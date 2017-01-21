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Александр Самедов: С переходом в «Спартак» одним из первых поздравил Ковальчук

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов: С переходом в «Спартак» одним из первых поздравил Ковальчук
Источник: ФК «Спартак»

После первой тренировки в «Спартаке» Александр Самедов дал интервью корреспонденту «Советского спорта». Хотя первая она после возвращения, в начале 2000-х у Самедова этих тренировок в «Спартаке» было не счесть.

«НАДО ЗАПИСАТЬСЯ В МУЗЕЙ»

- Как вас встретили на тренировке, Александр? Аплодисментами?
- Меня представили. Ребята поприветствовали. Так что встретили отлично.

- Вы не смогли прилететь в Эмираты вместе с командой и задержались в Москве на день. Почему?
- По семейным обстоятельствам. Но ничего серьезного. Самое главное – добрался до «Спартака» и теперь тренируюсь.

- В «Спартаке» вы будете играть под 19-м номером. Почему под ним?
- Во-первых, рад, что 19-й мне достался. Во-вторых, давно иду с ним по жизни. Это моя цифра.

- На старых спартаковских фото вы под 40-м номером.
- Да, начинал тогда в «Спартаке» под этим номером, он еще с дубля остался. Но в дальнейшем был 19-й.

- Не думали взять в «Спартаке» вновь 40-й и закольцевать историю?
- Нет, не хочу закольцовывать. Тем более 19-й свободный был. Это число у меня на бутсах, 19 июля – день моего рождения…

Александр Самедов и Сергей Родионов
Александр Самедов и Сергей РодионовИсточник: ФК «Спартак»

- Год назад спрашивал вас на сборе «Локомотива», как относитесь к тому, что вас некоторые болельщики называют «мясным». Вы согласились, что Самедов – мясной. Какой смысл в это слово вообще вкладываете?
- Там речь шла, насколько помню, про то, что я – воспитанник спартаковской школы. И я всегда говорил, что горжусь этим.

Александр Самедов: Я - «мясной»? Это было давно. Но правда

- После подписания контракта вы побывали в музее «Спартака». Там есть интерактивный экран, на котором можно увидеть голы игроков, когда-либо игравших в красно-белой форме. Свои увидели?
- Музей, конечно, потрясающий. Был в шоке, когда увидел. Хочу теперь семью привести. Сыновьям это надо обязательно показать. Так что надо будет записаться. А голы, да, мне показали. Те, что забивал в 2004-м…

- У вас осталось что-то спартаковское? Что-то могло бы в музей перекочевать?
- Вряд ли. Музею-то люди легендарные свои вещи передавали. Те, кто много для «Спартака» сделал. А у меня дома на стене висит майка «Спартака» 2004 года. Оформлена в специальную раму.

«КУСОЧЕК «МАРГАРИТЫ»

- Год назад говорили: «Когда тебе за 30, понимаешь, что карьера скоро может закончиться». А тут – «Спартак», возможность стать чемпионом. Какие чувства испытали?
- Действительно, когда тебе за 30, приходит осознание, что не так много времени на поле осталось. Но мне сейчас 32 и я прекрасно себя чувствую. Вы правильно заметили, что команда борется за чемпионство, поэтому и у меня огромная мотивация. Тут много говорить не надо. Ребята проделали большую работу. Мне надо им помочь.

- В последнем матче против «Спартака» вас заменили после первого тайма. Поняли, почему?
- Знаете, не хочу в этом ковыряться, говорить, почему меня заменили. Не стоит. Это в прошлом. Сейчас хочу говорить о позитивных вещах и смотреть вперед.

- Вы сказали, что приятно удивились, потому что на вашу игру обратил внимание Каррера. Уже говорили с Массимо?
- Нет еще. В первый день было две тренировки. Мне сейчас нужно как можно быстрее влиться в коллектив и как можно быстрее набрать форму.

- В «Спартаке» у вас тренеры-итальянцы. Тогда был Скала, теперь Каррера. И  вам нравится Италия, Милан, итальянский футбол. Откуда это?
- Так сложилось. Часто ездил в Милан, проводил там каникулы с семьей.

