вчера бело-голубые одержали волевую победу в гостях над «Краснодаром», уступая 0:2 к 58-й минуте. «Быки», правда, играли с 18-й минуты в меньшинстве после удаления Кайо за два предупреждения. Наставник хозяев Мурад Мусаев после игры сказал, что проблема в Кайо. «Если человек, имея карточку, идет в такие фолы, я не могу это комментировать. Мне трудно понять, что у него в голове». Но можно подумать, будто он первый раз подвел «Краснодар». С легионером это происходит периодически, к чему все уже привыкли.

«Тоттенхэм» и «Милан» вылетели из Лиги Европы

В Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/8 финала. Обидчик «Краснодара» в 1/16 финала загребское «Динамо» сенсационно выбило из турнира «Тоттенхэм», победив в дополнительное время 3:0. Хет-триком отметился Мислав Оршич. В первой встрече лондонцы были сильнее 2:0. После игры главный тренер англичан Жозе Моуринью зашел в раздевалку хорватов и поздравил с победой. Напомним, что зашребская команда была одним из соперников ЦСКА в групповом турнире ЛЕ. В Москве матч завершился вничью, а дома динамовцы победили.

Другой лондонский клуб - «Арсенал», несмотря на домашнее поражение от «Олимпиакоса» - 0:1, прошел в следующий раунд. «Канониры» выиграли первую встречу 3:1. «Рома» снова одолела «Шахтер». В Италии была победа 3:0, в Киеве римляне были скромнее – 2:1 за счет дубля Майораля.

«Милан» дома проиграл «МЮ» - 0:1 и покинул ЛЕ. В первой встрече была ничья 1:1. Единственный мяч забил Поль Погба. В четвертьфинал также пробились «Гранада», «Аякс», «Вильярреал» и пражская «Славия». Чехи победили «Рейнджерс» - 2:0, а после матча вспыхнул скандал. Главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард обвинил защитника соперника Ондржея Куделу в расизме. По словам Джеррарда, игрок «Славии» оскорбил полузащитник Глена Камара. Президент «Славии» Ярослав Тврдик официально заявил, что клуб отрицает все обвинения в адрес Куделы. При этом Тврдик сообщил, что Ондржей после матча был избит на стадионе «Рейнджерс».

СКА и «Авангард» проиграли первые матчи полуфиналов конференций

В КХЛ прошли еще два стартовых матча в полуфинальных сериях конференций, и оба завершились победой гостей. «Динамо» выиграло в Санкт-Петербурге у СКА – 4:1. По два очка – гол и передача – у бело-голубых набрали защитник Михал Чайковски и нападающий Дмитрий Яшкин. Отличился у москвичей также защитник Андрей Сергеев, забросивший четвертую шайбу в нынешнем Кубке Гагарина. Он повторил рекорд клуба по голам среди игроков обороны для одного розыгрыша плей-офф, принадлежащий Карелу Рахунеку и Янне Яласвааре.

«Динамо» с учетом матчей регулярного чемпионата выиграло у СКА пятый раз подряд. Это случилось впервые в истории КХЛ.

В другом матче дня «Металлург» в Балашихе переиграл «Авангард» - 5:2. Гости ударно провели третий период, забив в нем трижды в течение трех минут. После 40 минут игры счет был равный 2:2. Три очка (1+2) у магнитогорцев набрал нападающий Тэйлор Бек. Голкипер Василий Кошечкин отразил 29 бросков.

Главный тренер «ястребов» Боб Хартли после игры признал, что соперник был быстрее и лучше «Авангарда». «Мы сами себе не дали шанс выиграть матч. В третьем периоде не создавали моментов, не было видно, что у «Авангарда» есть энергия. Мы не катались, играли не в свойственный нам хоккей. Возможно, это давление плей-офф или что-то еще», - подчеркнул канадец.

Вторые матчи в этих сериях пройдут 20 марта.