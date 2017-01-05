Владимир Абрамов: Не кидайте камень в Витселя – человек попал в рай
Спортивный агент Владимир Абрамов, хорошо знакомый с китайским
футбольным рынком объясняет, почему Аксель Витсель выбрал не «Ювентус», а
Китай; находит общие черты у российского и китайского чемпионатов и объясняет,
почему там есть деньги, а в России больше десятка клубов едва ли не при смерти.
«КИТАЙЦЫ БЫЛИ ГОЛОДНЫМИ. НО ОНИ НЕ ЗАЖРАЛИСЬ»
- Вы разделяете мнение, что Аксель Витсель, предпочтя переходу в «Ювентус»
космические деньги в Китае, предал мечту?
- Не разделяю. Мечта имеет
определенные границы. Витселю на днях 28 – это предел по европейским меркам для
больших переходов. Следующий трансфер уже не будет возможностью получить
большой контракт. У Витселя хорошая профессиональная
судьба. Он поиграл в хороших клубах, в том числе, в «Зените». Выступал в Лиге
чемпионов, Лиги Европы. Его заметили, о нем говорили. Играть ему на таком
уровне еще года три. От силы четыре. После этого профессиональная карьера, по
сути, заканчивается. Витсель больше никому не будет нужен. Поэтому он выбрал
вариант с Китаем.
- Неужели Витсель до этого не заработал себе и своим детям на жизнь?
- Заработал. Но ему предложили
такие деньги… Он за два года в Китае заработает больше, чем за все предыдущие
годы! Китайцы – очень мудрые люди. Они предлагают суммы, которые перебивают все
границы. Допустим, в Италии Витселю давали 5 миллионов евро, а они дают в пять
раз больше.
- Это разве мудрость? Это расточительство.
- Никогда китайцы не бросают деньги
на ветер, слышите, никогда! Они были голодными. И сейчас они не зажрались. У
китайцев нет нефти и газа, поэтому они добиваются всего своими руками. Не пишете
о китайцах, как о дураках. Если они платят такие деньги, они их обязательно
отобьют.
Футбол в стране сейчас – это социальный
вопрос. Партия сказала сделать чемпионат Китая интересным для всего мира. И
задача выполняется. Китайская лига должна стать, как английская премьер-лига.
Только с поправкой на население стран. Китайцы давно все просчитали.
Когда-то люди думали, что в Китае, продавая
все задешево, работают себе в убыток. На самом деле, оказалось наоборот. Экономика
Китая стала настолько мощной, что даже Трамп, придя к власти в США, признает,
что с Китаем надо что-то делать. Потому что китайцы завоевали американский
рынок.
- В начале 2000-х в Китае ведь тоже была волна, когда они приглашали к
себе игроков из Европы. Как правило, это были балканцы, несколько игроков и
тренеров из России. Почему та волна не привела к буму футбола в стране?
- Экономика в Китае на тот момент была
перегрета. И потом страна получила право провести Олимпиаду в 2008 году. Последовало
указание партии, чтобы эти Игры стали лучшими в истории. Все это привело к
тому, что китайский футбол ослабил позиции.
- А теперь?
- Теперь не только футбол – жизнь в Китае набирает обороты. Впервые я побывал в Китае в 1999 году. Тогда женщины в этой стране не умели косметикой пользоваться. Их этому учили по телевизору. И как надевать колготки – тоже. Люди, особенно пожилые, были не приспособлены к тому, чтобы жить в высотных домах, потому что привыкли к сельской… Но теперь население другое. Люди научилось ходить в театры, кино, на стадионы. Потому что народ богатеет. Если сборная Китая выйдет на ЧМ-2018, значит в Россию на футбол приедет два-три миллиона болельщиков из Китая. А то и все 10. Тогда из Европы и Америки может вообще никто не приезжать. Ведь китайцы везут с собой деньги. Причем не юани, а доллары и евро – свободно конвертируемую валюту. И скупают все! И в Китае все больше людей, которые готовы платить большие деньги за поход на футбол. На футбол, где есть имена.
«А У НАС 10 КЛУБОВ ПОЧТИ БАНКРОТЫ…»
- Нет ощущения, что китайские клубы в один момент лопнут, как мыльный
пузырь?
