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Турция - Суперлига 19:00 Галатасарай 0 Ризеспор 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 8.30
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Химки 0 П1 1.82 Х 3.60 П2 4.80
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 1.80 Х 4.20 П2 3.90
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Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Падерборн 07 0 Карлсруэ 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.20
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Италия - Серия А 22:30 Фортитудо 0 Реджана 0
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Хабиб официально завершил карьеру, «Спартак» разгромил «Урал», поражения СКА и «Авангарда»
19 марта 08:54
автор: Дмитрий Кузнецов

Хабиб официально завершил карьеру, «Спартак» разгромил «Урал», поражения СКА и «Авангарда»

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Уайт объявил, что Хабиб ушел на пенсию

Президент UFC Дана Уайт объявил об официальном завершении карьеры российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Уайт неоднократно призывал россиянина вернуться в октагон.

«29-0. Он сто процентов официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, Хабиб, спасибо тебе за все. Наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в твиттере.

Хабиб в свою очередь поблагодарил Уайта в инстаграм. «Спасибо тебе и всей команде UFC за возможность проявить себя, вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забывал, и мои сыновья будут помнить тебя».

Напомним, что 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года сразу после победы над американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов тогда в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. Всего на его счету 29 боев и 29 побед.

«Спартак» продолжает погоню за «Зенитом»

В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» в Москве разгромил «Урал» - 5:1 и продолжает погоню за «Зенитом». Москвичи идут на втором месте, отставая от лидера на 4 очка. По дублю у красно-белых сделали Джордан Ларссон и Александр Соболев, дважды реализовавший 11-метровый. Еще один мяч на счету Квинси Промеса.

Доменико Тедеско отбыл трехматчевую дисквалификацию и смог вернуться на бровку. Главный тренер «Спартака» ушел от ответа на прямой вопрос «Не изменил ли он свое решение об уходе после сезона?». Но заявил, что ему нравится быть здесь, и призвал наслаждаться текущим моментом. Красно-белые выиграли третий матч подряд, забив в них 13 голов.

«Локо» одержал четвертую победу подряд

На третье место в таблице перебрался «Локомотив», победивший в гостях «Уфу» - 1:0. Единственный мяч забил Гжегош Крыховяк. Железнодорожники выиграли четвертый матч подряд после зимней паузы в чемпионате и догнали ЦСКА по очкам (40). Стоят выше красно-зеленые по результатам личных встреч. У Марко Николича две победы над коллегой Виктором Гончаренко. Сегодня догнать «Локо» и армейцев могут «Рубин» и «Сочи», отстающие от дуэта на три очка.

Одно очко уступает «Локомотиву» «Динамо». Вчера бело-голубые одержали волевую победу в гостях над «Краснодаром», уступая 0:2 к 58-й минуте. «Быки», правда, играли с 18-й минуты в меньшинстве после удаления Кайо за два предупреждения. Наставник хозяев Мурад Мусаев после игры сказал, что проблема в Кайо. «Если человек, имея карточку, идет в такие фолы, я не могу это комментировать. Мне трудно понять, что у него в голове». Но можно подумать, будто он первый раз подвел «Краснодар». С легионером это происходит периодически, к чему все уже привыкли.

«Тоттенхэм» и «Милан» вылетели из Лиги Европы

В Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/8 финала. Обидчик «Краснодара» в 1/16 финала загребское «Динамо» сенсационно выбило из турнира «Тоттенхэм», победив в дополнительное время 3:0. Хет-триком отметился Мислав Оршич. В первой встрече лондонцы были сильнее 2:0. После игры главный тренер англичан Жозе Моуринью зашел в раздевалку хорватов и поздравил с победой. Напомним, что зашребская команда была одним из соперников ЦСКА в групповом турнире ЛЕ. В Москве матч завершился вничью, а дома динамовцы победили.

Другой лондонский клуб - «Арсенал», несмотря на домашнее поражение от «Олимпиакоса» - 0:1, прошел в следующий раунд. «Канониры» выиграли первую встречу 3:1. «Рома» снова одолела «Шахтер». В Италии была победа 3:0, в Киеве римляне были скромнее – 2:1 за счет дубля Майораля.

«Милан» дома проиграл «МЮ» - 0:1 и покинул ЛЕ. В первой встрече была ничья 1:1. Единственный мяч забил Поль Погба. В четвертьфинал также пробились «Гранада», «Аякс», «Вильярреал» и пражская «Славия». Чехи победили «Рейнджерс» - 2:0, а после матча вспыхнул скандал. Главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард обвинил защитника соперника Ондржея Куделу в расизме. По словам Джеррарда, игрок «Славии» оскорбил полузащитник Глена Камара. Президент «Славии» Ярослав Тврдик официально заявил, что клуб отрицает все обвинения в адрес Куделы. При этом Тврдик сообщил, что Ондржей после матча был избит на стадионе «Рейнджерс».

СКА и «Авангард» проиграли первые матчи полуфиналов конференций

В КХЛ прошли еще два стартовых матча в полуфинальных сериях конференций, и оба завершились победой гостей. «Динамо» выиграло в Санкт-Петербурге у СКА – 4:1. По два очка – гол и передача – у бело-голубых набрали защитник Михал Чайковски и нападающий Дмитрий Яшкин. Отличился у москвичей также защитник Андрей Сергеев, забросивший четвертую шайбу в нынешнем Кубке Гагарина. Он повторил рекорд клуба по голам среди игроков обороны для одного розыгрыша плей-офф, принадлежащий Карелу Рахунеку и Янне Яласвааре.

«Динамо» с учетом матчей регулярного чемпионата выиграло у СКА пятый раз подряд. Это случилось впервые в истории КХЛ.

В другом матче дня «Металлург» в Балашихе переиграл «Авангард» - 5:2. Гости ударно провели третий период, забив в нем трижды в течение трех минут. После 40 минут игры счет был равный 2:2. Три очка (1+2) у магнитогорцев набрал нападающий Тэйлор Бек. Голкипер Василий Кошечкин отразил 29 бросков.

Главный тренер «ястребов» Боб Хартли после игры признал, что соперник был быстрее и лучше «Авангарда». «Мы сами себе не дали шанс выиграть матч. В третьем периоде не создавали моментов, не было видно, что у «Авангарда» есть энергия. Мы не катались, играли не в свойственный нам хоккей. Возможно, это давление плей-офф или что-то еще», - подчеркнул канадец.

Вторые матчи в этих сериях пройдут 20 марта.

источник: «Советский спорт»
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