Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Бельгии. Гонка
ФутболДинамо0 : 1Тосно
ФутболБалтика1 : 2Спартак-2
ФутболТерек2 : 1Ростов
ФутболАтлетик0 : 1Барселона
ФутболУрал1 : 1Арсенал Тула
ФутболМанчестер Сити3 : 1Вест Хэм
ФутболЗенит-21 : 0Луч-Энергия
ФутболКраснодар1 : 2Локомотив
ФутболАнжи0 : 2Спартак

«Эмоции – хорошо. Остальное не очень». Ловчев – о победе «Спартака»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Эмоции – хорошо. Остальное не очень». Ловчев – о победе «Спартака»
Источник: ФК «Анжи»

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о победе «Спартака» над «Анжи» в гостевом матче 5-го тура РФПЛ (2:0).

«Спартак» не впечатлил. А поначалу матча и вовсе разочаровал. Особенно это касается обороны – фланг Ещенко на первых минутах просто пылал. Считал его квалифицированным защитником, но то, что он творил против «Анжи» – безобразие. И логично, что закончилось все это удалением.

В плюс Каррере ставлю то, что мы в очередной раз увидели заведенную команду. «Спартак» поймал кураж, и неслучайно, празднуя голы, игроки бегут к итальянцу. Сначала Попов, теперь вот Промес. В атаке «Спартак» хорош – моментов создал прилично. Оказалось вдруг, что Зе Луиш и скоростью обладает высокой, и пас острый может отдать. Понравилось, что после удаления Ещенко Каррера не стал искать варианты удержания счета, а, наоборот, сделал замены в расчете на второй гол. Это сработало.

Но эмоции и беготня к тренеру после голов – это все лирика. Важно понимать, что «Анжи» – не ровня «Спартаку». Да, Бериша хорош, он просто рвал всех на своем левом фланге. Но разница в том, что из своих двух-трех возможностей Бериша ни одну не довел до стоящего удара. А Промес – довел. И забил. Это класс.

Махачкалинцы – крепкая, боевитая, но все же средняя по уровню команда. И все же этого оказалось достаточно, чтобы играть на равных со «Спартаком» первый тайм. Кто бы что не говорил, но чемпионской игры у команды Карреры я пока не увидел.

Другой вопрос, кто вообще сейчас играет по-чемпионски? ЦСКА вымучивает победы, «Зенит» пока к цельной игре не пришел. У них есть, однако, необходимый запас прочности. А «Спартаку» его только предстоит набирать. В том числе за счет вот таких побед – на характере.

Осмысленный «Спартак». Как красно-белые обыграли «Анжи»

Матч

Анжи - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Ананидзе 18 (0:1). Промес 81 (0:2).

Состав

Анжи: Беленов, Гасанов, Мусалов, Ямбере, Лазич, Тигиев, Георгиевский (Газимагомедов, 78), Маевский (Менса, 58), Бериша, Будковский, Эбесилио (Обертан, 63)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Зобнин, Ананидзе (Ромуло, 75), Фернандо, Промес (Мельгарехо, 90), Глушаков, Зе Луиш

Предупреждения:

Мусалов, 52; Ямбере, 57; Лазич, 61; Менса, 84 - Ещенко, 37; Кутепов, 66; Фернандо, 68

Удаления:

нет - Ещенко, 73

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

28 августа 21:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вильярреал» и «Севилья» сыграли без голов«Вильярреал» и «Севилья» завершили вничью (0:0) заключительный матч второго тура примеры на стадионе «Эль Мадригал» в Вильярреале.Павел Врба: Видно, что «Спартак» будет бороться за первое местоГлавный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по итогам матча пятого тура премьер-лиги со «Спартаком» (0:2) на «Анжи Арене» в Каспийске.Денис Глушаков: Получилась настоящая бойняКапитан «Спартака» Денис Глушаков оценил игру команды в матче пятого тура премьер-лиги с «Анжи» на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.Илья Кутепов: После перерыва продолжим в том же духеЗащитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал матч пятого тура премьер-лиги с «Анжи» (2:0) на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.Квинси Промес: При Каррере мы получили свободу в действияхПолузащитник «Спартака» Квинси Промес подвел итоги матча пятого тура премьер-лиги с «Анжи» (2:0) на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.Эзекиэль Хенти: Надеюсь, что теперь голы пойдутНападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти рассказал о победе над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре премьер-лиги.Палыч – в колеса. Что изменил Юрий Семин, едва придя в «Локо» и победивПалыч – в колеса. Что изменил Юрий Семин, едва придя в «Локо» и победивSovsport.ru оттолкнулся от интервью Юрия Семина, которое он дал после назначения главным тренером «Локо».Осмысленный «Спартак»Осмысленный «Спартак»Показав в Махачкале осмысленный футбол, «Спартак» обыграл «Анжи» (2:0) и снова возглавил турнирную таблицу.Александр Коломейцев: Семин? Масштаб личности виден сразуПолузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о победе над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре премьер-лиги.Майкон: «Локомотив» должен вернуться на первые местаНападающий «Локомотива» Маркес Майкон рассказал о победе над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре премьер-лиги и своем физическом состоянии.Массимо Каррера: «Спартак» собран из настоящих мужчинГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Анжи» (2:0).Гилерме: Я рад, что Семин вернулсяВратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о победе над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре премьер-лиги и возвращении Юрия Семина.РФПЛ. 5-й тур. «Краснодар» проиграл «Локомотиву», «Спартак» обыграл «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей пятого тура Российской футбольной премьер-лиги.«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи» и вернулся на первое место в чемпионате«В рамках пятого тура чемпионата России московский «Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи» со счетом 2:0.Игорь Ледяхов: Могли закончить игру намного раньшеСтарший тренер «Терека» Игорь Ледяхов, руководящий командой в отсутствие Рашида Рахимова, сказал после победы над «Ростовом», что решить исход игры грозненцы могли задолго до конца матча.Отряд заметил потерю бойцовОтряд заметил потерю бойцов«Ростов», эмоционально опустошенный после европейского триумфа и ослабленный отсутствием нескольких основных футболистов, проиграл «Тереку».Вадим Скрипченко: Мы не удовлетворены результатом матча с «Арсеналом»Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко после матча пятого тура чемпионат России против «Арсенала» (1:1) подвел итоги встречи.Юрий Семин: Думал, судья помогал «Краснодару»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче пятого тура РФПЛ отметил характер команды.Скольких пенальти лишили «Томь»? Экспертиза Sovsport.ruСкольких пенальти лишили «Томь»? Экспертиза Sovsport.ruСудейство игры в Томске, завершившейся победой ЦСКА (1:0), вызвало недовольство главного тренера хозяев Валерия Петракова.Олег Кононов: Это судейская играГлавный тренер «Краснодара» Олег Кононов после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче пятого тура РФПЛ отметил значимость судьи в итоговом результате.

Анжи
Анжикалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Андрей Ещенко
Андрей Ещенковсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Зе Луиш
Зе Луишвсе новости
Бернард Бериша
Бернард Беришавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения