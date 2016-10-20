Немцы погуляли на новоселье. Борзыкин – о поражении «Краснодара» от «Шальке»

Удар Евгения Коноплянки (справа) Источник: Sovsport.ru

«Краснодар» уступил «Шальке» в первом матче на своем новом стадионе. Но вряд ли из-за этого поражения стоит переживать, считает спецкор «Советского спорта».

ГОРОД И КОНТРАСТЫ

Чашка крепкого кофе, аэропорт, два часа в воздухе – и вот ты уже изучаешь южный город из окна такси, пробирающегося сквозь пробки к стадиону, в одночасье ставшему нашим футбольным центром притяжения. О чудо-арене, построенной Сергеем Галицким для себя, для нас, футбольных паломников, и для потомков, написано уже столько хвалебных мегабайтов текста, что добавить что-то новое, наверное, не получится. Но со всей ответственностью готов подтвердить: все – чистая правда.

И кое-какими наблюдениями все равно поделюсь.

Во-первых, этот шедевр архитектуры резко контрастирует с городом, потрепанным временем и, видимо, обделенным вниманием чиновников. Бедные, а порой и гнетущие провинциальные пейзажи (в общем, обычная для периферии, не только для Краснодара, картина) вдруг сменяются ослепляющей роскошью, возникшей здесь то ли из другого места, то ли времени, а потому совсем не вписывающейся в городской ландшафт.

Во-вторых, в действии эффект новизны. Новый стадион стал не просто местной достопримечательностью, а центром города. Неспешные, прямо как дорожное движение, людские потоки ручейком стягиваются к стадиону, где разделяются. На саму арену не спешат. Фотографируются, с изумлением все рассматривают. Оттого и нет аншлага к стартовому свистку. Но к середине первого тайма трибуны заполнены процентов на 90.

ТАКТИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Не все увидели гол «Шальке». Да и не все этого гола ждали. Немецкий клуб стартовал в чемпионате Германии настолько ужасно – одна победа в семи матчах – что «Краснодар», как виделось, должен был положить его на лопатки относительно легко. Уж если лидера чемпионата Франции укатали в газон!..

…Но «Шальке» бесстрашно понесся вперед, чего «быки», похоже, не ждали. Сразу проявилась разница между нашими и немцами. У немцев атака ветром разносится по всему полю. У краснодарцев – вязнет и чахнет где-то в центре. Трио полузащитников Каборе, Куасси и Подберезкин, уступая в скорости оппонентам, не способны взять мяч под контроль. А уж без этого контроля «Краснодар» сам не свой.

Конечно, у команды Игоря Шалимова на случай неудачной игры всегда есть смягчающее вину обстоятельство. Травмы. Их так много – была первая волна, потом пошла вторая. Надо бы понять и простить. Но вот смотришь на состав – Жоаозиньо и Ари в атаке, Каборе и Куасси в средней линии. Парни играют вместе не первый матч. Уже должны и притереться друг к другу, и остроту начать генерировать.

Больше того, сложилось впечатление, что в этом матче, особенно в стартовом отрезке, «Краснодар» столкнулся еще и с психологическими трудностями. Ну, в самом деле, три недели назад была разорвана «Ницца», лидер чемпионата Франции. А тут такой атакующий ступор. Невольно задумаешься: а не перегорели ли «быки» в ожидании дебюта на этом красавце-стадионе? Когда в последний раз они играли при таком антураже? Когда в последний раз они играли в матче, который нельзя проиграть, потому что он открывает новую страницу в истории клуба?

И не с тем ли самым столкнулась недавно сборная России? Согласитесь, кое-что общее прослеживается. Адаптация к этой звенящей новизне, когда больше хочется смотреть по сторонам, а не на мяч и партнеров. И проблески осмысленной игры уже после того, как пройдет стартовое волнение. У «Краснодара», впрочем, этих проблесков во втором тайме было куда больше. И даже финальный штурм был.

СМОЛОВ И ВАРИАНТЫ

Гола только не было. Хотя возможности, чтобы отличиться, имелись. Но «Шальке» в начале таймов прижимал хозяев так, как это делают иные «водилы» в краснодарских (да и не только) пробках. И гостям удался быстрый гол – красиво пробил и не менее красиво забил украинец Коноплянка, арендованный у «Севильи».

«Краснодар» прижал «Шальке» уже в концовке. Особенно остро получалось у вышедшего на замену Лаборде. У него вообще это (успешный выход на замену) обычно хорошо получается. И именно у южноамериканца была наилучшая возможность счет сравнять. И соперника он здорово убрал, и обстановку у ворот оценил. А вот пробил как-то мягко, радушно, что ли.

Защитник Гранквист, пришедший в атаку, когда «Краснодар» перешел на забросы и навесы, пытался действовать жестче. И у него это получалось. Только выгоды не принесло – английский рефери Марк Клаттенбург хоть и давал играть, но фолы шведа не замечать не мог. Жаль, Смолов пока не может играть из-за травмы. С ним вариантов в атаке у «Краснодара» было бы больше. Но пока Федор переживает, глядя на происходящее на поле с трибуны… Все в итоге так и закончилось поражением «Краснодара».

К новому стадиону привыкает не только город. Не только журналисты, совершающие паломничество к краснодарскому Колизею. Привыкают все, в том числе и главные действующие лица футбола. И вряд ли два стартовых поражения в матчах-открытиях – сборной и клуба – должны беспокоить. «Спартак» на новом стадионе одно время имел худшую статистику среди всех арен, на которых выступал в российской истории. А потом ничего – победы пошли.