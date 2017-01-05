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Владимир Абрамов: Не кидайте камень в Витселя – человек попал в рай

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Аксель Витсель
Аксель ВитсельИсточник: «Советский спорт»

Спортивный агент Владимир Абрамов, хорошо знакомый с китайским футбольным рынком объясняет, почему Аксель Витсель выбрал не «Ювентус», а Китай; находит общие черты у российского и китайского чемпионатов и объясняет, почему там есть деньги, а в России больше десятка клубов едва ли не при смерти.

«КИТАЙЦЫ БЫЛИ ГОЛОДНЫМИ. НО ОНИ НЕ ЗАЖРАЛИСЬ»

- Вы разделяете мнение, что Аксель Витсель, предпочтя переходу в «Ювентус» космические деньги в Китае, предал мечту?

- Не разделяю. Мечта имеет определенные границы. Витселю на днях 28 – это предел по европейским меркам для больших переходов. Следующий трансфер уже не будет возможностью получить большой контракт.  У Витселя хорошая профессиональная судьба. Он поиграл в хороших клубах, в том числе, в «Зените». Выступал в Лиге чемпионов, Лиги Европы. Его заметили, о нем говорили. Играть ему на таком уровне еще года три. От силы четыре. После этого профессиональная карьера, по сути, заканчивается. Витсель больше никому не будет нужен. Поэтому он выбрал вариант с Китаем.

- Неужели Витсель до этого не заработал себе и своим детям на жизнь?

- Заработал. Но ему предложили такие деньги… Он за два года в Китае заработает больше, чем за все предыдущие годы! Китайцы – очень мудрые люди. Они предлагают суммы, которые перебивают все границы. Допустим, в Италии Витселю давали 5 миллионов евро, а они дают в пять раз больше.

- Это разве мудрость? Это расточительство.

- Никогда китайцы не бросают деньги на ветер, слышите, никогда! Они были голодными. И сейчас они не зажрались. У китайцев нет нефти и газа, поэтому они добиваются всего своими руками. Не пишете о китайцах, как о дураках. Если они платят такие деньги, они их обязательно отобьют.

Футбол в стране сейчас – это социальный вопрос. Партия сказала сделать чемпионат Китая интересным для всего мира. И задача выполняется. Китайская лига должна стать, как английская премьер-лига. Только с поправкой на население стран. Китайцы давно все просчитали.

Когда-то люди думали, что в Китае, продавая все задешево, работают себе в убыток. На самом деле, оказалось наоборот. Экономика Китая стала настолько мощной, что даже Трамп, придя к власти в США, признает, что с Китаем надо что-то делать. Потому что китайцы завоевали американский рынок.

- В начале 2000-х в Китае ведь тоже была волна, когда они приглашали к себе игроков из Европы. Как правило, это были балканцы, несколько игроков и тренеров из России. Почему та волна не привела к буму футбола в стране?

- Экономика в Китае на тот момент была перегрета. И потом страна получила право провести Олимпиаду в 2008 году. Последовало указание партии, чтобы эти Игры стали лучшими в истории. Все это привело к тому, что китайский футбол ослабил позиции.

- А теперь?

- Теперь не только футбол – жизнь в Китае набирает обороты. Впервые я побывал в Китае в 1999 году. Тогда женщины в этой стране не умели косметикой пользоваться. Их этому учили по телевизору. И как надевать колготки – тоже. Люди, особенно пожилые, были не приспособлены к тому, чтобы жить в высотных домах, потому что привыкли к сельской… Но теперь население другое. Люди научилось ходить в театры, кино, на стадионы. Потому что народ богатеет. Если сборная Китая выйдет на ЧМ-2018, значит в Россию на футбол приедет два-три миллиона болельщиков из Китая. А то и все 10. Тогда из Европы и Америки может вообще никто не приезжать. Ведь китайцы везут с собой деньги. Причем не юани, а доллары и евро – свободно конвертируемую валюту. И скупают все! И в Китае все больше людей, которые готовы платить большие деньги за поход на футбол. На футбол, где есть имена.

