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Забьем, сколько захотим. «Спартак» разгромил «Урал» и оторвался от ЦСКА (видео)
18 марта 21:04
автор: Артем Зибрак

Забьем, сколько захотим. «Спартак» разгромил «Урал» и оторвался от ЦСКА (видео)

В трех последних матчах красно-белые забили 13 мячей. На сей раз разгромлен «Урал» - 5:1.Ларссон и Соболев оформили по дублю, на счету Промеса гол и заработанный пенальти.

МАКСИМЕНКО ПРОТИВ МАКСИМЕНКО

Победа «Зенита» над ЦСКА позволила «Спартаку» уйти в отрыв от армейцев, закрепившись на второй, лигочемпионской строчке. Могло бы показаться, что соперник для этого благоприятный – «Урал» идет на 12-м месте, а в последних шести турах выиграл всего раз. Однако в восьми предыдущих играх красно-белые екатеринбуржцев обыграли всего раз, а последняя встреча в Москве в сентябре 2019-го (правда, еще при Олеге Кононове) завершилась поражением со счетом 1:2.

К тому же спартаковцы славятся тем, что регулярно выдают неожиданные результаты – будь то победы в топ-матчах или поражения от середняков или аутсайдеров. К таковому, например, можно отнести домашнее поражение в феврале от казанского «Рубина» (0:2).

Состав москвичей был вполне привычным, за исключением травмированного Виктора Мозеса. В его отсутствие правый фланг обороны закрыл Роман Зобнин, а в центр поля вышел один из лучших игроков матча с «Краснодаром» Наиль Умяров. Все это тоже нам хорошо знакомо.

А вот у уральцев пара позиций принесла сюрприз. В воротах вместо Ярослава Годзюра появился Иван Коновалов, не попавшего в заявку Отмана Эль-Кабира заменил Рамазан Гаджимурадов, а в центре нападения вышел 22-летний новичок Артем Максименко, дебютировавший в основе команды. Таким образом, сразу два Максименко регулярно встречались в спартаковской штрафной.

УДАЧЛИВЫЙ ЛАРССОН

Вратарь гостей Коновалов впервые вышел за «Урал» в РПЛ и на первых минутах заметно нервничал, дважды неуверенно отбив довольно простые удары. Первый эпизод произошел через минуту после начала и едва не подарил гол Айртону, но тому не хватило хладнокровия и точности. Справедливости ради, техническим огрехам способствовали снежный дождь и неидеальное качество газона.

Возможно, он немного перегорел, но как-то с первых минут все стало против него. Даже дальний не самый сильный удар Джордана Ларссона неожиданно превратился в гол. На сей раз Коновалову помешал рикошет от собственного защитника. И все-таки надо отметить, что уральцы вообще сыграли не лучшим образом – опорная зона в лице в первую очередь Бранко Йовичича (застрял на фланге) провалилась в результате довольно простой комбинации. Швед вышел на оперативный простор и попытал удачу.

ДРИБЛИНГ КВИНСИ, ПЕНАЛЬТИ СОБОЛЕВА

«Спартак» этот гол заслужил своей активностью, шесть ударов менее чем за 12 минут – не шутка. Способствовало такому преимущество закрепление в центре поля. Однако после забитого мяча хозяева немного ослабили хватку. Стало бросаться в глаза, что Квинси Промес в обороне отрабатывает нехотя, дополнительно нагружая Умярова и Алекса Крала.

Зато с мячом он по-прежнему великолепен. Отлично открывшись в штрафной вторым темпом под передачу Зобнина (вот кого еще обязательно надо отметить за надежную игру и две результативные передачи), голландец раскрутил на месте Игоря Калинина и не из самого удобного положения аккуратно пробил в дальний угол.

Этот тайм вообще можно было бы признать идеальным, если бы не мышечная травма Крала, из-за которой ему пришлось уступить место на поле Йорриту Хендриксу. Частичной компенсацией за эту грустную новость стал пенальти, заработанный Айртоном на последней минуте. Бразилец, наверное, и сам не поверил, что после его падения арбитр укажет на «точку». Александр Соболев довел счет до разгромного.

ЛАРССОН КЛАДЕТ С ЛЮБОЙ ДИСТАНЦИИ

«Уралу» терять было нечего, команда пошла вперед и тоже призвала на помощь на фортуну. После подачи углового Павел Маслов в стиле Мозеса выставил руку более или менее тем же местом коснулся мяча. Арбитр Владимир Москалев и сам удивился подсказке коллег на VAR, пожимал плечами на вопросы спартаковцев, ждал рекомендации не меньше двух минут и в конце концов побежал смотреть повтор самостоятельно. По-спортивному такие пенальти выглядят нелепо, но, судя по последней практике арбитров, удивления решение арбитра не вызвало.

Эрик Бикфалви реализовал 11-метровый, однако вернуться в игру гостям не удалось. Уже в следующей атаке Промес заработал штрафной напротив ворот, а Ларссон в очередной раз продемонстрировал удивительную точность своего удара. Несомненно, гол-красавец. На этом футбол закончился. Команды доигрывали встречу, а спартаковцы зачем-то насобирали карточек, что может аукнуться в будущем.

В атаке «Спартак», конечно, поражает, но еще важнее, что он поражает в эффективности атак – пять голов 16 ударами(еще один с пенальти уже в компенсированное время). После паузы на матчи сборных (тут как нельзя некстати пришлось небольшое, хочется верить, повреждение Зобнина, замененного от греха на Илью Кутепова) москвичам ехать в Ростов. Отрыв от ЦСКА и «Локомотива» составляет четыре очка, как и отставание от «Зенита».

РПЛ. 23-й тур

«Спартак» - «Урал» - 5:1 (3:0)

Голы: Ларссон, 12 – 1:0. Промес, 26 – 2:0. Соболев, 45+1 – с пенальти – 3:0. Бикфалви, 55 – 3:1. Ларссон, 57 – 4:1. Соболев, 90+6 – с пенальти – 5:1.

«Спартак»: Ал. Максименко, Маслов, Жиго (Гапонов, 88), Джикия, Зобнин (Кутепов, 67), Умяров, Крал (Хендрикс, 31), Айртон, Промес, Ларссон (З. Бакаев, 88), Соболев.

«Урал»: Ив. Коновалов, Кулаков (Адамов, 77), Страндберг, Герасимов, Калинин, Йовичич (Емельянов, 46), Августыняк, Егорычев, Бикфалви, Гаджимурадов (Подберезкин, 66), Ар. Максименко (Ибрахимай, 66).

Предупреждения: Герасимов, 56. Жиго, 74. Кутепов, 76. Ларссон, 84. Ив. Коновалов, 85. Айртон, 86. Страндберг, 90+6.

Судья: Москалев (Воронеж).

источник: «Советский спорт»
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