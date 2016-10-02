Сергей Родионов: Не надо мешать «Спартаку»! Просто судите то, что есть
Гендиректор «Спартака» Сергей Родионов после поражения от «Зенита» (2:4) – о судейском беспределе и помощи «Зениту» со стороны арбитров.
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«Это самое неквалифицированное судейство, которое я видел»
– Футбол мне понравился,
приятно было смотреть на две команды, – сначала спокойно начинает
Родионов. – «Зенит» укомплектован
классными игроками, а судье не стоит вмешиваться в ход игры. Это было самое
неквалифицированное судейство, которое я видел. Я никогда не говорю о судьях.
Да, ошибаются все, но не надо вмешиваться в ход игры и помогать «Зениту», он и
так силен. Это немного унижает самих футболистов «Зенита». Да, им приятно, что
они победили. Но победа такой ценой немного омрачает всю ситуацию.
–
Вы имеете в виду какие-то конкретные ошибки?
– Повторюсь, не стоит вмешиваться в ход игры. Если судья влияет на матч – это очень плохо. Игра была зрелищной, обе команды для этого делали все. Акцентирую внимание еще раз на том, что в такой ситуации помощь «Зениту» не нужна! Тем не менее, поздравляю «Зенит» с победой.
–
Вы сказали, что «Зениту» помощь не нужна.
– Абсолютно точно.
–
А «Спартаку»?
– Нет! Нам просто надо не мешать! Мы могли проиграть в этой встрече в иных обстоятельствах. Но не надо нам мешать. Просто судите то, что есть. И все. Для этого судья и существует, чтобы свистеть то, что есть. А не так, что «не свистну в одну сторону, потом в другую», уравняв ситуацию. Вот этого не надо.
–
Хотелось бы уточнить, чтобы не осталось какой-то недосказанности. Ваши
претензии не связаны с одиннадцатиметровыми, которые были назначены в ваши
ворота?
– Нет, речь не об этих эпизодах. Я бы не хотел детально разбирать все моменты игры. Их прекрасно видели все, пусть их смотрит судейская коллегия. Болельщиков не обманешь.
«Если будет продолжаться такой беспредел – наш футбол будет страдать»
–
Вам не кажется, что судья поплыл, когда показал желтую карточку Доменико
Кришито только после апелляций ваших игроков?
– Я не знаю, поплыл он или нет. Я не хочу обвинять никого в предвзятости или чем-то другом, но ошибки были допущены – это очевидно.
–
Вы сидели рядом с Валентином Ивановым. Обсуждали что-то с ним?
– Мы сидели через два кресла. Ни о чем с ним не общались. Я же никогда не говорю о судействе, но сегодня я вынужден это сделать. Потому что если будет продолжаться такой беспредел – наш футбол будет страдать. Да, нам обидно, мы проиграли и потерпели третье поражение. Но я считаю, что мы выглядели достойно. Я не увидел, что при счете 2:3 команда сникла или бросила играть. Даже при счете 2:4 мы старались создавать моменты.
–
Не удивляет, что все судейские решения в матчах «Спартака» потом признаются
правильными?
– По отношению к «Спартаку» в последнее время… Опять же, я не люблю говорить о судействе. Просто хочу спросить у Валентина Иванова, который присутствовал на игре: что делать, если это судейство опять признают квалифицированным? Тогда я наверно ничего не понимаю в футболе.
«Да, третье поражение подряд – но нет обреченности»
–
В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее соперника. Что случилось во
втором?
– Во-первых, «Зенит» начал активнее. В первой половине, скорее всего, мы превзошли соперника во владении мячом. Хотя статистику я еще не видел. Играли достойно. Но сработала психология, ведь «Зенит» пошел атаковать, чтобы догнать нас по очкам в таблице. Петербургская команда была активна, но снова, уже в третий раз, скажу, что помощь «Зениту» в этой активности не нужна. «Зенит» хорошо укомплектован, у него в составе отличные футболисты, которые умеют играть. Да, мы могли проиграть в других обстоятельствах, но тогда я бы о них не говорил. Я просто не понимаю, что происходит у нас с судейством. Это наша больная тема, которую стоит обратить к Валентину Иванову.
–
Считаете, что у «Спартака» есть кадровые проблемы?
– Кадровые проблемы есть у всех команд. На то и существует команда, чтобы какие-то игроки выходили на поле и заменяли тех, кто не может по каким-то причинам принять участие в матче.
–
«Спартак» в матче с «Зенитом» в этом сезоне вам понравился больше, чем в
прошлом?
– Несмотря на счет, к ребятам претензий нет. Да, ошибки есть, но команда движется в том направлении, в котором она должна двигаться. Мы строимся, футболисты и тренеры притираются друг к другу. В организации игры «Спартак» прибавил, для меня это очевидно. При этом место мы занимаем достойное место. Да, терпеть третье поражение обидно, но нет какой-то обреченности. Некоторые пишут, что «Спартак» сыпется как карточный домик. Я сегодня этого не увидел.