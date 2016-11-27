Порвал на ямайский флаг. Как Ломаченко победил Уолтерса
В Лас-Вегасе состоялся боксерский вечер, главным событием которого стала победа украинского боксера Василия Ломаченко над ямайцем Николасом Уолтерсом.
Порой очень уж непродолжительна карьера боксера. Совсем недавно Николас Уолтерс ворвался в мировую элиту, нокаутировав Вика Дарчиняна, а затем утвердился еще одним нокаутом – пострадал Нонито Донэйр. Прошло всего-то два года. Тем не менее, мало кто верил в Уолтерса в бою с Василием Ломаченко. Букмекеры уж точно были на стороне украинца, коэффициент на победу которого едва превышал 1,1.
Конечно, Уолтерс был сам виноват в подобном раскладе. Последний бой он провел в
декабре прошлого года. Малоизвестный Джейсон
Соса к удивлению для всех неплохо потрепал ямайца. Судьи справедливо
поставили ничью, хотя один из них увидел победу Сосы. То есть ямаец был в одном
шаге от апсета года и его главного разочарования. Впрочем, Уолтерс все равно
разочаровал, поскольку ранее не уложился в лимит полулегкого веса в бою с Мигелем Марриагой и оставил титул
вакантным. Да и его сумасшедший нокаутирующий апперкот куда-то провал. Не было его и сегодня. Уолтерс ничего не показал.
Совсем иначе в это время складывалась карьера Ломаченко. За поражение от Орландо Салидо его особо не ругали. Слишком уж неудобный соперник для второго боя на профессиональном ринге в карьере. Затем была непростая победа в титульном поединке над Гэри Расселлом и в крайнем поединке Ломаченко устроил избиение опытного и опасного Романа Мартинеса.
Так, что вызывать опасение за исход встречи могло только назначение в качестве судей Гленна Троубриджа и Берта Клементса, людей которые неделю назад ограбили Сергея Ковалева. Им что угодно могло померещиться на ринге.
Хорошо хоть до их мнения дело не дошло. Бой завершился после седьмого раунда. Ломаченко хорошенько поиздевался над ямайцем и Уолтерс понял, что ничем хорошим для него этот вечер не закончится. На родном языке он сказал знаменитое дюранское «No Mas» и Майкл Баффер объявил победу украинца «в связи с невозможностью его соперника продолжать бой». Именно так прозвучала официальная формулировка.
Сам ямаец сказал: «Я был потрясен, мне приходилось выживать, продолжать было глупо». Значит, никакой травмы не было и рассчитывать на реванш Уолтерсу не приходится. У Василия будут новые вызовы. Его промоутер Боб Арум хотел бы увидеть бой Ломаченко с Мэнни Пакьяо. Но это что-то из разряда фантастики, учитывая разницу в весе. Реванш же с Салидо куда более реален. Тем более мексиканец перед этим поединком сказал: «Если Ломаченко хочет, я готов». Любопытно, насколько Василий прибавил по сравнению с их первым боем, прошедшим два года назад. Во всяком случае, теперь опровергать тезис, что Ломаченко – топовый боксер стало бессмысленно. Василий этой победой застолбил место в числе лучших боксеров мира.
Кстати, на андеркарте свой 31-й бой в карьере провел россиянин Константин Пономарев, который все восемь раундов «убивал» мексиканца Сильверио Ортиса. Земляк Дениса Шафикова продолжает идти без поражений, но пока в его карьере не было серьезной оппозиции. Да и, кажется, что не готов Пономарев к боям с лидерами полусреднего веса, в котором выступают такие «монстры», как Пакьяо, Дэнни Гарсия и Кит Турман.