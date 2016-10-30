Антифутбольная страна. Евгений Дзичковский о матче «Урал» - «Терек»
Обозреватель «Советского спорта» - о месте матча «Урал» - «Терек» в процессе саморазрушения российского футбола.
В августе прошлого года букмекерские коэффициенты на матч «Урал» - «Терек» распухли до размеров жабы-голиафа, с поста главного тренера хозяев резко ушел главный тренер Виктор Гончаренко, в прессе поднялся шум, результат матча предположения ставщиков не подтвердил (3:3), главный тренер «Терека» Рашид Рахимов назвал разговоры о договорном характере встречи «бараньими», а раздувавших слухи — «идиотами».
Коэффициенты на воскресный матч тех же команд в перерыве игры исполнили пляску Святого Витта: в фавориты резко вышел «Терек», хотя счет был 1:1; на этот раз букмекеры не ошиблись - «Терек» крупно победил.
Они это сделали? «Урал» и «Терек» сыграли самый странный матч сезона
Вратарь Арапов не играл за основной состав «Урала» с 7-го тура, потом провел кубковый матч в Перми, вышел в основе против «Терека» и совершил несколько нелепых ошибок.
На 87-й минуте предыдущего матча со «Спартаком» Роман Павлюченко получил четвертое предупреждение за разговоры с арбитром и встречу с «Тереком» пропустил из-за дисквалификации.
Голы «Терека» заострили вопрос о квалификации игроков «Урала»: уровень их мастерства в голевых эпизодах, если дело вообще в мастерстве, соответствовал прошлогодним эпитетам Рашида Рахимова.
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Советскому спорту» сообщил, что видит в слабой игре подопечных ошибки и только ошибки.
После игры «Терек» сообщил о намерении направить в адрес «Матч ТВ» официальное письмо с требованием отстранить от работы на своих матчах комментатора игры Тимура Журавеля; генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров назвал журналиста, не увидевшего у футболистов «Урала» желания играть, «никем».
Президент «Урала» Григорий Иванов: Бывают в жизни огорченья
Официальные лица «Матч ТВ» никак не прокомментировал
Президент РФС поручил главе РФПЛ проанализировать особенности матча в Екатеринбурге. Глубокий анализ показал: коэффициенты 17 на победу гостей и 1,42 на победу хозяев при счете 1:1 неестественными не являются; инспектор и делегат матча озабоченности по поводу произошедшего на поле не испытали; сам президент РФС не думает, что клубам интересны договорные матчи.
Все это мы с любопытством прочитали. И говорить будем вот о чем: не о том, как все есть на самом деле, поскольку мы не знаем, как оно есть, а о том, как это выглядит.
Если вышеперечисленны
Россия — антифутбольная страна.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция