Задубевшие. Как «Спартак» разгромили в Самаре

«Крылья Советов» в морозной Самаре разгромили «Спартак», чьи футболисты были непохожи сами на себя. Или, наоборот, были похожи на себя прежних образца недавнего прошлого.

САМАРСКИЙ ГРАДУС

Наверное, если бы самарского мороза не было, то его стоило бы придумать. Сам по себе матч «Крылья Советов» - «Спартак», конечно, интересен, но не так чтобы очень. Как, наверное, и полагается игре между первой командой чемпионата и четырнадцатой, если это, конечно, не дерби.

А так – ажиотаж не стихал. Все в последние несколько дней вдруг стали метеорологами-лю бителями. За изменениями прогноза погоды на вечер четверга в Самаре следили также внимательно, как за котировками курса доллара и евро в декабре 2014-го. О, на пару градусов теплее передают – живем! Нет, снова на похолодание пошло, все пропало!

С утра в день игры армия болельщиков с содроганием узнала – в Самаре снег. А, нет, перестал, отставить панику. Твиттер «Крыльев Советов» оптимистично доложил, что в городе всего-навсего минус семь, выпавший снежок убран, все прекрасно, футболу быть. Твиттер «Спартака» в полдень выложил фото припорошенного снежком газона стадиона «Металлург», и сообщил, что температура воздуха – минус десять. Так минус семь или минус десять? Кому верить-то? Интрига, как модно сейчас говорить. Хотя так ли существенна разница в три градуса?

Зрителей, за интересы которых так билось руководство «Крыльев», говоря, что матч должен пройти именно сейчас и именно в Самаре, на трибунах «Металлурга» набралось тысяч 7-8. Интересно, сколько пришло бы весной, в апреле-мае, и какие были бы гулянья по окончании матча?

Поле, над которым было сломано столько копий и сделано столько снимков, было зеленое, хоть местами и пожухлое, и ровное на вид. С другой стороны, тот газон, на котором незабвенный Игорь Гамула призывал ловить кротов, тоже выглядело зеленым и ровным. С другой стороны, учитывая время года и климат в Самаре, могло быть и хуже. К работникам арены вопросов то нет, они есть к тем, кто позволяет играть в начале декабря в городе, где в это время многолетняя средняя температура – минус 10 градусов.

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МАКЕЕВ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера тем временем немного удивил выбором стартового состава, в котором впервые в этом чемпионате оказался Давыдов, до этого сыгравший в РФПЛ 23 минуты. Более того, молодой форвард отправился не на фланг нападения, как это было в моменты редких выходов на замену, и не на острие, а на место центрального атакующего полузащитника.

Смотрелся там Давыдов неплохо – много двигался, открывался между линиями обороны и полузащиты «Крыльев», при обороне старался прессинговать защитников самарцев. Именно он нанес первый опасный удар в матче, но хозяев выручил Лория. Всего за первый тайм Давыдов трижды атаковал ворота «Крыльев», и каждый раз был близок к успеху.

А вот кто был совершенно незаметен, так это Промес. То ли никак не наберет форму после травмы, то ли на голландца так повлиял холод, то ли тот факт, что уже на первой минуте ему крепко досталось по ногам, но это был совсем не тот Промес, что тащил на своих плечах «Спартак».

Такими же инертными, словно вмерзшими в газон, были и почти все остальные спартаковцы. Или же они решили дружно исполнить «манекен чэллендж», но только не после гола, как форвард «Крыльев» Паскуато и его товарищи, а прямо во время игры. Итальянский форвард самарцев развеял во втором тайме последние сомнения относительно исхода матча. Символично, что сделавший передачу Паскуато Маргасов без особых усилий обыграл Макеева, чей выход на поле после перерыва напомнил о смутных карпинско-якинов ско-аленичевских временах. В общем, о прежнем «Спартаке», чьим символом Макеев в глазах многих как раз и был, и для которого такие оплеухи были чем-то обыденным.

ТЕОРИИ ЗАГОВОРА И НЕВЕЗУЧИЙ ПУХОВИК

Справедливости ради, рефери Кирилл Левников принял крайне сомнительное решение, назначив пенальти в ворота красно-белых. Фол Кутепова на Паскуато если и был, то за пределами штрафной. Тут намедни главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поплакался, что, мол, московские арбитры зажимают питерцев, и только при них его команда теряет очки. Если что, Левников – из Санкт-Петербурга . Поле для построения теорий заговоров – шире некуда. Свистнул, прибил, сломал игру, рука Сами-знаете-кого . Ну и так далее.

Но если Зобнин с линии штрафной, никем не атакуемый, лупит в белый свет, как в копеечку, а Кутепов и Маурисио играют так, будто впервые друг друга увидели, тут никакой заговор не нужен. Или это все несчастливый красный пуховик Карреры, который он одел во втором тайме.