День бело-голубого защитника. Голы Чайковски и Сергеева принесли «Динамо» победу над СКА

А на экваторе второго периода самый результативный защитник и вообще игрок бело-голубых Артем Сергеев легким набросом сквозь «экран» вторично огорчил Самонова. Шайба пельменем влетела в сетку. И опять отметим выигранное вбрасывание Иваном Игумновым и скидку под синюю линию Ильи Круглова.

Только лидер атак СКА Антон Бурдасов расположился в штрафном боксе (за подножку на Дмитрии Кагарлицком) и собирался утолить жажду, как пришлось возвращаться на лед. Всего четыре секунды понадобилось динамовцам, чтобы реализовать численное преимущество. Дмитрий Яшкин выиграл вбрасывание на своего тезку Кагарлицкого, тот отбросил шайбу на синюю линию под уантаймер Михалу Чайковски. Вратарь сборной России Александр Самонов видел момент броска, но шайба, облизав его блин, влетела в сетку.

Его удалось распечатать только за четыре минуты до финальной сирены. Финальной – потому что к тому времени армейцы безнадежно «горели» 0:3. На льду происходили невероятные события. Хозяева доминировали, владели шайбой в зоне атаке, а забивали гости. Причем на удивление легко.

Вратарь – половина команды, а в плей-офф – все 70 процентов. Это как аксиома. Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов доверил пост номер один не заслуженному ветерану-чемпиону Александру Еременко, а Ивану Бочарову, от которого заждались стабильной игры.

Бело-голубые начали серию с победы 4:1 в Санкт-Петербурге и отвоевали преимущество своего поля.

Ох уже эти однофамильцы защитники Сергеевы – злые гении Самонова. Московский армеец Артем Сергеев тем же макаром и с той же точки поразил ворота питерцев в регулярном чемпионате. Теперь его примеру последовал Андрей, удививший хет-триком в Череповце.

Москвичи редко забирались в зону хозяев, но своими полушансами воспользовались сполна. Хозяева же, несмотря на активность в атаке, неразрешимых задач перед Борчаровым не поставили. Да и не фартило им совсем. В первом периоде форвард Мальте Стремвалль не сумел добить шайбу в пустые ворота, в момент броска получил клюшкой по руке и промахнулся. А в начале второго – динамовцев после броска от синей защитника Ожиганова выручила штанга. «Ледовый» в едином порыве издал вопль радости, но шайба от стойки вернулась под щитки вратаря.

На пятой минуте третьего периода центрфорвард второго звена бело-голубых Оскар Линдберг со второй попытки переиграл в ближнем бою Самонова, отблагодарив Чайковски за чудо-передачу к дальней штанге. 0:3 и мало кто сомневался в победе гостей.

Армейцы сопротивлялись, перешли на три звена. Валерий Брагин объединил в одной тройке молодых Ивана Морозова, Кирилла Марченко и Василия Подколзина.

Единственное, на что сподобились питерцы, так это на гол престижа в большинстве, которое заработал Андрей Кузьменко. Защитник Лукас Бенгтссон несильным броском от синей линии забил тот самый мусорный гол, е котором подопечные Брагина так мечтали.

Однако точку в матче номер один поставил главный снайпер регулярного чемпионата Яшкин, поразив пустые ворота.

Болельщик на трибуне развернул плакатик: «#30 Аскаров - вперед. Победа ждет». А мы вправе ждать 18-летнего голкипера во втором матче серии. К Самонову накопились вопросы еще по матчам с Минском. В ближнем бою лучший голкипер Кубка Первого канала-2020 очень силен, но против дальней артиллерии подчас бессилен. Может, у него проблемы со зрением?

Сегодня не попал в заявку армейцев Владимир Ткачев. Брагин разбил его связку с капитаном команды Евгением Кетовым, предпочтя технарю силовиков Владислава Цицюру и Павла Кукштеля. Третий период оба провели на лавке. Атака СКА нуждается в креативе. При такой-то строгой и стойкой обороне бело-голубых.

Также в субботу ждем еще одного игрока, в полосатом джерси – Евгения Ромасько, показавшего товар лицом в Минске. Будет интересно…

КХЛ

1/2 финала Западной конференции. 1 матч.

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Чайковский (Яшкин, Кагарлицкий), 11:15 (бол.) – 0:1; Сергеев (Круглов, Игумнов), 30:54 – 0:2; Линдберг (Чайковский, Тарасов), 44:53 - 0:3; Бенгтссон (Вэй, Бурдасов), 55:23 (бол.) - 1:3; Яшкин (Шипачев), 57:42 - 1:4 (п.в.)

Вратари: Самонов – Бочаров.

Счет в серии: 0-1.