Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова6:1, 6:7, 4:6Цибулкова
Футбол  Амкар1 : 0Ростов
Футбол  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак2 : 5ХК Сочи
Хоккей  Локомотив0 : 0Йокерит
Футбол  Боруссия- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фредди Роуч: Ковалев с треском провалил последний бой

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Фредди Роуч
Фредди Роуч

Фредди Роуч, тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с Джесси Варгасом, который состоится 5 ноября.

Кроме того, Роуч поделился мнением о других событиях в мировом боксе.

– Готов ли Мэнни к предстоящему поединку?
Его трудовая этика до сих пор остается величайших из виденных мною. Я поражаюсь тому, что за 15 лет совместной работы он не утратил страсть. Он работает на лапах как и прежде. Так же в спаррингах. У него до сих пор есть и скорость, и мощь. Мэнни побьет этого парня.

– Когда же сами посоветуете ему завершить карьеру?
– У меня с Мэнни уговор. Если я увижу, что он начнет постоянно промахиваться, он завершит карьеру. Но нынешний Мэнни – лучший их тех, что я видел за долгое время. Мне самому пригодилась бы пара выходных дня потому что мое плечо болит после его ударов.

Боб Арум хотел бы увидеть бой Мэнни с Василием Ломаченко в легком весе (61,1 кг). Вам это интересно?
– Пакьяо может уложиться в этот вес, но я бы предпочел бой в первом полусреднем весе (63,5 кг). Я не задумывался об этом поединке. Слишком велика разница в весе, но хотел бы на него посмотреть. И поблагодарил бы Боба, если бы он его организовал. Но я не думаю, что Ломаченко на самом деле является таким уж классным боксером. Хороший боец – да. Я видел его первые поединки. Выглядел он в них ужасно.

Он тренировался в моем зале перед своими первыми двумя боями. Чаще всего остального он играл с теннисными мячами. Я ему сказал, что если хочет выйти на уровень Пакьяо, нужно нечто большее, чем теннисный мячик. Его тренировки необычны. Но у него есть цель и это умный боец. Однако я думаю, что он слишком мал для Мэнни Пакьяо. 

Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч
Мэнни Пакьяо и Фредди РоучИсточник: Reuters

– Как на счет боя Пакьяо с Теренсом Кроуфордом, который победил другого вашего подопечного Виктора Постола?
– Мы многое поняли из того боя. Кроуфорд – один из выдающихся молодых боксеров, который показал, что может работать на высокой скорости все 12 раундов. При этом он еще наносит хорошие удары. Я думаю, что его энергия идет из ударов. Ему нравится причинять боль сопернику.

Определенно тот бой не из моих любимых, но я знаю, что с Кроуфордом, возможно, вновь предстоит встретится. Он напоминает молодого Мэйвезера. Только агрессивнее. И бьет жестче. Его ноги позволяют показывать высокую интенсивность все 12 раундов. Причем он может работать, когда хочет. И даже когда он останавливается, его трудно пробить. Бой с ним был бы очень трудным.

– Как на счет Сауля Альвареса?
– Да, мне нравится эта вывеска. Моя идея для большого кино. Мэнни побеждает Варгаса и выходит на одного из больших парней. Кто им может стать? Флойд Мэйвезер или Сауль Альварес. Любой бой будет большим. И после этого можно завершать карьеру.

– Будет ли бой-реванш Мэнни Пакьяо и Флойда Мэйвезера?
– Во-первых, мне бы хотелось знать, почему Флойд дважды посетил меня два месяца назад. Он приходил в мой тренировочный зал. Первый раз - здесь, второй раз в России. Он хотел посмотреть спарринги и работу моих парней.

Я спросил его, не искал ли он Мэнни? Он улыбнулся и проигнорировал вопрос. Я не знаю, зачем он приходил, но какая еще могла быть причина? Я думаю, что Флойд ищет Мэнни, поэтому бой может состояться.

