Женская сборная России по водному полу приняла решение не играть с Испанией в Мировой лиге

Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч рассказал, что его подопечные не сыграют 15 марта в гостях с Испанией в рамках Мировой лиги.

«На эту встречу мы уже точно не полетим. Из группы в следующую стадию выходят все команды. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», - приводит слова Маркоча RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

В группе с Россией и Испанией находятся итальянки, которые проиграли первой национальной сборной (5:11), но выиграли у второй (11:10).