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Страшный «Спартак». Или страшно интересный? Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Страшный «Спартак». Или страшно интересный? Колонка Юрия Цыбанева
Источник: ФК «Спартак»

Как и почему красно-белая команда перевоплотилась в «Амкар».

Убежден: многие уже назвали и еще назовут игру «Спартака» в Грозном нелидерской. Малоубедительной или жидковатой. Ведь лидер обязан повелевать на поле, а красно-белые настолько подстроились под особенности «Терека», будто в них вселилась душа, к примеру, «Амкара».

Может быть, когда-нибудь позже «Спартак» к этому и придет – стремлению повелевать. Не сейчас. Ибо Массимо Каррера решает другую задачу, по условиям которой игровые живописности – дело десятое. Итальянец превращает «Спартак» из команды, малоуспешно пытавшейся играть в футбол, в команду великолепных спортсменов. То есть – победителей.

Самое красивое в футболе – счет. Это ведь, как мы помним, не кто-то из основоположников каттеначчо сказал (хотя и они, само собой, именно так считали) – а Николай Старостин. Прародитель спартаковского духа. Из этого и предлагаю исходить.

Ничто для Карреры не преграда на его яростном пути тренера-спортсмена. И вот первая победа в Грозном за шесть лет. И первая над «Тереком» при судействе Мешкова.

И ничто для итальянца не слишком. Третьи кряду минималистские, классически-итальянские 1:0. А всего эти плохо сочетаемые со «Спартаком» цифры повторились в его пользу уже в седьмой раз. Это половина круговой программы чемпионата.

Как же они, итальянцы-черти, умеют вживлять свои ментальные ценности в натуры, коим эти ценности органически чужды!

Форца, Массимо, форца, Маурисио! Как «Спартак» переиграл «Терек»

Меня поразила концовка грозненского матча. В пяти предыдущих играх, откуда посредством 1:0 было извлечено по три очка (с «Амкаром» приключилась отдельная история), «Спартак» всякий раз сильно рисковал упустить под занавес краюху хлеба, вырванную у соперника. С «Тереком» Каррера свел такую вероятность к минимуму. Приказал своим игрокам, что называется, землю грызть в отборах, но не подпускать хозяев к воротам Реброва. Игроки послушно вняли и выполнили от и до.

«Терек»-то - двоюродный брат «Ростова». По реактивным качествам вряд ли кто-то еще в премьер-лиге способен с теми и другими тягаться. Игроки Грозного необычайно проворны – и в работе с мячом, и в прессинге, и в рывке. «Зенит», выглядевший на их фоне тихоходом, не даст соврать. «Спартак», наверно, тоже с этим согласится. Красно-белые ощутимо отставали от грозненцев в микроэпизодах. Даже Промес не мог привычно увернуться с мячом и куда-то убежать. И потому «Спартак» чувствовал себя на грозненском газоне, примерно как сапер на минном поле. Чуть промедление, чуть неточность – лови ветер, «Терек» раскроет веер на скоростях.

Каррера накинул сеть на этот оазис футбольной живости со второго тайма. И сеть «Спартаку» обошлась дорого – установленная Каррерой система перекрытий практически означала отказ от собственных полноценных атак.

Но «Спартак» сделал на совесть всю эту терпеливую черную работу. Выгрызал мячи даже за гранью достижимого. Помучившись туром раньше с «Амкаром», в этот раз он не погнушался сам обернуться «Амкаром».

Тот случай, когда для воспитания привычки побеждать – все средства хороши.

Последний пока что раз «Спартак» рискнул, что называется, просто сыграть в футбол – с «Зенитом». Получил 2:4 и с ними урок. С той поры – один пропущенный мяч в шести матчах. И полдюжины побед в ряд.

Нравится-не нравится – это про девушек. То, как Массимо Каррера, буквально через колено, ломает-меняет все спартаковские привычки, - для кого-то, может, и страшно. А для меня - страшно интересно. Потому что «Спартак», вот увидите, сохранит в себе способность быть разным.

Валерий Рейнгольд: Это «Спартак» Карреры. Никаким Аленичевым здесь не пахнет

Матч

Терек - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Маурисио 27 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)

Предупреждения:

Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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