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556-й гол Мозякина на глазах Ковальчука остановил хаос в Балашихе
18 марта 23:58
автор: Виталий Славин

556-й гол Мозякина на глазах Ковальчука остановил хаос в Балашихе

Первый акт канадо-российского противостояния увенчался полной победой Ильи Воробьева. «Ястребы» Боба Хартли капитулировали перед «металлургами» - 2:5 в стартовой встрече восточного полуфинала.

Забавная игра получилась. Словно Матч звезд, но с обязательными силовыми приемами и по желанию – драками. Дикий контраст по сравнению со вчерашней окопной войной в Парке легенд ЦСКА – «Локомотив». В Балашихе уже в стартовом периоде голевых моментов нарисовали больше, чем у западных гигантов во всем поединке. Реально – какая-то сумасбродная ярмарка открытого хоккея. «Это и вправду плей-офф?» - хотелось ущипнуть себя?

Разве что в большинстве обе команды как-то остепенялись и вспоминали о заранее наигранных схемах. Поначалу «Авангард» здорово порадовал, когда на 11-й минуте комбинацию Толчинского и Каски в касание завершил Буше. Классический розыгрыш лишнего в стиле НХЛ. Так счет стал 1:1. Я еще подумал: вот это школа, сразу видна рука тренера, выигрывавшего Кубок Стэнли.

Однако сегодня продолжения от Хартли не последовало. Тренеры на лед, конечно, не выходят. Но объяснить своим бойцам на 30-й минуте, когда они при счете 1:1 играли впятером против троих 71 секунду, что именно сейчас решается судьба матча, канадец обязан был. Ну хорошо: если не судьба, то вектор развития игры. Настроение, инициатива и тому подобное. Омичи во главе с Ковальчуком откатали этот ключевой отрезок бездарно. Более того, чуть не пропустили после выпада Прохоркина и Плотникова.

Зато гости свой шанс в большинстве тут же использовали и понадобились им на это всего лишь семь секунд. Но и у «Металлурга» с организацией игры большие проблемы. Все знают, что в хоккее главные смены – сразу после заброшенной шайбы, а также на первой и последней минутах периодов. В эти промежутки нужно быть особенно внимательными, ибо за несколько мгновений можешь потерять то, чего добивался непосильным трудом все предыдущее время. Спустя 19 секунд после того, как Бек вывел «сталеваров» вперед, Чинахов в стремительной контратаке восстановил равновесие. 2:2.

Качели продолжились в третьем периоде. Сибиряки вроде нападали острее, но им не хватало конкретики. Постоянно переигрывали моменты: вместо того, чтобы зарядить по воротам, искали партнеров. Ну а триггером стало попадание в перекладину 32-летнего форварда «Авангарда» Потапова. Магнитогорцы решили – ну хватит, шутки в сторону и в течение 36 секунд организовали два образцовых контрвыпада, превратив 2:2 в 4:2.

Во втором случае отличился Сергей Мозякин, которого не успели накрыть ни Береглазов, ни Толчинский, ни Зернов, ни Ковальчук. Это 556-я шайба капитана «Магнитки» в чемпионатах страны. Но всем на это уникальное достижение отечественного хоккея, извините, наплевать. Ни в телетрансляции не было сказано ни слова, ни на сайте КХЛ. Обидно, черт возьми! Все в России знают, сколько шайб в НХЛ у Овечкина и сколько очков набрал в «Питтсбурге» Малкин. Однако при этом по факту никого, кроме «Советского спорта», не интересуют наши легенды родного чемпионата. Как это понимать?..

После гола Мозякина игра превратилась в формальность. «Металлург» - не «Автомобилист», чтоб позволить «Авангарду» за пять минут до сирены забить пару голов. Наоборот, уральцы увеличили преимущество до 5:2. Хотя не скажу, что они на такие цифры наработали. Потенциал у команды Боба Хартли приличный. Весь вопрос в том, как канадец им распорядится. И что Кови и Ко противопоставит Илья Воробьев, выигравший наш грааль – Кубок Гагарина совсем недавно - пять лет назад.

источник: «Советский спорт»
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