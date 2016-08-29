«Эмоции – хорошо. Остальное не очень». Ловчев – о победе «Спартака»

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о победе «Спартака» над «Анжи» в гостевом матче 5-го тура РФПЛ (2:0).

«Спартак» не впечатлил. А поначалу матча и вовсе разочаровал. Особенно это касается обороны – фланг Ещенко на первых минутах просто пылал. Считал его квалифицированны м защитником, но то, что он творил против «Анжи» – безобразие. И логично, что закончилось все это удалением.

В плюс Каррере ставлю то, что мы в очередной раз увидели заведенную команду. «Спартак» поймал кураж, и неслучайно, празднуя голы, игроки бегут к итальянцу. Сначала Попов, теперь вот Промес. В атаке «Спартак» хорош – моментов создал прилично. Оказалось вдруг, что Зе Луиш и скоростью обладает высокой, и пас острый может отдать. Понравилось, что после удаления Ещенко Каррера не стал искать варианты удержания счета, а, наоборот, сделал замены в расчете на второй гол. Это сработало.

Но эмоции и беготня к тренеру после голов – это все лирика. Важно понимать, что «Анжи» – не ровня «Спартаку». Да, Бериша хорош, он просто рвал всех на своем левом фланге. Но разница в том, что из своих двух-трех возможностей Бериша ни одну не довел до стоящего удара. А Промес – довел. И забил. Это класс.

Махачкалинцы – крепкая, боевитая, но все же средняя по уровню команда. И все же этого оказалось достаточно, чтобы играть на равных со «Спартаком» первый тайм. Кто бы что не говорил, но чемпионской игры у команды Карреры я пока не увидел.

Другой вопрос, кто вообще сейчас играет по-чемпионски? ЦСКА вымучивает победы, «Зенит» пока к цельной игре не пришел. У них есть, однако, необходимый запас прочности. А «Спартаку» его только предстоит набирать. В том числе за счет вот таких побед – на характере.