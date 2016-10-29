Фредди Роуч: Ковалев с треском провалил последний бой

Фредди Роуч

Фредди Роуч, тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с Джесси Варгасом, который состоится 5 ноября.

Кроме того, Роуч поделился мнением о других событиях в мировом боксе.

– Готов ли Мэнни к предстоящему поединку?

– Его трудовая этика до сих пор остается величайших из виденных мною. Я поражаюсь тому, что за 15 лет совместной работы он не утратил страсть. Он работает на лапах как и прежде. Так же в спаррингах. У него до сих пор есть и скорость, и мощь. Мэнни побьет этого парня.

– Когда же сами посоветуете ему завершить карьеру?

– У меня с Мэнни уговор. Если я увижу, что он начнет постоянно промахиваться, он завершит карьеру. Но нынешний Мэнни – лучший их тех, что я видел за долгое время. Мне самому пригодилась бы пара выходных дня потому что мое плечо болит после его ударов.

– Боб Арум хотел бы увидеть бой Мэнни с Василием Ломаченко в легком весе (61,1 кг). Вам это интересно?

– Пакьяо может уложиться в этот вес, но я бы предпочел бой в первом полусреднем весе (63,5 кг). Я не задумывался об этом поединке. Слишком велика разница в весе, но хотел бы на него посмотреть. И поблагодарил бы Боба, если бы он его организовал. Но я не думаю, что Ломаченко на самом деле является таким уж классным боксером. Хороший боец – да. Я видел его первые поединки. Выглядел он в них ужасно.

Он тренировался в моем зале перед своими первыми двумя боями. Чаще всего остального он играл с теннисными мячами. Я ему сказал, что если хочет выйти на уровень Пакьяо, нужно нечто большее, чем теннисный мячик. Его тренировки необычны. Но у него есть цель и это умный боец. Однако я думаю, что он слишком мал для Мэнни Пакьяо.

Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч Источник: Reuters

– Как на счет боя Пакьяо с Теренсом Кроуфордом, который победил другого вашего подопечного Виктора Постола?

– Мы многое поняли из того боя. Кроуфорд – один из выдающихся молодых боксеров, который показал, что может работать на высокой скорости все 12 раундов. При этом он еще наносит хорошие удары. Я думаю, что его энергия идет из ударов. Ему нравится причинять боль сопернику.

Определенно тот бой не из моих любимых, но я знаю, что с Кроуфордом, возможно, вновь предстоит встретится. Он напоминает молодого Мэйвезера. Только агрессивнее. И бьет жестче. Его ноги позволяют показывать высокую интенсивность все 12 раундов. Причем он может работать, когда хочет. И даже когда он останавливается, его трудно пробить. Бой с ним был бы очень трудным.

– Как на счет Сауля Альвареса?

– Да, мне нравится эта вывеска. Моя идея для большого кино. Мэнни побеждает Варгаса и выходит на одного из больших парней. Кто им может стать? Флойд Мэйвезер или Сауль Альварес. Любой бой будет большим. И после этого можно завершать карьеру.

– Будет ли бой-реванш Мэнни Пакьяо и Флойда Мэйвезера?

– Во-первых, мне бы хотелось знать, почему Флойд дважды посетил меня два месяца назад. Он приходил в мой тренировочный зал. Первый раз - здесь, второй раз в России. Он хотел посмотреть спарринги и работу моих парней.

Я спросил его, не искал ли он Мэнни? Он улыбнулся и проигнорировал вопрос. Я не знаю, зачем он приходил, но какая еще могла быть причина? Я думаю, что Флойд ищет Мэнни, поэтому бой может состояться.

Уверен, что Мэйвезер вернется на ринг. Я в этом убежден. Он ничего не потерял. Он по-прежнему хороший боксер. Он все еще в хорошем тонусе, но он не самый поражающий воображение боксер в мире, чтобы его бои смотрели. Тем не менее, боксер он хороший. Что есть, то есть.

– Является ли Пакьяо сейчас лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий?

– Я до сих пор думаю, что это Головкин. Все говорят, что он никого не побил, но ему никто и не оказал сопротивления. У него вообще нет конкурентов в среднем весе (72,5 кг). Я думаю, что ради признания, ему стоит подняться в полутяжелый вес (79,3 кг).

– Но он же пропускал чистые удары в бою с Келлом Бруком.

– Мне кажется, что Головкин провел хороший бой. Хотя согласен, защищаться он мог и лучше. Он действительно пропустил больше обычного. Слышал, как его тренер говорит, что Головкин специально пропускает удары, провоцируя соперника на открытый бой. Мой отец рассказывал мне, что его тренер использовал подобную тактику в 1947 году. Но я не думаю, что в современном боксе, принимая удары на себя, можно заставить соперника вести ближний бой, чтобы его нокаутировать.

– У вас вроде бы было желание, чтобы Пакьяо боксировал в более легком весе?

– И нынешняя весовая категория меня устраивает. Для первого полусреднего веса Пакьяо - хороший нокаутер.

– Будет ли реванш Мигеля Котто и Сауля Альвараса?

– Мне кажется, что реванш – не первостепенная цель. Я бы, конечно, хотел, чтобы Котто его получил. Я думаю, что мы победили и в первом бою. Просто получилось так, что Альварес выглядел активнее, но и мы можем наносить больше ударов и пробить его защиту. Первый поединок прошел на дальней дистанции, Я до сих пор думаю, что мы выиграли этот бой. Причем легко. Я бы хотел получить реванш. Котто был долгое время вне ринга. Настало время туда вернуться.

– Вы бы выступили вновь тренером Котто, если бы бой-реванш состоялся?

– Для меня это было бы большой честью. Но давайте не будем забегать вперед. Пока не было никаких разговоров об этом. Мы хотим этого боя, но он невозможен на данный момент. Поверьте, его люди не заинтересованы в этом.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин

– Почему мексиканец не хочет драться с Головкиным?

– Я не думаю, что Альварес избегает Головкина. Я думаю, что его промоутеры из «Голден Бой» понимают, что у них в руках курица, несущая золотые яйца. У них есть боксер с одним из самых высоких рейтингов по просмотрам на телевидении современности. Это они не заинтересованы в поединке. Касаемо боксеров, уверен, что никто из них никого не боится и они готовы драться с любым соперником.



– Сергей Ковалев - фаворит в поединке с Андре Уордом?

– Я не думаю. Борьба будет равная. Длительный простой с Уордом может сослужить плохую службу. Ковалев вполне обычный боец. Он силен, у него есть нокаутирующий удар, но он с треском провалил последний бой. Я симпатизирую обоим боксерам. Не собираюсь выделять кого либо из них.