- Какая у вас любимая пицца?
- Ух ты! Сейчас скажу… У меня сын все время ест «Маргариту». Поэтому и я могу позволить себе кусочек. А вообще в последнее время стараюсь пиццы много не есть.

- Может, у вас Италия не с кухней ассоциируется, в первую очередь?
- Ну, мы часто во Флоренции бывали, в Риме. Но к столице отношусь так себе. В общем, мы во многих местах побывали.

- Вам будет, о чем с Каррерой поговорить.
- Сначала другое – надо хорошо подготовиться.

«БЛОХИН – ФИГУРА, ГЛЫБА»

- Вы отмечали, что даже по тому, как «Спартак» празднует голы можно определить, какая в команде атмосфера. Хотя вроде все команды радуются после голов...
- Ну, это видно. Как реагируют игроки на поле, на скамейке. Понятно, например, что с «Амкаром» после гола на последних минутах было много эмоций. И все равно…

- То есть вы это почувствовали, даже не находясь в команде?
- Да. Даже видя это по телевизору.

- Процитирую футбольного аналитика: «Самедов – фланговый полузащитник старой школы, но ставший современным хавбеком-инсайдом, который работает на полуфланге - между бровкой и центром».
- Это кто сказал?

- Михаил Борзыкин. Самый разбирающийся в футбольной тактике человек в «Советском спорте».
- А-а, понял. Что сказать… Сейчас важно, чтобы полузащитники подключались к атакам и перемещались по всему фронту атаки.

- Соответственно, вы приходите не на позицию Промеса, а в принципе в полузащиту, верно?
- Я прихожу, точнее, пришел в «Спартак», чтобы помочь. А позицию, на которой мне играть, выбирать тренеру.

Зачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила Борзыкина

- Средняя линия в «Спартаке» традиционно считалась сильнейшей. И сейчас тоже?
- Мне кажется, сейчас в «Спартаке» собраны очень хорошие футболисты – и в атаке, и в полузащите. Главное, чтобы командная игра была.

- Из московских клубов вы не играли только за ЦСКА и «Торпедо». Когда-нибудь была вероятность, что можете там оказаться?
- Нет.

- Можно сказать, что в каком-то из клубов вам было комфортнее всего?
- Мне везде было комфортно, и я везде старался делать свою работу, как можно лучше.

- Даже в «Москве» к вам не было претензий у Олега Блохина.
- Потому что и в «Москве», и в других клубах выполнял задания тренеров, с которыми работал.

- Хотя Блохина многие просто не понимали.
- Может быть. Но Блохин в любом случае – фигура, глыба. Хотя работали мы не так долго. Но все было нормально.

«ТЕПЕРЬ БУДЕТ ПЛЕЙ-ОФФ»

- Вы любите хоккей. Последний раз приходили на матч ЦСКА и СКА. Почему на эту игру?
- Стараюсь ходить на хоккей при возможности. А это была центральная игра. Плюс Илья Ковальчук со СКА приехал. Думал, с ним сможем увидеться.

- Увиделись?
- Нет, Илья быстро уехал. Договорились в следующий раз повстречаться, когда он приедет в Москву. Ковальчук, кстати, меня одним из первых поздравил с переходом в «Спартак».

Роман Широков и Александр Самедов на хоккейном матче ЦСКА - СКА
Роман Широков и Александр Самедов на хоккейном матче ЦСКА - СКАИсточник: «Советский спорт»

- На хоккейный «Спартак», где когда-то начинал Ковальчук, вы ходили? У него сейчас, в отличие от футбольного, результаты совсем печальные.
- На хоккейный «Спартак» ходил, но давно. Что касается нынешнего положения дел… Дай бог, все наладится.

- Весенний отрезок в чемпионате России будет, как хоккейный плей-офф?
- В принципе, так и есть. Два месяца и каждый матч, как финал.

- Готовы к тому, что «Спартак» станут бортовать, применять силовые приемы и даже бить исподтишка, только бы не пустить к чемпионству?
- Верю, что у нас все равно все получится. 

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