Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Краснодар0 : 1Шальке 04
Баскетбол  Бамберг89 : 86УНИКС
Футбол  Манчестер Юнайтед4 : 0Фенербахче
Футбол  Шахтер5 : 0Гент
Футбол  Дандолк1 : 0Зенит
Футбол  Фейеноорд1 : 0Заря
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Немцы погуляли на новоселье. Борзыкин – о поражении «Краснодара» от «Шальке»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Удар Евгения Коноплянки (справа)
Удар Евгения Коноплянки (справа)Источник: Sovsport.ru

«Краснодар» уступил «Шальке» в первом матче на своем новом стадионе. Но вряд ли из-за этого поражения стоит переживать, считает спецкор «Советского спорта».

ГОРОД И КОНТРАСТЫ

Чашка крепкого кофе, аэропорт, два часа в воздухе – и вот ты уже изучаешь южный город из окна такси, пробирающегося сквозь пробки к стадиону, в одночасье ставшему нашим футбольным центром притяжения. О чудо-арене, построенной Сергеем Галицким для себя, для нас, футбольных паломников, и для потомков, написано уже столько хвалебных мегабайтов текста, что добавить что-то новое, наверное, не получится. Но со всей ответственностью готов подтвердить: все – чистая правда.

И кое-какими наблюдениями все равно поделюсь.

Во-первых, этот шедевр архитектуры резко контрастирует с городом, потрепанным временем и, видимо, обделенным вниманием чиновников. Бедные, а порой и гнетущие провинциальные пейзажи (в общем, обычная для периферии, не только для Краснодара, картина) вдруг сменяются ослепляющей роскошью, возникшей здесь то ли из другого места, то ли времени, а потому совсем не вписывающейся в городской ландшафт.

Во-вторых, в действии эффект новизны. Новый стадион стал не просто местной достопримечательностью, а центром города. Неспешные, прямо как дорожное движение, людские потоки ручейком стягиваются к стадиону, где разделяются. На саму арену не спешат. Фотографируются, с изумлением все рассматривают. Оттого и нет аншлага к стартовому свистку. Но к середине первого тайма трибуны заполнены процентов на 90.

ТАКТИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Не все увидели гол «Шальке». Да и не все этого гола ждали. Немецкий клуб стартовал в чемпионате Германии настолько ужасно – одна победа в семи матчах – что «Краснодар», как виделось, должен был положить его на лопатки относительно легко. Уж если лидера чемпионата Франции укатали в газон!..

…Но «Шальке» бесстрашно понесся вперед, чего «быки», похоже, не ждали. Сразу проявилась разница между нашими и немцами. У немцев атака ветром разносится по всему полю. У краснодарцев – вязнет и чахнет где-то в центре. Трио полузащитников Каборе, Куасси и Подберезкин, уступая в скорости оппонентам, не способны взять мяч под контроль. А уж без этого контроля «Краснодар» сам не свой.

Конечно, у команды Игоря Шалимова на случай неудачной игры всегда есть смягчающее вину обстоятельство. Травмы. Их так много – была первая волна, потом пошла вторая. Надо бы понять и простить. Но вот смотришь на состав – Жоаозиньо и Ари в атаке, Каборе и Куасси в средней линии. Парни играют вместе не первый матч. Уже должны и притереться друг к другу, и остроту начать генерировать.

Игорь Шалимов
Игорь ШалимовИсточник: Photo.sovsport.ru

Больше того, сложилось впечатление, что в этом матче, особенно в стартовом отрезке, «Краснодар» столкнулся еще и с психологическими трудностями. Ну, в самом деле, три недели назад была разорвана «Ницца», лидер чемпионата Франции. А тут такой атакующий ступор. Невольно задумаешься: а не перегорели ли «быки» в ожидании дебюта на этом красавце-стадионе? Когда в последний раз они играли при таком антураже? Когда в последний раз они играли в матче, который нельзя проиграть, потому что он открывает новую страницу в истории клуба?

И не с тем ли самым столкнулась недавно сборная России? Согласитесь, кое-что общее прослеживается. Адаптация к этой звенящей новизне, когда больше хочется смотреть по сторонам, а не на мяч и партнеров. И проблески осмысленной игры уже после того, как пройдет стартовое волнение. У «Краснодара», впрочем, этих проблесков во втором тайме было куда больше. И даже финальный штурм был.

СМОЛОВ И ВАРИАНТЫ

Гола только не было. Хотя возможности, чтобы отличиться, имелись. Но «Шальке» в начале таймов прижимал хозяев так, как это делают иные «водилы» в краснодарских (да и не только) пробках. И гостям удался быстрый гол – красиво пробил и не менее красиво забил украинец Коноплянка, арендованный у «Севильи».

