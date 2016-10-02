Сергей Родионов: Не надо мешать «Спартаку»! Просто судите то, что есть

Гендиректор «Спартака» Сергей Родионов после поражения от «Зенита» (2:4) – о судейском беспределе и помощи «Зениту» со стороны арбитров.

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«Это самое неквалифицированное судейство, которое я видел»

– Футбол мне понравился, приятно было смотреть на две команды, – сначала спокойно начинает Родионов. – «Зенит» укомплектован классными игроками, а судье не стоит вмешиваться в ход игры. Это было самое неквалифицированное судейство, которое я видел. Я никогда не говорю о судьях. Да, ошибаются все, но не надо вмешиваться в ход игры и помогать «Зениту», он и так силен. Это немного унижает самих футболистов «Зенита». Да, им приятно, что они победили. Но победа такой ценой немного омрачает всю ситуацию.

– Вы имеете в виду какие-то конкретные ошибки?

– Повторюсь, не стоит вмешиваться в ход игры. Если судья влияет на матч – это очень плохо. Игра была зрелищной, обе команды для этого делали все. Акцентирую внимание еще раз на том, что в такой ситуации помощь «Зениту» не нужна! Тем не менее, поздравляю «Зенит» с победой.

– Вы сказали, что «Зениту» помощь не нужна.

– Абсолютно точно.

– А «Спартаку»?

– Нет! Нам просто надо не мешать! Мы могли проиграть в этой встрече в иных обстоятельствах. Но не надо нам мешать. Просто судите то, что есть. И все. Для этого судья и существует, чтобы свистеть то, что есть. А не так, что «не свистну в одну сторону, потом в другую», уравняв ситуацию. Вот этого не надо.

– Хотелось бы уточнить, чтобы не осталось какой-то недосказанности. Ваши претензии не связаны с одиннадцатиметровыми, которые были назначены в ваши ворота?

– Нет, речь не об этих эпизодах. Я бы не хотел детально разбирать все моменты игры. Их прекрасно видели все, пусть их смотрит судейская коллегия. Болельщиков не обманешь.

«Если будет продолжаться такой беспредел – наш футбол будет страдать»

– Вам не кажется, что судья поплыл, когда показал желтую карточку Доменико Кришито только после апелляций ваших игроков?

– Я не знаю, поплыл он или нет. Я не хочу обвинять никого в предвзятости или чем-то другом, но ошибки были допущены – это очевидно.

– Вы сидели рядом с Валентином Ивановым. Обсуждали что-то с ним?

– Мы сидели через два кресла. Ни о чем с ним не общались. Я же никогда не говорю о судействе, но сегодня я вынужден это сделать. Потому что если будет продолжаться такой беспредел – наш футбол будет страдать. Да, нам обидно, мы проиграли и потерпели третье поражение. Но я считаю, что мы выглядели достойно. Я не увидел, что при счете 2:3 команда сникла или бросила играть. Даже при счете 2:4 мы старались создавать моменты.

– Не удивляет, что все судейские решения в матчах «Спартака» потом признаются правильными?

– По отношению к «Спартаку» в последнее время… Опять же, я не люблю говорить о судействе. Просто хочу спросить у Валентина Иванова, который присутствовал на игре: что делать, если это судейство опять признают квалифицированным? Тогда я наверно ничего не понимаю в футболе.

«Да, третье поражение подряд – но нет обреченности»

– В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее соперника. Что случилось во втором?

– Во-первых, «Зенит» начал активнее. В первой половине, скорее всего, мы превзошли соперника во владении мячом. Хотя статистику я еще не видел. Играли достойно. Но сработала психология, ведь «Зенит» пошел атаковать, чтобы догнать нас по очкам в таблице. Петербургская команда была активна, но снова, уже в третий раз, скажу, что помощь «Зениту» в этой активности не нужна. «Зенит» хорошо укомплектован, у него в составе отличные футболисты, которые умеют играть. Да, мы могли проиграть в других обстоятельствах, но тогда я бы о них не говорил. Я просто не понимаю, что происходит у нас с судейством. Это наша больная тема, которую стоит обратить к Валентину Иванову.

– Считаете, что у «Спартака» есть кадровые проблемы?

– Кадровые проблемы есть у всех команд. На то и существует команда, чтобы какие-то игроки выходили на поле и заменяли тех, кто не может по каким-то причинам принять участие в матче.

– «Спартак» в матче с «Зенитом» в этом сезоне вам понравился больше, чем в прошлом?

– Несмотря на счет, к ребятам претензий нет. Да, ошибки есть, но команда движется в том направлении, в котором она должна двигаться. Мы строимся, футболисты и тренеры притираются друг к другу. В организации игры «Спартак» прибавил, для меня это очевидно. При этом место мы занимаем достойное место. Да, терпеть третье поражение обидно, но нет какой-то обреченности. Некоторые пишут, что «Спартак» сыпется как карточный домик. Я сегодня этого не увидел.