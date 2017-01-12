На МЧМ-2017 наш гимн освистали. Но россиянки заставили трибуны смолкнуть (видео)

На молодежном чемпионате мира в Чехии фанаты встретили свистом гимн России после победы наших над хозяйками турнира. Россиянки дали отпор.

…Первый четвертьфинал молодежного чемпионата мира в Чехии завершился «сухой» победой сборной России – 2:0 – над хозяйками площадки.

Когда команды выстроились для послематчевого приветствия, и на арене зазвучал российский гимн, болельщики на трибунах начали оглушительно свистеть, едва не заглушив его мелодию.

Однако россиянки от такой психологической атаки не растерялись и не дрогнули. Побросав на лед клюшки и шлемы наши девушки обнялись и хором начали петь гимн России.

Свистуны на трибунах опешили. И шум на арене постепенно смолк. Арена слушала гимн России, исполнявшийся вживую – игроками, которые только что пластались на площадке.

Молодцы, девчонки!

И ведь не в первый раз они вот так встают за честь страны. Не далее, как два года назад на МЧМ-2015 в американском Буффало, после матча россиянок нашего гимна у организаторов вообще не нашлось.

И когда надо льдом повисла пауза на трибуне кто-то захохотал. А наши девушки… Обнялись и также спели гимн вживую, хором.

Конечно, нынешний инцидент со свистом во время гимна можно отчасти оправдать очень нервной концовкой поединка россиянок с чешками. Наши мало того, что выиграли. Так в конце матча на площадке еще вспыхнула и потасовка, в которой хозяйкам льда прилично наваляли за грубость по отношению к нашему вратарю.

- Чешки играли грязно, постоянно старались вывести нас на эмоции, - заявила после матча защитник нашей сборной Нина Пирогова. - За своего вратаря надо стоять горой и не позволять грубостей со стороны соперников. В том моменте чешки стали атаковать Леру, поэтому всё так и вышло. Если мне удалось этим завести команду еще больше, то это хорошо, эмоции передадутся на следующую игру. Теперь будем отдыхать и набираться сил на следующий матч против США. Сейчас это самое главное.

И все же бескультурье европейских болельщиков поражает. В России я никогда не слышал, чтобы гимн другой державы на арене встречали свистом.

А тут… 17-летние девчонки на площадке. И вся арена ополчилась против них.

Еще раз: молодцы девчонки, что не дрогнули! Так держать!

В полуфиналах МЧМ завтра встретятся Россия и США. А также Канада и Швеция.