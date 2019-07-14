Венгерские ватерполистки выиграли у Южной Кореи с рекордным счетом 64:0

Встреча группы В прошла в южнокорейском городе Кванджу и завершилась со счетом 64:0 в пользу венгерской команды.
Как сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA), эта победа стала крупнейшей в истории мирового турнира.
Добавим, что свой следующий матч на мировом первенстве Венгрия проведет 16 июля против команды Канады, а Южная Корея в тот же день встретится с российской сборной.
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