Владимир Абрамов (слева) с Борисом Игнатьевым (второй слева) перед подписанием контракта с клубом «Шаньдун Лунэн» в начале 2000-х. Фото из книги «Футбол. Деньги. Еще раз деньги»
Владимир Абрамов (слева) с Борисом Игнатьевым (второй слева) перед подписанием контракта с клубом «Шаньдун Лунэн» в начале 2000-х. Фото из книги «Футбол. Деньги. Еще раз деньги»

«А У НАС 10 КЛУБОВ ПОЧТИ БАНКРОТЫ…»

- Нет ощущения, что китайские клубы в один момент лопнут, как мыльный пузырь?

- Клубы там настолько крепко стоят на ногах, что невозможно представить вариант с «Анжи». Ладно бы только «Анжи» – у нас больше 10 клубов в предбанкротном состоянии!

- Почему так?

- Главная проблема – кризис российской экономики, кризис управления. В стране не умеют направлять финансовые потоки. В том числе, и в футболе. Его развитие у нас поставлено на вульгарные рельсы волевых решений: «Сегодня даем этим, завтра этим, а потом никому».

У нас любили повторять, что футбол – не спорт, а социальное явление. И поэтому государство должно нести затраты. И затраты эти были с огромными перекосами, причем все завязано на ценах на нефть. Денег нет в стране – нет и в футболе. Поэтому система управления клубами в России проста: дадут или нет.

- В Китае же тоже дают. И это не есть хорошо.

- Вы правы, там есть схожесть с нашей моделью. Но крупнейшие города заинтересованы в том, чтобы они были представлены сильными клубами. Этому способствует и развитие экономики. В Тяцзине проживает 14 миллионов человек, у города есть прибыль. И он готов с клубом поделиться не 30 и не 40 миллионами, а 150-ю! У нас же зачастую клуб – обуза для города, области или республики. И это при том, что Китай покупает нефть, а мы продаем. Да, у них не совсем рыночные отношения в футболе. Но у нас их абсолютно нет.

Таблица трансферов РФПЛ. Все состоявшиеся и возможные переходы

«РОССИЙСКИЕ ИГРОКИ КИТАЮ НЕ НУЖНЫ»

- Возвращаясь к Витселю. Вы не считаете, что он выбрал деньги, еще переходя в «Зенит» из «Бенфики», а не в какой-то топовый клуб большой пятерки европейских чемпионатов?

- Я бы предостерг вас от того, чтобы бросать камень в огород Витселя. Мы живем в потребительском обществе, а не в СССР. Во всем мире развиваются капиталистические отношения. У кого больше денег, тот себя и ведет соответственно. Чтобы потреблять, нужны деньги. За деньги можно купить все. Чуть ли не душу. Витсель думал заработать еще 20-30 миллионов за карьеру. А тут он попал в рай.

- Но разве он до этого не был в раю?

- Правильно ставите вопрос. Но поймите – все познается в сравнении. Когда задаю похожие вопросы людям из определенного круга, они отвечают мне: «Володя, когда у тебя есть 5-6 миллионов, попробуй пообщаться с теми, у кого этих миллионов 100». Те, в свою очередь, объясняют мне: «Попробуй поговори с миллиардерами». Меняются амбиции и окружение. Денег все время не хватает

- То есть Витсель поехал в Китай, так как ему не хватает денег?

- Отвечу так: в Китай уехали бы все звезды, предложи им такие же условия, как Витселю. Разница еще в клубе, в городе, конечно. Если это, например, Шанхай, то это один из лучших городов мира…

- А Тяньцзинь?

- Я был там 15 лет назад. Представляете, как город изменился за это время с учетом того, как росла китайская экономика? Не забывайте, что это – Азия. Европейцы скромнее. Азиаты же пронизывают все шиком. Они любят золото и бриллианты. Если Китай перестанет покупать бриллианты, Де Бирс (международная корпорация, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов – Прим. ред.) развалится

- Нужен ли китайской лиге игрок из России для привлечения внимания и доходов?

- Для второго дивизиона разве что. Там тоже очень большие деньги. А для высшей лиги им нужны имена. А так они посмотрели на Россию на Евро и поняли, что в Европе никого из этих людей не знают. Соответственно, и в Азии их знать тоже не хотят. Для этого надо кем-то стать. Всегда привожу в пример, как представляли Анатолия Бышовца, который возглавлял сборную Южной Кореи. Перед каждым эфиром с его участием по ТВ показывали подборку голов, эпизодов из матчей, в которых он играл. У кого сейчас из российских игроков есть такой бэкграунд?

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