Уверен, что Мэйвезер вернется на ринг. Я в этом убежден. Он ничего не потерял. Он по-прежнему хороший боксер. Он все еще в хорошем тонусе, но он не самый поражающий воображение боксер в мире, чтобы его бои смотрели. Тем не менее, боксер он хороший. Что есть, то есть.

– Является ли Пакьяо сейчас лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий?
– Я до сих пор думаю, что это Головкин. Все говорят, что он никого не побил, но ему никто и не оказал сопротивления. У него вообще нет конкурентов в среднем весе (72,5 кг). Я думаю, что ради признания, ему стоит подняться в полутяжелый вес (79,3 кг).

– Но он же пропускал чистые удары в бою с Келлом Бруком.
– Мне кажется, что Головкин провел хороший бой. Хотя согласен, защищаться он мог и лучше. Он действительно пропустил больше обычного. Слышал, как его тренер говорит, что Головкин специально пропускает удары, провоцируя соперника на открытый бой. Мой отец рассказывал мне, что его тренер использовал подобную тактику в 1947 году. Но я не думаю, что в современном боксе, принимая удары на себя, можно заставить соперника вести ближний бой, чтобы его нокаутировать.

– У вас вроде бы было желание, чтобы Пакьяо боксировал в более легком весе?
– И нынешняя весовая категория меня устраивает. Для первого полусреднего веса Пакьяо - хороший нокаутер.

– Будет ли реванш Мигеля Котто и Сауля Альвараса?
– Мне кажется, что реванш – не первостепенная цель. Я бы, конечно, хотел, чтобы Котто его получил. Я думаю, что мы победили и в первом бою. Просто получилось так, что Альварес выглядел активнее, но и мы можем наносить больше ударов и пробить его защиту. Первый поединок прошел на дальней дистанции, Я до сих пор думаю, что мы выиграли этот бой. Причем легко. Я бы хотел получить реванш. Котто был долгое время вне ринга. Настало время туда вернуться.

– Вы бы выступили вновь тренером Котто, если бы бой-реванш состоялся?
– Для меня это было бы большой честью. Но давайте не будем забегать вперед. Пока не было никаких разговоров об этом. Мы хотим этого боя, но он невозможен на данный момент. Поверьте, его люди не заинтересованы в этом.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин

– Почему мексиканец не хочет драться с Головкиным?
– Я не думаю, что Альварес избегает Головкина. Я думаю, что его промоутеры из «Голден Бой» понимают, что у них в руках курица, несущая золотые яйца. У них есть боксер с одним из самых высоких рейтингов по просмотрам на телевидении современности. Это они не заинтересованы в поединке. Касаемо боксеров, уверен, что никто из них никого не боится и они готовы драться с любым соперником. 

