Погба вышел и решил. «МЮ» прошел «Милан» в Лиге Европы (видео)

Предматчевый расклад сильно повлиял на тактический выбор тренеров и психологию футболистов. Если в первой игре россонери доминировали и регулярно опасно доходили до штрафной Дина Хендерсона, то теперь преимущество было уже на стороне англичан. «Юнайтед» дико прессинговал соперника, на чужую половину поля стабильно приходили по пять-шесть игроков, в том числе крайние защитники Аарон Бан-Биссака и Люк Шоу.

Все настолько плохо, что у итальянцев в составе не оказалось ни одного нападающего, а Браим Диас и Златан Ибрагимович начали игру на скамейке запасных. Роль ложной девятки выполнял Саму Кастильехо. У Уле-Гуннара Сульшера были свои проблемы (например, в запасе оказался только-только выздоровевший Поль Погба – он и стал героем Манчестера), отчего качество игры «красных дьяволов» в последнее время пошло на спад, но задачу пройти в четвертьфинал никто не отменял.

Первый матч на «Олд Траффорд» завершился результативной ничьей (1:1), так что дома «Милан» устраивала нулевая ничья. Список потерь обеих команд по-прежнему зашкаливает – из всех игроков, оказавшихся в лазатере, можно собрать отдельную команду, способную бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

Миланцы оказались в тисках, теряли много мячей и тяжело переходили половину поля, однако к середине тайма батарейки гостей сильно разрядились, и у команды Стефано Пиоли появились подходы. Игра выровнялась, но потеряла в зрелищности. Слишком уж плотно играли манкунианцы в середине поля. В концовке англичане совсем вымотались и пропустили пару опасных атак, но в целом ничего запоминающегося не произошло.

ПОГБА ХВАТИЛО ТРЕХ МИНУТ

«Юнайтед» в первом тайме очень не хватало Погба, что и подтвердилось уже на первых минутах второй половины. Англичане вновь агрессивно пошли вперед, устроили настоящую панику в штрафной соперника и усилиями спокойно поразившего ближний угол Погба открыли счет. Как все-таки здорово Сульшер управляет командой заменами. В первом матче на 50-й минуте забил вышедший в перерыве Амад Диалло, а теперь гол состоялся еще раньше (на 48-й минуте).

https://twitter.com/MatchTV/status/1372661225088282625

Россонери бы разозлиться, как Пьер Калюлю, в другом вцепившийся в Погба так яростно, что за семь секунд толкнул его в спину раз пять, но француз был сразу заменен, а другим игрокам завести себя не удалось. У кого в нынешнем «Милане» есть характер, так это Златан. Он появился на поле за 25 минут до конца и, конечно, имел возможность забить, но Хендерсон вытащил сложнейший мяч с близкого расстояния.

Характера шведа не хватило, а вот команде Сульшера его не занимать. Именно в этом превзошел соперника «МЮ», хотя статистика получилась равной: 50 на 50 по владению мячом, 10-13 по ударам, 4-4 – в створ. Равная игра, в которой победу праздновал тот, кто чуть больше этого хотел. И тот, у кого есть Погба. Так «Милан» вылетел и оставил «Рому» в одиночестве отдуваться в еврокубках за всю Италию.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Милан» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1 (0:0)

Гол: Погба, 48.

«Милан»: Доннарумма, Калюлю (Далот, 65), Кьер, Томори, Т. Эрнандес, Мейте, Кессье, Салемакерс, Чалханоглу, Крунич (Диас, 72), Кастильехо (Ибрагимович, 65).

«Манчестер Юнайтед»: Д. Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминай, Фред, Гринвуд, Бруну Фернандеш, Джеймс, Рашфорд (Погба, 46).

Предупреждения: Калюлю, 65. Далот, 77. Кьер, 85. Т. Эрнандес, 90+5.

Судья: Брых (Германия).

Первый матч – 1:1