Венгерские ватерполистки выиграли у Южной Кореи с рекордным счетом 64:0

Встреча группы В прошла в южнокорейском городе Кванджу и завершилась со счетом 64:0 в пользу венгерской команды.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA), эта победа стала крупнейшей в истории мирового турнира.

Добавим, что свой следующий матч на мировом первенстве Венгрия проведет 16 июля против команды Канады, а Южная Корея в тот же день встретится с российской сборной.

Hungarian team goes in the books with the largest victory in the World Championships history in #Waterpolo



🇭🇺64-0🇰🇷 the final result!#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/vtQjO7PBKH