– Сергей Ковалев - фаворит в поединке с Андре Уордом?
– Я не думаю. Борьба будет равная. Длительный простой с Уордом может сослужить плохую службу. Ковалев вполне обычный боец. Он силен, у него есть нокаутирующий удар, но он с треском провалил последний бой. Я симпатизирую обоим боксерам. Не собираюсь выделять кого либо из них.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Боб Арум: Заплатил бы любые деньги за бой Пакьяо – ЛомаченкоПромоутер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и глава компании Top Rank Боб Арум признался, что хотел бы увидеть бой своего клиента с украинцем Василием Ломаченко.«Санчес сделал Ковалева? Да, он – дилетант с образованием строителя!»«Санчес сделал Ковалева? Да, он – дилетант с образованием строителя!»Абель Санчес заявил, что именно ему принадлежит заслуга в том, что россиянин Сергей Ковалев стал одним из лучших боксеров мира.Ковалева и Уорда на допинг проверит VADAДопинг-тестирование боксеров Сергея Ковалева и Андре Уорда будет проводить Ассоциация по добровольному тестированию (VADA). Об этом сообщает руководитель промоутерской компании Main Events Кэти Дува, представляющая интересы Ковалева.Сутенер в засаде. Кто поджидает победителя супербоя Ковалев - УордСутенер в засаде. Кто поджидает победителя супербоя Ковалев - Уорд«Советский спорт» рассказывает о чемпионе мира, который с большим вниманием будет следить за развязкой главного боксерского поединка осени.Тренер Ковалева: Я недооценил УордаТренер Ковалева: Я недооценил УордаТренер российского боксера Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с Андре Уордом.WBC поддержит проведение объединительного боя Трояновский - КроуфордВсемирный боксерский совет поддерживает идею проведения объединительного боя между чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянином Эдуардом Трояновским и обладателем поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом.Бой Головкин – Джейкобс состоится в 2017 годуБой между чемпионом мира по трем версиям в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет в 2017 году.Сергей Ковалев: Я – первый и единственный абсолютный чемпион мира из РоссииСергей Ковалев: Я – первый и единственный абсолютный чемпион мира из РоссииЧемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о своей подготовке к поединку с небитым американцем Андре Уордом.Тренер Сергея Ковалева: Только сейчас я понимаю, насколько умный боец УордТренер чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон рассказал о ходе подготовки спортсмена к бою с американцем Андре Уордом.Флойд Мэйвезер-младший: Канело Альварес легко нокаутирует ГоловкинаЗнаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший предрек мексиканцу Саулю Альваресу победу над чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.Рой Джонс: Головкин должен сразиться с победителем боя Ковалев-УордРой Джонс: Головкин должен сразиться с победителем боя Ковалев-УордНа днях между бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом и известным тренером Абелем Санчесом произошел заочный спор.Флойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размераФлойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размераИзвестный тренер Флойд Мэйвезер-старший рассказал в интервью On The Ropes Boxing Radio рассказал о будущем своего сына.Андре Уорд: Головкину очень многое сходит с рукАмериканский боксер Андре Уорд полагает, что чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин неподобающим образом подбирает себе соперников.Бернард Хопкинс: Уорду нужно обратить мощь Ковалева против него самогоЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс рассказал о том, что может помочь Андре Уорду победить Сергея Ковалева.Ригондо выступит в андеркарте боя Ковалев - УордПоединок между суперчемпионом мира WBA в весовой категории до 55,3 кг кубинцем Гильермо Ригондо и обладателем временного титула этой организации Мойсесом Флоресом (Мексика) может пройти в андеркарте вечера бокса 19 ноября в Лас-Вегасе.Флойд Мэйвезер: Я ставлю на Уорда в бою с КовалевымИзвестный тренер Флойд Мэйвезер-старший считает Андре Уорда фаворитом в бою с чемпионом мира по трем версиям в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.Клеверли победил Бремера и стал претендентом на бой с КовалевымВ Германии прошел вечер бокса, в главном поединке которого представитель Уэльса Натан Клеверли победил немца Юргена Бромера и стал чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе.Боб Арум: Де ла Хойя опекает Альвареса, как заботливая мамашаГлава компании Top Rank Боб Арум уверен в том, что промоутер Оскар де ла Хойя слишком сильно заботится о карьере мексиканца Сауля Альвареса и не дает ему встретиться на ринге с серьезными противниками.Пакьяо признался, что употреблял все виды наркотиковЗнаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо сообщил, что употреблял все виды наркотиков.Ломаченко проведет бой с УолтерсомЧемпион мира по версии WBO в первом легком весе украинец Василий Ломаченко проведет бой с ямайцем Николасом Уолтерсом.

Фредди Роуч
Фредди Роучвсе новости
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяовсе новости
Джесси Варгас
Джесси Варгасвсе новости
Василий Ломаченко
Василий Ломаченковсе новости
Виктор Постол
Виктор Постолвсе новости
Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфордвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости

Cпецпредложение