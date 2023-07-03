Кровь в бассейне. Провокации венгров лишили сборную СССР олимпийского золота

Встреча сборных СССР и Венгрии по водному поло в рамках олимпийского турнира 1956 года с самого начала не обещала ничего хорошего тем, кто привык к духу честного соперничества и красивой борьбе в бассейне. Взаимоотношения между двумя странами в тот момент были накалены до предела. Что же касается турнирных перспектив, то обе команды на тот момент сохраняли шансы на золото, но для оппонентов нашей сборной спортивный итог на этот раз отошёл на второй план — главной задачей было вывести советских ватерполистов из себя, а если при этом ещё и удастся выиграть — задачу можно было считать перевыполненной.

НАУЧИЛИ НА СВОЮ ГОЛОВУ

Лидер атак той сборной Венгрии Эрвин Задор впоследствии признавался: «Русским языком в школе я занимался больше, чем родным, поэтому хорошо знал, что можно сказать, чтобы даже самый терпеливый из соперников полез в драку». К тому же трибуны были переполнены — и большинство мест было занято эмигрантами, осевшими в Австралии, отчаянно болевшими за венгров. Так что единственным способом избежать побоища была отмена матча — но допустить её было нельзя. Встреча была одной из двух ключевых на финише турнира — и без неё олимпийское золото просто осталось бы неразыгранным или без борьбы ушло бы югославам, что не устраивало ни организаторов, ни обе стороны. Поэтому ещё до начала игры было понятно, что добром эта встреча точно не кончится, но итоговые масштабы случившегося не мог себе представить никто.

Источник фото: IOC

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА В БАССЕЙНЕ

Уже в самом дебюте матча игрок венгров Деже Дьярмати разбил нос капитану сборной СССР Петру Мшвениерадзе. После этого и наши ватерполисты перестали стесняться и начали откровенно бить соперников. Фотография окровавленного лица Эрвина Задора после игры облетела газеты во всех уголках земного шара. Крик венгра после мощного удара Валентина Прокопова на какие-то мгновения заставил притихнуть враждебно настроенные к нашим спортсменам трибуны. Но продлилась эта тишина совсем недолго. Венгерские болельщики продолжили бесноваться, скандируя антисоветские лозунги и кидая в бассейн всё, что попадалось под руку — от монет до бутылок. Плевки в этой статистике неприкрытого хамства и ненависти можно было даже не учитывать — их было столько, что можно было легко устроить средних размеров наводнение.

Источник фото: РИА Новости

А при счёте 3:0 в пользу соперников наша команда и вовсе перестала защищаться — это было просто-напросто небезопасно. Советские ватерполисты собрались в круг в центре бассейна и пытались остановить град летящих в них предметов, в то время как венгры забрасывали четвёртый мяч в пустые ворота. Остановили всеобщее безумие только австралийские полицейские и голос диктора, который сообщил, что матч доигран не будет, а победа присуждена сборной Венгрии.

ДОБИЛИСЬ СВОЕГО

В результате венгры выполнили обе задачи, которые стояли перед ними до этой игры — устроили громкий скандал и открыли себе дорогу к олимпийскому золоту, которое получили после победы в заключительной встрече с югославами. Советских же спортсменов после этого матча показательно отчитали, но строго наказывать не стали. А Пётр Мшвениерадзе и вовсе по возвращении из Мельбурна получил звание заслуженного мастера спорта — случай по тем временам беспрецедентный, учитывая произошедшее и проигранную Олимпиаду. Весной 2002 года все живые на тот момент участники той игры смогли встретиться и принести друг другу извинения за сорванный матч. Так что примирение всё же состоялось, пусть и спустя почти полвека.