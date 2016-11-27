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Порвал на ямайский флаг. Как Ломаченко победил Уолтерса

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Василий Ломаченко
Василий ЛомаченкоИсточник: Associated Press

В Лас-Вегасе состоялся боксерский вечер, главным событием которого стала победа украинского боксера Василия Ломаченко над ямайцем Николасом Уолтерсом.

Порой очень уж непродолжительна карьера боксера. Совсем недавно Николас Уолтерс ворвался в мировую элиту, нокаутировав Вика Дарчиняна, а затем утвердился еще одним нокаутом – пострадал Нонито Донэйр. Прошло всего-то два года. Тем не менее, мало кто верил в Уолтерса в бою с Василием Ломаченко. Букмекеры уж точно были на стороне украинца, коэффициент на победу которого едва превышал 1,1.

Конечно, Уолтерс был сам виноват в подобном раскладе. Последний бой он провел в декабре прошлого года. Малоизвестный Джейсон Соса к удивлению для всех неплохо потрепал ямайца. Судьи справедливо поставили ничью, хотя один из них увидел победу Сосы. То есть ямаец был в одном шаге от апсета года и его главного разочарования. Впрочем, Уолтерс все равно разочаровал, поскольку ранее не уложился в лимит полулегкого веса в бою с Мигелем Марриагой и оставил титул вакантным. Да и его сумасшедший нокаутирующий апперкот куда-то провал. Не было его и сегодня. Уолтерс ничего не показал.

Совсем иначе в это время складывалась карьера Ломаченко. За поражение от Орландо Салидо его особо не ругали. Слишком уж неудобный соперник для второго боя на профессиональном ринге в карьере. Затем была непростая победа в титульном поединке над Гэри Расселлом и в крайнем поединке Ломаченко устроил избиение опытного и опасного Романа Мартинеса.

Так, что вызывать опасение за исход встречи могло только назначение в качестве судей Гленна Троубриджа и Берта Клементса, людей которые неделю назад ограбили Сергея Ковалева. Им что угодно могло померещиться на ринге.

Николас Уолтерс и Василий Ломанченко. Определите кто из них кто
Николас Уолтерс и Василий Ломанченко. Определите кто из них ктоИсточник: Associated Press

Хорошо хоть до их мнения дело не дошло. Бой завершился после седьмого раунда. Ломаченко хорошенько поиздевался над ямайцем и Уолтерс понял, что ничем хорошим для него этот вечер не закончится. На родном языке он сказал знаменитое дюранское «No Mas» и Майкл Баффер объявил победу украинца «в связи с невозможностью его соперника продолжать бой». Именно так прозвучала официальная формулировка.

Сам ямаец сказал: «Я был потрясен, мне приходилось выживать, продолжать было глупо». Значит, никакой травмы не было и рассчитывать на реванш Уолтерсу не приходится. У Василия будут новые вызовы. Его промоутер Боб Арум хотел бы увидеть бой Ломаченко с Мэнни Пакьяо. Но это что-то из разряда фантастики, учитывая разницу в весе. Реванш же с Салидо куда более реален. Тем более мексиканец перед этим поединком сказал: «Если Ломаченко хочет, я готов». Любопытно, насколько Василий прибавил по сравнению с их первым боем, прошедшим два года назад. Во всяком случае, теперь опровергать тезис, что Ломаченко – топовый боксер стало бессмысленно. Василий этой победой застолбил место в числе лучших боксеров мира.

Кстати, на андеркарте свой 31-й бой в карьере провел  россиянин Константин Пономарев, который все восемь раундов «убивал» мексиканца Сильверио Ортиса. Земляк Дениса Шафикова продолжает идти без поражений, но пока в его карьере не было серьезной оппозиции. Да и, кажется, что не готов Пономарев к боям с лидерами полусреднего веса, в котором выступают такие «монстры», как Пакьяо, Дэнни Гарсия и Кит Турман.

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