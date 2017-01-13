Чешская пресса: «Как противно! У жестоких русских дерутся даже девушки!» (видео)

Россия - Чехия Источник: ФХР

Четвертьфинал молодежного чемпионата мира среди девушек (до 18 лет) между Россией и Чехией (2:0) уже вошел в историю.

Во вчерашнем материале я рассказывал о том, что четвертьфинал Россия – Чехия (2:0) закончился ледовым побоищем.



Интересно изучить реакцию чешской прессы. Тем более молодежный чемпионат мира среди женщин проходит как раз в Чехии. Вот что написали на сайте hokej.cz. Заголовок заметки, если переводить через гугл – «Как же противно! Матч юниорок с Россией завершился массовой дракой».

Кстати, вот видео:

«Волей жребия Чехия попала в четвертьфинале на Россию. Наша команда сыграла неплохо, надежно выступала вратарь. Жаль, не удалось забить. Но арбитры этот матч провалили! – возмущаются чешские журналисты. – Они допустили, что игра завершилась массовой дракой. Нескольких хоккеисток изгнали со льда.

Вообще это за гранью. Если вы знаете женский хоккей, то Россия там не блещет, им по своей природе трудно играть хорошо. Но к сожалению, эмоции в этот вечер взяли верх.

Мало того, что Оксана Братищева отправила в нокаут нашу Клару Хумларову.





Так вообще кульминацией этой истории стало то, что капитан сборной России Нина Пирогова избила кулаками Натали Млункову.

«Одно дело, если бы Россия играла жестко, - говорит главный тренер чехов Ян Фидрмуч. – Другое, что русские играли за гранью. Они просто использовали клюшку как палку, буквально били нас ими по ходу матча».



Дальше чехи описывают ход игры, который проходил с переменным успехом. А в конце приходят к выводу, что россиянки, конечно, были слишком грубыми, но во всем виноваты арбитры: «Они же видели, что хоккеистки заводятся и возбуждаются. Но выпустили игру из-под контроля».

Также есть мысль, что у этих жестоких русских дерутся даже девушки. А то, что после матча освистали гимн – это связано не с национализмом, а именно с этим инцидентом с массовой дракой.

Надо сказать, что директорат ИИХФ дисквалифицировал Оксану Братищеву и Нину Пирогову, поэтому они сегодня не сыграют в полуфинале против сборной США. Но это наказание на один матч, поэтому девушки смогут сыграть в поединке или за третье место, или в финале. То есть за медали.