«Краснодар» прижал «Шальке» уже в концовке. Особенно остро получалось у вышедшего на замену Лаборде. У него вообще это (успешный выход на замену) обычно хорошо получается. И именно у южноамериканца была наилучшая возможность счет сравнять. И соперника он здорово убрал, и обстановку у ворот оценил. А вот пробил как-то мягко, радушно, что ли.

Защитник Гранквист, пришедший в атаку, когда «Краснодар» перешел на забросы и навесы, пытался действовать жестче. И у него это получалось. Только выгоды не принесло – английский рефери Марк Клаттенбург хоть и давал играть, но фолы шведа не замечать не мог. Жаль, Смолов пока не может играть из-за травмы. С ним вариантов в атаке у «Краснодара» было бы больше. Но пока Федор переживает, глядя на происходящее на поле с трибуны… Все в итоге так и закончилось поражением «Краснодара».

К новому стадиону привыкает не только город. Не только журналисты, совершающие паломничество к краснодарскому Колизею. Привыкают все, в том числе и главные действующие лица футбола. И вряд ли два стартовых поражения в матчах-открытиях – сборной и клуба – должны беспокоить. «Спартак» на новом стадионе одно время имел худшую статистику среди всех арен, на которых выступал в российской истории. А потом ничего – победы пошли.  

Матч

Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)

Голы

Коноплянка 10 (0:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари

Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)

Предупреждения:

Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ари: В первом тайме мы много нервничалиНападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) назвал основные причины проигрыша.Жоаозиньо: «Шальке» – самая сильная команды нашей группыПолузащитник «Краснодара» после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) рассказал, что повлияло на исход матча.«Зенит» – «Дандолк». Хави Гарсия не сыграет в матче из-за перебора карточекКапитан «Зенита» Хави Гарсия получил желтую карточку на 37-й минуте матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».Лига Европы. «Сельта» и «Аякс» сыграли вничью, «Интер» обыграл «Саутгемптон» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.«Дандолк» – «Зенит». ОнлайнВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют ирландский «Дандолк» и российский «Зенит».«Манчестер Юнайтед» – «Фенербахче». ОнлайнВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Фенербахче».«Фейенорд» – «Заря». ОнлайнВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют голландский «Фейенорд» и украинская «Заря».«Ницца» на выезде с минимальным счетом обыграла «Зальцбург»В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы французская «Ницца» на выезде обыграла «Зальцбург» со счетом 1:0.«Шальке» прервал беспроигрышную серию «Краснодара» в Лиге ЕвропыУступив «Шальке» в третьем туре группового этапа Лиги Европы, «Краснодар» не смог продолжить беспроигрышную серию в еврокубке в нынешнем сезоне.«Карабах» переиграл ПАОК в матче Лиги ЕвропыВ среду в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы азербайджанский «Карабах» уверенно переиграл греческий ПАОК.Коноплянка принес победу «Шальке» в матче с «Краснодаром»Коноплянка принес победу «Шальке» в матче с «Краснодаром»В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» на своем поле с минимальным счетом уступил «Шальке».«Шахтер» отправил пять безответных мячей в ворота «Гента»«Шахтер» отправил пять безответных мячей в ворота «Гента»«Шахтер» во Львове взял верх над «Гентом» (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.«Дандолк» – «Зенит». Стартовые составыВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Дандолк» и «Зенит». Стали известны стартовые составы команд.Коноплянка забил первый гол за «Шальке» (видео)Коноплянка забил первый гол за «Шальке» (видео)Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка забил свой первый гол за немецкий клуб.В основе «Шальке» на матч с «Краснодаром» нет ни одного игрока, забивавшего в бундеслигеВ основном составе «Шальке», который вышел на встречу с «Краснодаром» в третьем туре Лиги Европы, нет ни одного игрока, забивавшего мячи в чемпионате Германии, где состоялось уже семь туров.Читатели «Советского спорта» уверены в победе «Зенита» над «Дандолком»На сайте «Советского спорта» завершился опрос по матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют ирландский «Дандолк» и «Зенит».«Краснодар» – «Шальке». ОнлайнВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют российский «Краснодар» и немецкий «Шальке».«Шахтер» – «Гент». ОнлайнВ четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют донецкий «Шахтер» и бельгийский «Гент».«Краснодар» – «Шальке». Стартовые составычетверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Краснодар» и «Шальке».Читатели «Советского спорта» верят в победу «Краснодара» над «Шальке»На сайте «Советского спорта» завершился опрос по матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют «Краснодар» и «Шальке».

Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение