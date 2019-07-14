Венгерские ватерполистки выиграли у Южной Кореи с рекордным счетом 64:0

Жиго принес победу «Спартаку». Все голы 1-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.

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