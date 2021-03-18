556-й гол Мозякина на глазах Ковальчука остановил хаос в Балашихе

Забавная игра получилась. Словно Матч звезд, но с обязательными силовыми приемами и по желанию – драками. Дикий контраст по сравнению со вчерашней окопной войной в Парке легенд ЦСКА – «Локомотив». В Балашихе уже в стартовом периоде голевых моментов нарисовали больше, чем у западных гигантов во всем поединке. Реально – какая-то сумасбродная ярмарка открытого хоккея. «Это и вправду плей-офф?» - хотелось ущипнуть себя?

Разве что в большинстве обе команды как-то остепенялись и вспоминали о заранее наигранных схемах. Поначалу «Авангард» здорово порадовал, когда на 11-й минуте комбинацию Толчинского и Каски в касание завершил Буше. Классический розыгрыш лишнего в стиле НХЛ. Так счет стал 1:1. Я еще подумал: вот это школа, сразу видна рука тренера, выигрывавшего Кубок Стэнли.

Однако сегодня продолжения от Хартли не последовало. Тренеры на лед, конечно, не выходят. Но объяснить своим бойцам на 30-й минуте, когда они при счете 1:1 играли впятером против троих 71 секунду, что именно сейчас решается судьба матча, канадец обязан был. Ну хорошо: если не судьба, то вектор развития игры. Настроение, инициатива и тому подобное. Омичи во главе с Ковальчуком откатали этот ключевой отрезок бездарно. Более того, чуть не пропустили после выпада Прохоркина и Плотникова.

Зато гости свой шанс в большинстве тут же использовали и понадобились им на это всего лишь семь секунд. Но и у «Металлурга» с организацией игры большие проблемы. Все знают, что в хоккее главные смены – сразу после заброшенной шайбы, а также на первой и последней минутах периодов. В эти промежутки нужно быть особенно внимательными, ибо за несколько мгновений можешь потерять то, чего добивался непосильным трудом все предыдущее время. Спустя 19 секунд после того, как Бек вывел «сталеваров» вперед, Чинахов в стремительной контратаке восстановил равновесие. 2:2.

Качели продолжились в третьем периоде. Сибиряки вроде нападали острее, но им не хватало конкретики. Постоянно переигрывали моменты: вместо того, чтобы зарядить по воротам, искали партнеров. Ну а триггером стало попадание в перекладину 32-летнего форварда «Авангарда» Потапова. Магнитогорцы решили – ну хватит, шутки в сторону и в течение 36 секунд организовали два образцовых контрвыпада, превратив 2:2 в 4:2.