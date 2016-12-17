«Поветкин должен быть дисквалифицирован». Все мнения о новом скандале в боксе

В субботу утром стало известно, что допинг-проба Александра Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на остарин. Бой был отменен.



«Советский спорт» собрал в одну статью все мнения обеих сторон, а также специалистов и представителей бокса.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман:



«WBC был уведомлен VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) о наличии запрещенного вещества остарина у Александра Поветкина.

WBC не признает бой Поветкина против Стиверна из-за положительной допинг-пробы россиянина на остарин».



Промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский:

«Да. У Саши нашли остарин Непонятно, откуда он взялся. По идее такого не может быть. Разбираемся.

Опять непосредственно перед боем мы получаем результат американской лаборатории. Сначала перед боем с Уайлдером, теперь вот со Стиверном».

Бермейн Стиверн, соперник Поветкина по несостоявшемуся поединку:

«Я считаю, что Поветкин должен быть дисквалифицирован пожизненно, повторюсь, это было во второй раз. Я разочарован, это верх непрофессионализма. Сейчас бой уже совершенно точно не состоится, я улетаю домой. Но моя карьера продолжается. Думаю, что я буду официальным претендентом на бой с Деонтеем Уайлдером».

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев:



«Они поступили нечестно. Было бы наивно ожидать от них ответную реакцию такого же рода, как повел себя сам Саша, когда было установлено, что Стиверн провалил свой допинг-тест месяц назад. Саша, несмотря на это, предложил продолжить подготовку к бою. Поэтому о чем тут говорить?»



Известный промоутер Владимир Хрюнов:

«Я ставлю под сомнение профессионализм некоторых людей из команды Александра, которые должны лично отвечать за это. Без фамилий, но у него есть менеджеры и личный врач, которые отвечают за то, что принимает Александр Поветкин. За все то время, что мы работали вместе, он ни к чему подобному не был склонен, не принимал и не собирался».

Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль в социальной сети использовал хештег #PEDvetkin, в вольном переводе Допветкин.

Врач сборной России и «Локомотива» Эдуард Безуглов:

«Колхоз был... Теперь зверинец... Как можно так подставить Поветкина? Это же жуткий непрофессионализм – провалить плановый допинг-контроль».

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер:

«Этот придурок снова прокололся. И попался уже на другом запрещенном веществе!»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд:

«Открыл интернет и первой строчкой стоит новость. Больше ничего не знаю. Саше (Поветкину) и Андрею Михалычу (Рябинскому) не звонил. Хочу вылететь в Екатеринбург и понять, что произошло».

Спортивный врач Валентин Беляевский:

«Раньше препарат, найденный у Поветкина, довольно активно использовали спортсмены, поскольку он работает как анаболический стероид, практически без побочных эффектов, свойственных стероидам.

Но WADA научилась обнаруживать его довольно эффективно. Уже год назад было известно, что его определяют в пробах мочи даже через полгода с момента использования. Сейчас, если я не ошибаюсь, могут поймать, даже если препарат применялся за 8-10 месяцев до тестирования»

Специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов:

«В организм остарин может попасть как угодно, это нельзя назвать просто проколом, это - нонсенс. Сказать, что эта тема не на «радарах» спортивной медицины, нельзя. По этому препарату известно все, он долго не держится в организме, быстро выводится».

Обозреватель «Советского спорта» Олег Чикирис:



«Лучше бы Поветкин проиграл: в этом случае было бы потеряно многое, но далеко не все. Очень сильно сомневаюсь, что в этих условиях Поветкин сам принимал допинг. Скорее всего, виной всему опять чья-то халатность. В любительском спорте, который существует на государственные (то есть, наши с вами) деньги, принято находить в таких случаях стрелочников. Здесь же, когда за все расплачивается конкретный человек, очень хочется надеяться, что будет найден и наказан конкретный виновный. Хотя вряд ли Поветкину от этого будет легче».