- Клубы там настолько крепко стоят
на ногах, что невозможно представить вариант с «Анжи». Ладно бы только «Анжи» –
у нас больше 10 клубов в предбанкротном состоянии!
- Почему так?
- Главная проблема – кризис российской
экономики, кризис управления. В стране не умеют направлять финансовые потоки. В
том числе, и в футболе. Его развитие у нас поставлено на вульгарные рельсы
волевых решений: «Сегодня даем этим, завтра этим, а потом никому».
У нас любили повторять, что футбол –
не спорт, а социальное явление. И поэтому государство должно нести затраты. И затраты
эти были с огромными перекосами, причем все завязано на ценах на нефть. Денег нет
в стране – нет и в футболе. Поэтому система управления клубами в России проста:
дадут или нет.
- В Китае же тоже дают. И это не есть хорошо.
- Вы правы, там есть схожесть с нашей моделью. Но крупнейшие города заинтересованы в том, чтобы они были представлены сильными клубами. Этому способствует и развитие экономики. В Тяцзине проживает 14 миллионов человек, у города есть прибыль. И он готов с клубом поделиться не 30 и не 40 миллионами, а 150-ю! У нас же зачастую клуб – обуза для города, области или республики. И это при том, что Китай покупает нефть, а мы продаем. Да, у них не совсем рыночные отношения в футболе. Но у нас их абсолютно нет.
Таблица трансферов РФПЛ. Все состоявшиеся и возможные переходы
«РОССИЙСКИЕ ИГРОКИ КИТАЮ НЕ НУЖНЫ»
- Возвращаясь к Витселю. Вы не считаете, что он выбрал деньги, еще
переходя в «Зенит» из «Бенфики», а не в какой-то топовый клуб большой пятерки
европейских чемпионатов?
- Я бы предостерг вас от того,
чтобы бросать камень в огород Витселя. Мы живем в потребительском обществе, а не
в СССР. Во всем мире развиваются капиталистические отношения. У кого больше
денег, тот себя и ведет соответственно. Чтобы потреблять, нужны деньги. За деньги
можно купить все. Чуть ли не душу. Витсель думал заработать еще 20-30 миллионов
за карьеру. А тут он попал в рай.
- Но разве он до этого не был в раю?
- Правильно ставите вопрос. Но
поймите – все познается в сравнении. Когда задаю похожие вопросы людям из
определенного круга, они отвечают мне: «Володя, когда у тебя есть 5-6 миллионов,
попробуй пообщаться с теми, у кого этих миллионов 100». Те, в свою очередь,
объясняют мне: «Попробуй поговори с миллиардерами». Меняются амбиции и
окружение. Денег все время не хватает
- То есть Витсель поехал в Китай, так как ему не хватает денег?
- Отвечу так: в Китай уехали бы все
звезды, предложи им такие же условия, как Витселю. Разница еще в клубе, в
городе, конечно. Если это, например, Шанхай, то это один из лучших городов мира…
- А Тяньцзинь?
- Я был там 15 лет назад.
Представляете, как город изменился за это время с учетом того, как росла
китайская экономика? Не забывайте, что это – Азия. Европейцы скромнее. Азиаты
же пронизывают все шиком. Они любят золото и бриллианты. Если Китай перестанет покупать
бриллианты, Де Бирс (международная корпорация, которая занимается добычей,
обработкой и продажей природных алмазов – Прим.
ред.) развалится
- Нужен ли китайской лиге игрок из России для привлечения внимания и
доходов?
- Для второго дивизиона разве что. Там
тоже очень большие деньги. А для высшей лиги им нужны имена. А так они
посмотрели на Россию на Евро и поняли, что в Европе никого из этих людей не
знают. Соответственно, и в Азии их знать тоже не хотят. Для этого надо кем-то
стать. Всегда привожу в пример, как представляли Анатолия Бышовца, который
возглавлял сборную Южной Кореи. Перед каждым эфиром с его участием по ТВ
показывали подборку голов, эпизодов из матчей, в которых он играл. У кого
сейчас из российских игроков есть такой бэкграунд?